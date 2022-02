Hiába méregdrága a benzin: így még 2022 nyarán is olcsón lejuthatsz az Adriára

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sokan nem szeretnek repülővel utazni, vagy csak így, hogy évekig be voltunk zárva szeretnének valami mást kipróbálni, többet látni a világból. Nekik szedtük most össze a legjobb európai vonatos utakat. Sőt, 2022-ben rekordmennyiségű magyar nyaralhat az Adrián: kevesen tudják, de Budapestről nyaranta vonattal is egyszerűen el lehet jutni a tengerpartra. Idén ez az utazási mód az elszálló benzinárak miatt még népszerűbb lehet.

Címlapkép: Getty Images

