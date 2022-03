Könnyen pokollá válhat a hosszú hétvége, ha nem figyelsz: így nem nő a fejedre a főnököd

Két év pandémia után érthető, hogy mindenki vágyik arra, hogy elutazzon, világot lásson. Most, a holnap kezdődő hosszú hétvége miatt sokan adják a fejüket egy rövidebb utazásra, de nem mindegy, hogy hogyan tervezzük meg. Mutatjuk az általános hibákat, amiket sokan elkövetnek és amik kiiktatásával élvezhetjük a nyaralásunkat úgy, ahogy van.

Elmenni nyaralni, akár külföldön akár belföldön mindenkinek jól esik, hiszen végre magunk mögött hagyhatjuk a munka és a hétköznapok stresszét és csak a pihenésre koncentrálhatunk. Ezért is fontos, hogy azokat a tényezőket, amik csak akadályoznák az aktív pihenést a lehető legjobban iktassuk ki. Persze nem lehetséges teljes mértékig, és sok múlik azon, hogy mennyire tudunk sodródni az árral és az apróbb kellemetlenségeken felülemelkedni, de nagyon sok olyan tényező van, aminek egy kis előrelátással elébe tudunk menni.

Túlszervezés

Talán a legfontosabb szabály, hogy nem szabad telezsúfolni programokkal a nyaralásunkat, hiszen a túlszervezés az elsőszámú oka lehet annak, hogy a pihentető nyaralás egy rohanós feszültséggel teli hétbe fordul át, amitől csak rosszabbul fogjuk magunkat érezni.

Abban az esetben is, ha szereti a napjait programokkal telezsúfolni hagyjon egy napot a következő utazása során, ami csak a felfedezésről szól

– mondta a Huffpostnak Laura Ratliff, a TripSavvy egyik vezetője, aki hozzátette, hogy ez persze mindenkinek mást jelenthet. Ha városban vagyunk, akkor megtehetjük, hogy csak kószálunk kicsit és felfedezzük a helyi érdekességeket, mondjuk egy jó lemezboltot, vagy egy különleges kávézót. Tehát csak magunkba szívjuk a hely hangulatát és sodródunk kicsit. Viszont a szakértők tanácsai szerint nem csak egy laza napot érdemes beiktatni, hanem a többit se érdemes túlzsúfolni a látványosságokkal, akármilyen nagy is a kísértés. Szem előtt kell tartanunk, hogy nem lehet mindent megnézni pár nap alatt, érdemes akár úgy állni hozzá, hogy vissza tudunk jönni és sok mindent ráér akkor megnéznünk.

Szervezetlenség

Ahogy a túltervezés, úgy a szervezetlenség is átok lehet egy nyaralás során. Nem baj, ha szeretünk csak úgy sodródni az árral és mindent a magunk módján felfedezni, de sokszor csak stresszt szül, ha céltalanul kóborlunk körbe-körbe a városban. Ugyanis könnyedén abba a hibába eshetünk, hogy úgy érezzük csak elvesztegetjük az időnket azzal, hogy igazából semmit se csinálunk vagy nézünk meg. Amit legyünk őszinték otthon is megtehetünk.

Éppen ezért érdemes összeírni pár látványosságot, vagy akár éttermet, ahová mindenképpen el akarunk látogatni a nyaralás folytán. Így, amikor véget ér és elindulunk haza nem marad bennünk hiányérzet, hiszen a számunkra legfontosabb dolgokat sikerült megnéznünk, mégis bőven hagytunk időt magunknak arra, hogy csak élvezzük a pillanatot és sodródjunk az árral.

Ne ragaszkodjunk görcsösen az elképzeléseinkhez

Ahogyan túlzsúfolnunk se szabad a napjainkat ugyanúgy el kell engednünk azt a gondolatot, hogy ragaszkodjunk a fejünkben összeállított útvonaltervhez. A túl merev ütemterv ugyanis nagyon leterhelő lehet mentálisan is, hiszen végig azon görcsölünk, hogy mindenhová odaérjünk pontosan. Így, ha hagyunk is magunknak „szabadidőt” azt se tudjuk kiélvezni igazán.

Nyitottnak kell lennünk a spontaneitásra, sokszor megéri megkérdezni az utcán sétálva helyieket is akár, hogy mit ajánlanak nekünk. Így könnyedén bukkanhatunk olyan autentikus éttermekre, negyedekre vagy boltokra, ahová amúgy sose jutottunk volna el.

Felejtsük el a munkát

Talán mondanunk se kell, hogy erre a pár napra érdemes otthon hagyni a munkát, hiszen az semmiképpen se segíti a kikapcsolódást, ha folyamatosan az üzeneteinket és az emailjeinket nézegetjük és nem tesszük félre a munkát.

Persze ezt könnyebb mondani, mint megvalósítani sokaknak, de ha nem tudjuk elengedni a munkát az nemcsak a saját, de az útitársaink élményét is elronthatja. Hiszen, ha be is érkezik valami sürgősen megoldandó probléma csak azt érjük el, hogy frusztráltak leszünk, hiszen nem tudjuk megoldani a bajt. Az agyunk pedig csak azon fog kattogni végig, hogy mi lehet a munkával és nem lesz lehetőségünk élvezni a pihenést.

Alakítsuk át a mindennapos szokásainkat

Ha vannak olyan szokásaink, amik jót tesznek a mentális egészségünknek, mint a meditáció vagy valamilyen sport, akkor ezektől semmiképpen se köszönjünk el még rövid időre se. Ugyanis, ha kiesünk a ritmusból az nem csak feszültséget generálhat, hanem később is nehezebb lesz a visszatérés a rutinunkhoz.

Bár lemondani ezekről a dolgokról nem szabad, viszont az is fontos, hogy ne ragaszkodjunk az eddig megszokott formájához. Ha például minden reggel 10 kilométert szoktunk futni, akkor ezt helyettesíthetjük egy kirándulással vagy egy városnézéssel is, ahol sétálunk egy hatalmasat. Esetleg menjünk el reggel sétálni egyedül egyet a tengerpartra, hallgassunk zenét, vagy csak kevesebbet fussunk. A lényeg, hogy ne hajtsuk magunkat túl és ne erőltessük azt, amihez nincsen kedvünk és ne ragaszkodjunk görcsösen dolgokhoz.

Tervezzünk előre és tartsuk magunkat a költségvetésünkhöz

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mennyit tudunk szánni egy utazásra és ez alapján tervezzük meg a vakációnkat. Mindenki egy adott költségvetéssel dolgozik, ezért is érdemes előre átgondolnunk, vagy akár megbeszélnünk útitársainkkal, hogy nekünk mi fér bele és mi nem.

Az anyagiak ugyanis mindig feszültséget generálnak, és egyszerűbb előre tisztázni magunkkal és a többiekkel is, hogy kinek mi az, ami fontos, mi az, amiből tud engedni. Ugyanis rossz érzéseket generál az emberben, amikor a többiek egy drága éttermet választanak mi meg kénytelen kedvetlen átlépjük a határainkat.

Érdemes fejben csoportosítani a nyaralásra szánt pénzünket: tegyünk félre egyrészről a felmerülő útiköltségre, mint az autóbérlés, a repülő, vagy bármilyen más transzfer, a szállásra, a programokra külön, és ezen felül érdemes meghatározni egy napi keretet is, hogy mennyit költhetünk ezeken a dolgokon felük ételre, ajándékokra, vagy csak dolgokra, amiket megkíván a szemünk.

Ne állítsunk magunk elé lehetetlen elvárásokat

Mindenki azt szeretné, hogy a nyaralása a lehető legsimábban és tökéletesen alakuljon. Pont, mint az esküvőnk esetében. Viszont sajnos a valóság az, hogy bármennyire is álmodozunk arról, hogy minden hibátlanul az elképzeléseink szerint alakuljon mindkét esetben ennek a valószínűsége roppant kicsi. Éppen ezért érdemes ezt a gondolatot előre elengedni, miközben felkészülünk fejben az esetleged zavarok orvosolására.

Ha például tudjuk, hogy a nagycsaládos utak számunkra stresszesek gondoljuk végig, hogy milyen problémák léphetnek fel és készítsük fel magunkat előre lelkileg, hogy ne legyünk idegesek tőlük, hanem minél hamarabb meg tudjuk oldani őket.

Tudunk kell együttműködni

Ha egy nagy csapattal utazunk, vagy akár egy másik párral, akikkel nem vagyunk annyira összeszokva felmerülhetnek problémák, hiszen mindenki a saját elképzeléseit szeretné előtérbe helyezni. Ezért érdemes kompromisszumokat kötni, átbeszélni előre, hogy kinek mik a szokásai és ez alapján megtervezni a programokat, vagy kinézni az éttermeket. Azt se szabad elfelejteni, hogy nem probléma, ha a csapat szétválik akár egy időre, ha valaki más szeretne megnézni, vagy szüksége lenne egy kis „énidőre”. Figyeljünk oda a többiekre is és ne próbáljunk meg görcsösen ragaszkodni az igazunkhoz, vagy a fejünkben elképzeltekhez, így, ha nem is pontosan úgy alakul minden ahogyan szerettük volna mégse marad senkiben tüske a nyaralás végén.