Rekordmennyiségű magyar nyaralhat idén az Adrián: így csípheted el a legolcsóbb utakat

Lassan magukhoz térnek a magyar turisták, egyre bátrabban foglalunk repjegyeket akár távoli országokba is. Azonban a vírushelyzet ezt a piacot is jelentősen átalakította. Tóth Ákos, az Utazómajom nevű blog alapítója a Pénzcentrumnak elmondta, ugyan valóban ki lehet fogni extrém olcsó ajánlatokat, de a légitársaságok dinamikus árazást alkalmaznak: ha egy ország könnyít a beutazási feltételein, pillanatok alatt, akár órák alatt is jelentősen nőhetnek az árak. A bloggerrel beszélgettünk arról is, hogy most melyik úticélokat preferálják a magyar utazók: mint kiderült az előfoglalási adatokból az látszik, hogy idén még a tavalyinál is több, rekordszámú magyar fog az Adrián nyaralni. Ákost arról is kérdeztük, járványhelyzetben hogyan lehet utazóblogot vezetni, és beszélt az Utazómajom jövőbeli terveiről is. Interjú.

Pénzcentrum: A korlátozások egyre több országban enyhülnek a világban. Már sok magyar is vadászik a különböző villámakciókra, hogy olcsó repülőjegyhez juthasson. Megbízhatóak ezek az ajánlatok? Tóth Ákos: A légitársaságok egész évben kisebb-nagyobb akciókkal próbálják növelni az eladásaikat, különösen igaz ez a fapados modellre, ahol az alap viteldíj a teljes repülőjegy árának csak a töredéke. Habár ennyiért is lehet utazni, a legtöbben nagyobb poggyászt, elsőbbségi beszállást vagy éppen nagyobb lábteret szeretnének, ezek pedig igencsak megdobják az alapárat. Éppen ezért kínálják sokszor fillérekért a repülőjegyeket a low-cost légitársaságok. Ebben a pillanatban is közel 70 célállomásra foglalhatunk egyirányú jegyet szinte hihetetlen áron, akár 10 ezer forint alatt is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A COVID-19 jelentősen átalakította az utazási szokásainkat, sokkal kelendőbbek lettek a közeli időpontok, hiszen eddig kevesen mertek hosszútávra tervezni. A sorozatos törlések korszakának remélhetőleg vége, így egyre nyugodtabban zsebelhetjük be az extrém olcsó jegyeket. Nem árt azonban tudni, hogy a légitársaságok dinamikus árazást alkalmaznak a repülőjegyek esetében, tehát ha egy ország könnyít a beutazási feltételein, pillanatok alatt, akár órák alatt is jelentősen nőhetnek az árak a kiugró kereslet miatt. Szerencsére a legtöbben ingyenes átfoglalási lehetőséget biztosítanak, ezért érdemes minél előbb foglalni, így ha esetleg meggondoljuk magunkat, később tudjuk módosítani jegyet a különbözeti díj megfizetése mellett. Vannak olyan oldalak, ahol ilyen akciókkal kínálnak jegyet, azonban végül kiderül, hogy átverés az egész? Ti hogyan szűrik az ilyen csalásokat? Konkrétan ilyen oldalak nincsenek, azonban néhány új, tiszavirág-életű honlapon szoktak próbálkozni a csalók, de ezekről könnyedén kideríthető, hogy átverés. Érdemes foglalás előtt megnézni az online utazási iroda értékeléseit, de a legbiztosabb, ha az adott légitársaság honlapján foglalunk még akkor is, ha ott picivel drágább az adott jegy. Ha valamilyen probléma adódik, akkor minden esetben közvetlenül a fuvarozóval tudjuk a legegyszerűbben érvényesíteni a jogainkat, azonban ha ez sem vezet megoldásra, akkor van lehetőségünk kártérítéssel foglalkozó céget megbízni, vagy élni a bankunknál "chargeback" lehetőségével. Milyen kockázatok merülhetnek fel, amikor fapados jegyet, vagy villámakciós jegyet vásárolunk? A legnagyobb kockázat a járvány idején az volt, hogy törölték a járatot. Két héten belüli törlések esetében 250-600 eurós kártérítésre vagyunk jogosultak, éppen ezért ritka, ha egy légitársaság az indulás előtt néhány nappal tagadja meg a fuvarozást. Sokkal valószínűbb, hogy a jó előre megvásárolt jegyünkkel nem tudunk utazni, hiszen a légitársaság valamilyen okból törli a járatot. A jogaink ebben az esetben eltérőek lehetnek, de ha a légitársaság töröl, akkor minden esetben visszakaphatjuk a pénzt, vagy átfoglalhatunk díjmentesen egy másik dátumra, esetleg másik desztinációra is. Abban az esetben azonban, ha az utas szeretné törölni a járatot, mert például nem felel meg a szigorított beutazási feltételeknek, akkor sokkal korlátozottabbak a lehetőségek. A légitársaságok többsége ingyenes átfoglalást biztosít ilyenkor is, ami a valóságban azt jelenti, hogy az esetleges díjkülönbözet megfizetése mellett egy másik időpontban utazhatunk. Sokan kínálnak visszatérítést egy éven belül felhasználható voucher formájában is. Érdemes a koronavírusra kiterjedő biztosítást is kötni, hiszen jelenleg az országok többsége a Konzuli Szolgálat besorolása alapján az "Utazásra nem javasolt országok és térségek" kategóriában van. Valóban olcsó a fapados utazás? Hogyan kerülhetjük ki a különböző rejtett költségeket, milyen extra tételek jöhetnek szóba egy olcsónak látszó repjegynél? A fapados utazásoknál a repülőjegy ára elhanyagolható, pár ezer forintért már akár télből nyárba is repülhetünk. A tavalyi évben a legfelkapottabb nyári desztinációkat is soha nem látott árakon foglalhattuk le, ráadásul csúcsszezonban. Kötelező rejtett költségek nincsenek annak ellenére, hogy sokszor egy nehéz akadálypályához hasonlít a foglalás menete. Sokan ott hibáznak, hogy ülőhelyet választanak, pedig nem kötelező, hagyjuk, hogy a becsekkoláskor sorsoljon a gép. A rövidebb utak esetében teljesen felesleges a nagy lábtér, és az egyéb kényelmi szolgáltatások hozzáadása. Ha ügyesen pakolunk, egy kézipoggyászba beférnek a legfontosabbak, főleg egy nyári utazás alkalmával, ugyanis ezzel tudunk a legtöbbet spórolni. Még akkor is megéri, ha külföldön kell beszereznünk a tusfürdőt, sampont, vagy éppen egy papucsot. Azok a családok, akik ragaszkodnak a feladható poggyászhoz, próbáljanak meg többen osztozni rajta. Fapados légitársaságok esetében az utasnak kell elvégezni az utasfelvételt, ellenkező esetben a repülőtéren kell mélyen a pénztárcánkba nyúlni. A fapadosok sokszor nem az adott térség fő repterére, hanem attól egy távolabbi reptérre szállnak, ahonnan a transzfer bizony költséges lehet. Érdemes ezt is mérlegelni. Mire kell a járványidőszakban figyelnie annak, aki messzebbre repülne? A legnagyobb probléma a szabályozások folyamatos változása volt, de talán mára már normalizálódni látszik a helyzet. Millió próbálkozás volt arra vonatkozóan, hogy egy egységes felületen nyomon követhessük a változásokat, de ez rendszerint kudarcba fulladt. A magyar állampolgárok számára a mai napig a Konzuli Szolgálat nyújtja a leghitelesebb, legfrissebb információkat, de a változásokat sajnos itt sem mindig tüntetik fel azonnal. Egyrészről tisztában kell lennünk a beutazási ország szabályaival, ha repülővel megyünk, akkor a légitársaság követelményeivel, esetlegesen a tranzitország korlátozásaival, végül pedig a hazautazás utáni teendőkkel. Célszerű megnézni, hogy van-e tesztkötelezettség, ha igen, akkor milyen tesztet fogadnak el, illetve mennyivel az indulás előtt kell megcsináltatni. Lehet, hogy az oltás kiváltja a tesztet, de nem mindegy, hogy milyen típusú koronavírus elleni vakcinát kaptunk és az sem, hogy mennyit, illetve az utolsó dózis óta mennyi idő telt el. Figyelni kell még az esetleges karanténkötelezettségre is, a kötelező biztosításra és a formanyomtatványok kitöltésére. Az utazási korlátozások és szabályozások bonyolultsága nincs összefüggésben a távolsággal, ezért a közeli és a távoli úti célok esetében is ugyanazokat kell megvizsgálnunk. Mi a titka az olcsó utazásnak, milyen kompromisszumokat kell kötni? A legelső szempont a rugalmasság. Ha tehetjük, akkor és oda menjünk, ahová éppen kedvező ajánlatot látunk - persze az ésszerű kereteken belül. Ugyanaz az utazás ugyanabban az időszakban, ugyanoda könnyedén duplájába is kerülhet, ha rosszkor foglaljuk le. Európai tengerparti desztinációk esetében a legjobb időszak utazásra a szeptember eleje, ilyenkor a legmelegebb a tenger, viszont a kereslet sokkal kisebb, emiatt az árak is jelentősen kedvezőbbek. Arról nem is beszélve, hogy sokkal nagyobb a választék, és a turistahadak tömegétől sem kell tartanunk. A korábban említett feladott poggyász nélküli utazás is jelentősen csökkenti a költségeket. Az egyik nagy hiba az, ha van egy bevált szállásunk és ragaszkodunk hozzá akkor is, ha az általunk preferált dátumon irreálisan drága. Szerencsére óriási kínálat van a hotelekből, érdemes mindig újat kipróbálni, ki tudja, lehet, hogy az lesz az új kedvencünk. Egy utazás alatt több szállást is ki lehet próbálni akkor is, ha ugyanabban a városban maradunk. Egy-egy ilyen költözés új lendületet ad az utazásnak. Sokat spórolhatunk akkor is, ha nem feltétlen a legközelebbi repülőtérről indulunk. Debrecenbe, Bécsbe, Pozsonyba olcsón eljuthatunk, ahonnan lehet, hogy az úticélunk kedvezőbb áron foglalható. Ha van kiszemelt időpontunk és desztinációnk, érdemes beállítani egy repülőjegy figyelőt ami értesítést küld, ha változik az ár. Szállások esetében pedig foglaljunk lemondhatót, majd időnként nézzük meg a legnagyobb összehasonlító oldalakon, hogy csökkent-e az ár az adott időpontra. Ha igen, bátran mondjuk le és foglaljuk újra, meglepő, hogy milyen sokszor működik a trükk. Miben változott az Utazómajom profilja az elmúlt években? Mi az, amit a jövőben még szeretnétek változtatni? Kezdetben az elhibázott áras ajánlatokra specializálódtunk, ami azt jelentette, hogy valamilyen hiba folytán akár tizedáron kínált repülő és szállásajánlatokat osztottuk meg. Sok olvasónknak segítettünk ezzel 4-5 csillagos hoteleket foglalni pár száz, vagy egy-két ezer forintért, de távoli tengerentúli utak sem voltak ritkák pár tízezerért. Az egyik leglátványosabb elárazás úgy történt, hogy az online utazási iroda az euró és a forint árfolyamot igen kedvezően, egy az egyben váltotta néhány útvonal esetében. A 700 eurós San Francisco máris 700 forint volt, ami jelentősen növelte az utazási kedvet. Ebben az esetben az iroda vállalta a felelősséget a hibájáért és utazhattunk az olcsó jeggyel. Könnyen beláttuk, hogy ha minél szélesebb körben ismerik az Utazómajmot, és ezáltal nem csak néhány százan, hanem már ezres nagyságrendben foglalnak ilyen elhibázott árú utakat, egyre kisebb eséllyel honorálják az irodák. Emiatt profilváltásra kényszerültünk és inkább a rendkívül kedvező, de folyamatosan szállítható ajánlatokra specializálódtunk. A váltás másik oka a kiszámíthatatlanság volt. Míg az elmúlt 8 évben minden nap reggeltől estig 2 óránként teszünk ki kedvező utazási ötleteket, addig a másik esetben csak hébe-hóba volt erre lehetőségünk. Van az idei évre egy nagy tervünk amiről még nem beszéltünk nyilvánosan. Jelenleg ha valaki utazási ajánlatot szeretne kérni, akkor felmegy az általa ismert irodák sokszor elavult honlapjára, kikeresi az ajánlatkérés menüpontot, kitölti az űrlapot és beküldi. Ezt megismétli lehetőleg minél többször, hogy később össze tudja hasonlítani a kapott ajánlatokat. Ezzel rengeteg időt tölt el az utas, viszont az irodáknak sem jó a túl sok ajánlatkérés. Ha nem illik az iroda profiljába, vagy nem tudja kiszolgálni a kérést, ez rossz fényt vet az utazási irodára, és később őt már nem is keresi az utas. Tudni kell, hogy ha megfelelő szolgáltatást kapott az utas egy irodánál, akkor később is lojális lesz hozzá. Többek között a fenti problémát szerettük volna megoldani, és fejlesztettünk egy olyan platformot, ahol az utas egy felületen leadhatja a kérését, és a magyarországi utazási irodák pedig a bejelentkezés után láthatják azt. Amelyik irodának a profiljába vág a kérés és úgy érzi, hogy szeretné kiszolgálni az utast, az ajánlatot adhat a rendszeren belül. Ha egy másik iroda úgy látja, hogy ő ennél jobbat nem tud adni, akkor neki felesleges már ezzel a kéréssel foglalkoznia, léphet a következőre. Így végeredményben az utas egy kéréssel mindenhonnan begyűjtötte a releváns ajánlatokat, az irodák pedig a lehető legkevesebbet dolgoznak a felesleges ajánlatadással. Összekötjük az utast és az irodát úgy, hogy az a lehető legoptimálisabb legyen minden résztvevő számára. Ezen túl a felületen bárki számára látható lesz anonim módon, hogy milyen utazási kérések érkeztek, amivel megpróbáljuk kielégíteni a magyarok kíváncsiságát. Természetesen ha már tartozik hozzá ajánlat azt is jelezzük, így mások utazásaiból is tudunk inspirálódni, továbbá minden már leadott ajánlat kereshető lesz a felületen, ami azt eredményezi, hogy ha az az utas akinek az egyéni ajánlatot készítették nem is utazik, lehet, hogy másnak megtetszik az ötlet és lefoglalja. Ezzel a rendszerrel mindenki csak nyerhet, időt spórol az utas és a lehető legjobb ajánlatokat kapja, az irodának pedig nem kell marketingelni a szolgáltatásait, mert megtalálja a rendszeren belül a potenciális vásárló. Nem kell feleslegesen ajánlatokat adni és attól sem kell félni, hogy rossz lesz a szájíze az utasnak, ha nem kap választ. Nagyvonalakban erről szól a projekt, de természetesen ennél sokkal összetettebb. Hogy hatott a járvány az Utazómajom működésére? Tudtatok utazni az első hullámok alatt? Szó szerint egyik napról a másikra történt mindent. A bizonytalanság miatt csak néhány úti cél esetében tudtunk jó szívvel utazásokat ajánlani. Az utazások iránti érdeklődés szinte teljesen nulla volt, a forgalom markáns részét a törlésekkel, korlátozásokkal és szabályozásokkal kapcsolatos cikkek, érdeklődések tették ki. Hiába tűnt úgy hétről hétre, hogy javulni fog a helyzet, az újabb és újabb hullámok, valamint az ezekkel járó lezárások hosszú ideig rányomták a bélyeget a külföldi utazásokra. Éppen ezért kezdtünk egyre inkább belföld felé fordulni, és minél több hazai tartalmat gyártottunk. Időközben elkezdtük a fejlesztését az imént kifejtett projektnek, amiben óriási potenciált látunk. Mekkora kiesést jelentett a járványhelyzet? Mivel a 2019 első negyedévét még nem érintették a korlátozások, ezért sikerült rekordszámokat hoznunk az első hónapokban. Onnantól kezdve viszont óriási, 90 százalékos bevételcsökkenést kellett elkönyvelünk. A legnehezebb a bizonytalanság volt, nem tudtuk, hogy meddig tarthat és milyen további hatásai lehetnek a világjárványnak. Több platformunkat leállítottunk, vannak olyanok, amelyeket a mai napig nem indítottuk újra. Mostanra jórészt visszaállt a látogatószám, de még évekbe telhet mire pénzügyi szempontból sikerül a 2019 januári, februári bevételeit hozni. Milyen a kapcsolatotok az utazási irodákkal? Konkurenciaként tekintenek rátok, vagy ez az elmúlt időszakban változott? Valóban nem örültek az utazási irodák, hogy a semmiből, mindenféle turisztikai háttér nélkül jött valaki, aki néhány hónap alatt felforgatta a külföldre utaztatást. Habár nekem az irodák sosem voltak az ellenségeim, megértem, hogy ők annak tekintettek engem. Ez talán 2017 közepén kezdett megváltozni, amikor a Magyar Utazási Irodák Szövetsége felkért, hogy az egyik rendezvényükön tartsak előadást a tevékenységünkről. Akkor sok kérdésre válaszoltam és sikerült tisztázni a félreértéseket. Azóta több utazási irodával is szoros kapcsolatban vagyok és több tucatnyian hirdettek már nálam. A koronavírus által generált extraköltségek, bizonytalanságok elveszik a turisták kedvét a távolabbi úticéloktól? Pont a drágább utak esetében elenyészőek az extra költségek az egészhez képest. Az emberek már nagyon szeretnének utazni és ez meglátszik a foglalásokon is. Karácsony óta szinte teljesen visszaállt az utazási kedv. Egyedül a bizonytalansági faktor vet vissza néhány utast. Attól félnek, hogy mi történik, ha a külföldön végzett teszt pozitív lesz. Nehéz megjósolni, milyen karanténnal, milyen költségekkel jár majd, éppen ezért olyan desztinációkat választanak leginkább, ahol külföldön már nem tesztelnek. Érdekes, hogy a tapasztalataink szerint nagyon kevesen félnek magától a vírustól, sokkal inkább a külföldi karanténtól. Melyek a legkedveltebb úticélok? Hova utaznak a magyar turisták a járvány alatt? Európa egy kis késéssel pontosított és lazított a szabályokon, ezért a tavalyi év első felében még az olyan távolabbi úticélokat választották a legtöbben, mint Dubaj, Maldív-szigetek, Zanzibár vagy Mexikó. Nyárra azonban már kikristályosodott, hogy hová milyen feltételekkel utazhatunk a magyarok számára leginkább kedvelt mediterrán térségen belül is. Tavaly kiemelkedő kínálat volt Görögországba, ahová a járvány előtti időszakhoz képest is sikerült növelni az elérhető úti célok számát. A legnépszerűbbek Korfu, Kréta, Míkonosz, Zákinthosz, Szantorini és Lefkada volt. Kedvelt célpont volt még továbbá Ciprus, Málta, Kanári-szigetek, Mallorca, de természetesen az olasz tengerpart is. Érdemes megemlíteni, hogy a járvány miatt sokan választották az autós úti célokat is, leginkább Horvátországot. Az előfoglalási adatokból az látszik, hogy idén még a tavalyinál is többen, rekordszámú magyar fog az Adrián nyaralni. A nyári időszakra még nem indult be a foglalási hullám, de a legnagyobb számban eddig Máltát, Korfut, Barcelonát, Ciprust, Rómát, Milánót, Szicíliát és Párizst foglalták le az olvasóink. A tavaly berobbant Maldív-szigetek népszerűsége továbbra is töretlen, soha ennyi magyar nem nyaralt az Indiai-óceánon fekvő szigeteken, mint idén. Címlapkép: Tóth Ákos/Utazómajom

