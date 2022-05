Kifosztás, garázdaság, testi sértés: íme a Balaton bűntérképe 2022-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint a legtöbb magyar turisták tavaly nyáron is a Balatont és annak környékét választotta, a turisták 28 százaléka választotta pihenése céljául. De nem csak a magyarok, a külföldiek között is a legnépszerűbb célok között van a magyar tenger. Sokan választanak minket az Európai Unión országaiból és a környező országokból, éppen ezért érthető, hogy a Hello Vidék górcső alá vette az elmúlt pár hónap közbiztonsági helyzetét a Balatonnál.

A turizmus elengedhetetlen Magyarország gazdasági élénkítéséhez és a munkahelyteremtéshez: a KSH szerint a turizmus a GDP nem kevesebb mint 6,8 százalékát adja ki, ráadásul a turisztikai ágazatokban a betöltött állások száma hazánkban 428 ezer fő, amivel a munkahelyek 10 százalékát generálja közvetlenül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Balaton Fejlesztési Tanács májusi ülésén rámutatott, hogy a turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordot dönt, bár a tavalyi évről a pandémia miatt még nem rendelkezünk átfogó képpel, de már látható, hogy meghaladja a pandémia előtti évek eredményeit. Az egész régióra levetítve, a számadatok mögé nézve ugyanakkor a magyar turisták nyaralásában egyfajta struktúraváltás volt megfigyelhető. A pandémia miatti válsághelyzet ugyanis nagyon sokuk szabadságolását jelentősen befolyásolta. Jellemzővé vált körükben a több alkalommal egy-egy hosszú hétvégét eltölteni a Balatonon. Ezek a „hosszú” hétvégék jellemzően már csütörtöktől meghozzák a jelentős forgalmat mind a strandjainkon, mind pedig az útjainkon. Tekintettel erre a fokozott terhelésre, a Rendőrségre háruló feladatok is fokozottan jelentkeztek. A naptáron kívül figyelemmel kellett kísérnünk a meteorológia jelzéseit - különös tekintettel a hőségriadókra – valamint a hónapról-hónapra emelkedő számú rendezvények biztosítási igényeit – mondta el Jarmik Péter, a Közbiztonsági Testület elnöke a tanács ülésén. Tavaly a Közbiztonsági Tanács beszámolója szerint a biztonsági feladatok végrehajtása rendkívül sokoldalú volt, tekintettel arra, hogy sok rendezvényre érkeztek nagy létszámmal autóval, így a közrend-közbiztonság fenntartásán túlmenően kiemelt figyelmet kellett fordítani a közlekedés rendjének fenntartására is. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A tavalyi év csekélyebb turisztikai forgalma a nyomozás elrendelések számában is megmutatkozott. 2020-ban 9 százalékkal esett vissza az elrendelt nyomozások száma. A megemelkedett vendégforgalom mellett külön sikerként értékeljük, hogy az idei évben a tavalyihoz képest újabb 3 százalékkal sikerült csökkenteni a nyomozás elrendelések számát. Ezen belül Fejér megyében 7 százalékkal, Somogy megyében 79 százalékkal, és Zala megyében 8 százalékkal csökkent, míg Veszprém megyében 11 százalékkal nőtt. A bűncselekmények struktúrájában továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények voltak a meghatározók, amelyekkel összefüggésben kedvező adatokról számolhatunk be. A lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló esemény nem történt. A régióban három rablást követtek el, de egy kivételével ezek sem közvetlenül a tóparthoz köthető bűncselekmények voltak. A nyaralókat leginkább zavaró betöréses lopások száma az előző évihez képest 41 százalékkal, a gépkocsi feltörések száma 25 százalékkal csökkent – közölte a bűnügyi, közbiztonsági helyzet alakulása kapcsán a testület. A közlekedési balesetek száma az idei szezonban 320-ról 347-re emelkedett, bár ezen belül a súlyos sérülések száma csökkent 14 százalékkal. A kifosztások, a súlyos testi sértések és garázdaságok száma ezzel szemben emelkedett: az első esetben 7-ről 9 esetre, második esetben 62-ről 73-ra, míg a garázdaság esetében 145-ről 171-re.

Címlapkép: Getty Images

