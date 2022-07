Tragédia lehet a felelőtlenség vége: na, ezért ne hagyj senkit a kocsiban a tűző napon!

Igen, még mindig a régi lemez: de akárhány cikk is születik évente, sokaknak még mindig nem sikerült felfogni, hogy a tűző napon nem hagyunk senkit az autóban, legyen az gyermek, vagy állat! Már egy napsütéses tavaszi napon is pokoli lehet beszállni a kocsiba, de a mostani 30-35 fokban egyenesen életveszélyes a tűzforró autóban tartózkodni.

A hőségriadó alatt elviselhetetlen akár egyetlen percet is eltölteni egy zárt, parkoló kocsiban. Mégis évről évre hallani olyanokról, akik gyereküket, vagy állatukat hagyják a tűzforró autóban. Idén is érkezett már hír nem egy esetről, amikor állatokat, gyerekeket mentettek ki autókból, és már tragédiáról is beszámoltak. Úgyhogy hiába unalmasak már sokak szerint ezek a cikkek, egyeseknek még mindig nem jutott el a tudatáig, hogy

ebben a melegben ÉLETVESZÉLYES bárkit is a tűző napon álló, klíma nélküli kocsiban hagyni! Nincs olyan, hogy csak egy percre ugrom be a boltba, mindjárt jövök, és amúgy is ne kelljen már a gyereket kikötni az ülésből, úgyis alszik.

Egy korábbi kísérlet szerint még csak nem is kell nyári forróság ahhoz, hogy veszélyesen felmelegedjen a napon álló autó: már napos 21 fokban is könnyen 50 Celsius-fokig melegedhet a levegő a parkoló kocsiban. Képzeld csak el, mi lehet ebben a tikkasztó forróságban... Ha nem tudod elképzelni, nézd meg korábbi emberkísérletünket:

Az autóban maradt gyermek, állat könnyedén hőgutát kaphat. Ez embereknél akkor következik be, amikor a szervezet belső hőmérséklete jó ideig 37 Celsius-fok fölé emelkedik. Ilyenkor a testünk egy idő után izzadni sem képes, a pulzusszám és a légzésszám megemelkedik, a vérnyomásunk leesik. A bőrünk elsápad, kékesszürkére változik, végül pedig a szervek leállnak, mert nem kapnak elég vért.

Hőguta, hőkimerülés: veszélyes összekeverni a kettőt!

De ebben a forróságban nem csak az autóban maradtakat, hanem bárkit elkaphat a hőguta, amelyet gyakran kevernek össze a hőkimerüléssel - pedig utóbbi esetben már orvosi segítség szükséges!

Forrás: Országos Mentőszolgálat Alapítvány

A hőkimerülés tünetei a következők:

Szédülés vagy ájulás

Túlzott izzadás

Hűvös, sápadt, nyirkos bőr

Hányinger vagy hányás

Gyors, gyenge pulzus

Izomgörcsök

Ha valakin ezeket a tüneteket tapasztljuk, akkor vigyük hűvösebb, légkondicionált helyre, itassunk vele vizet, és egy hideg zuhany vagy borogatás segítségünkre lesz.

Ezzel szemben a hőguta tünetei súlyosabbak:

Lüktető fejfájás

Nincs izzadás

Testhőmérséklet 39 fok felett, vörös, forró, száraz bőr

Hányinger vagy hányás

Gyors, erős pulzus

Eszméletvesztés

Hőguta esetén azonnal mentőt kell hívni, és el kell kezdeni lehűteni a bajbajutottat!