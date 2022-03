Ide utazik idén nyaralni a legtöbb magyar család: tumultus lehet a szállodákban?

Míg két éve a koronavírus-járvány, most az ukrán-orosz háború állítja kihívás elé a magyar szállásadókat. A dráguló energiaárak és a várhatóan elmaradó orosz turisták miatt, ismét kihívásokkal kell szembenéznie a hazai turizmusnak. Akárcsak 2020-ban és 21-ben, úgy idén is a magyar emberek lehetnek a belföldi turizmus megmentői.

A belföldi turizmus 2022-ben is rekordokat dönthet - áll a TÁRKI által készített felmérésben. Az Everguest turisztikai tanácsadó megbízásából készült felmérés azt mutatja, hogy a hazai piacban még mindig van tartalék és az elmaradó orosz turisták helyét - megfelelő megoldásokkal - átvehetik a magyarok.

A rendszeresen utazó magyarok 87,5 százaléka tervez utazást idén - ami figyelembe véve a tavalyi rekordokat döntő évet -, közel 16%-os növekedést jelentene. Szintén jó hír, hogy a többségük belföldön szeretne kikapcsolódni. Elhúzódó háború esetén még többen választhatják az itthoni kikapcsolódást. Nagyot mentek tavaly a vidéki magánszállások és továbbra is népszerű a Balaton. A legjobb hír, hogy Budapest felemelkedésének is tanúi lehetünk idén

– foglalta össze a kutatás eredményeit Belán Miklós, az Everguest vezérigazgatója. Az elmúlt két évben a hazai turisztikai szektor szereplői minden erejüket bevetve próbáltak a víz fölött maradni, amiben segítettek az állami támogatások is. Ez a küzdelem sok esetben nagy áldozatokkal járt, ugyanakkor bizonyos területeken olyan folyamatokat is felgyorsított, amelyekre a korábbi környezetben nem lett volna lehetőség. Új stratégiák, innovációk, új célok jelentek meg a piacon.

Az új kihívásokra új megoldások születtek. Az elmúlt években egyre komplexebb turisztikai programok jöttek létre Budapesten, amelyek már nemcsak a külföldi turistákat, hanem az itt élőket is megcélozták. A szakértők úgy vélik, 2022-ben a koronavírus várható visszaszorításával reális cél lehet a 2019-es szint újbóli elérése, és akár annak a meghaladása is.

A korábbi évekhez képest nőtt azoknak a rendszeres utazóknak a száma, akik szívesen kikapcsolódnának Budapesten. A megkérdezettek 50,8%-a mondta azt, hogy szívesen választaná 2022-ben utazási céljául Budapestet. Tavaly ugyanez a szám 22,3% volt, ami nagyon figyelemre méltó növekedést jelent.

Komoly siker Budapest belföldi népszerűsítésének programja. Kulcsfontosságú, hogy a külföldi turizmus fokozatos visszatérése mellett továbbra is nagy figyelmet helyezzünk a belföldi vendégkör megszólítására. Egyrészt Magyarország fővárosát minden magyarnak ismernie kell, másrészt tanulva a múltból: Budapest turizmusának több lábon kell állnia.

– szögezte le Belán Miklós. A koronavírus-járvány talán a fővárosi turizmust sújtotta a leginkább, tavaly mégis emelkedni tudott a város iránti belföldi érdeklődés. Bár 2021-ben a kedvezőbb szabályozási környezetnek köszönhetően már lényegesen több külföldi turista érkezett, számuk még mindig elmarad a 2019-es szinthez képest.

Nagyot ment tavaly a magyar vidék

Külön érdekesség, hogy az elmúlt évben kifejezetten nagy volt a magyar vidék vonzereje. A válaszadók 39%-a mondta azt, hogy 2021-ben valamilyen vidéki úti célt választott, a második a Balaton lett 35%-al. Több válasz megadása esetén pedig, szintén a vidék erősödése volt megfigyelhető. Európai úti célja a válaszadók közel 21%-nak volt, Európán kívüli pedig közel 3%-nak.

A központi adatok alapján, tavaly a vidéki vendégéjszakák száma 20 százalékkal volt magasabb, mint 2020-ban, a vidéki szálláshelyek esetén 31%-os árbevétel növekedés volt megfigyelhető 2020-hoz képest, ami szintén azt mutatja, hogy a magyar vidéki turizmus erősödik ilyen téren. A koronavírus következtében külföldön megtapasztalt szigorúbb utazási feltételeknek is köszönhető, hogy az emberek a magyar vidék felé fordultak. A tavalyi év eredményei azt igazolják, hogy az emberek nem csalódtak, a felmérés pedig azt mutatja, hogy a számos turisztikai attrakciónak is köszönhetően tartósan fennmaradhat az érdeklődés a vidék iránt - a covid várva várt visszahúzódását követően is.

Belán szerint, akárcsak tavaly, úgy idén is a magyarokon múlik a hazai turizmus sorsa. Az ajánlatok átszervezésével és új, kifejezetten a magyarokat célzó programelemekkel, a helyzethez mérten, idén is komoly sikereket érhet el a belföldi turizmus. Példaként említette a működő Budapest programot valamint a megerősödött vidéki turizmust.

Az elmúlt két évhez képest 2022-t már sokkal pozitívabban ítélik meg a szakemberek. A védőoltásoknak és az általános immunitás megerősödésének is köszönhetően, egyre bizakodóbbak az ágazati szereplők. Belán további COVID hullámok megjelenésének esélyére is figyelmeztetett, de az emberek ellenálló képessége és mentalitása miatt ez már sokkal kisebb mértékben fogja befolyásolni az utazási kedvet.

Tavaly még jelentősen befolyásolták a koronavírus miatti korlátozások az európai és az Európán kívüli utazási szándékot. Az idén utazni tervezők 37,5%-a mondta azt, hogy a COVID miatti korlátozások vagy a vírustól való félelem miatt nem utaztak tavaly. Ez a szám az átoltottságnak és a vírus várható gyengülésének következtében, várhatóan tovább fog csökkenni. Az emberek továbbra is tartanak a vírustól, ugyanakkor határozottan elutasítóak további korlátozások bevezetésével kapcsolatban. A cégvezető a kutatás mellett kitért a háborúra is, amely szerinte – amennyiben elhúzódik – várhatóan a belföldi utazási kedvet fogja növelni.

Így ismét elmondható, hogy a magyarok menthetik meg Magyarország turizmusát. Ehhez viszont újratervezésre van szükség a szakma részéről, amire a szezon kezdete előtt még megvan a lehetőség. Megfelelő adaptivitás esetén - újra - a belföldi turizmus legerősebb időszaka jöhet idén.