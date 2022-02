A leggyakrabban felmerülő kérdések és válaszok az orosz-ukrán háború kapcsán

Az orosz-ukrán válság, vagy nevezzük nevén, orosz-ukrán háború kapcsán sokan kíváncsiak olyan alapvető kérdésekre, hogy az Ukrajna beutazás szabályai mik. De vannak, akiket az érdekel, egyáltalán hol van Ukrajna, mi Ukrajna fővárosa, és mikor jött létre Ukrajna. Mutatjuk a gyakori kérdéseket és a válaszokat.

Mint arról itt a Pénzcentrumon is beszámolunk, február 24-én, a csütörtök hajnali órákban Oroszország megtámadta Ukrajnát, ezzel pedig megkezdődött az orosz invázió.

Érdekesség, hogy az ukrajna hírek kapcsán rengeteg magyar keresgél az interneten. Sokan kíváncsiak az ukrajnai beutazási szabályokra, míg mások alapvető műveltségüket szeretnék felfrissíteni. Az alábbiakban összegyűjtöttük a leggyakrabban ismételt kérdéseket, és természetesen meg is válaszoljuk azokat.

Ukrajna beutazás

Sokakat, így a magyarokat is foglalkoztat az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy lehetséges-e Ukrajába a beutazás. Nos, a Külügyminisztérium közlése szerint az Ukrajnába történő beutazás semmilyen körülmények között nem ajánlott jelenleg.

Ukrajna hol van?

Meglepő, de az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírdömping ellenére, sokan keresnek rá arra, hogy hol van Ukrajna. Nos, Ukrajna egy kelet-európai állam. Keletről és északkeletről Oroszország, északnyugatról Fehéroroszország, nyugatról Lengyelország, Szlovákia és Magyarország, délnyugatról Románia és Moldova, délről pedig a Fekete-tenger és az Azovi-tenger határolja. Íme egy térkép, ami megmutatja, hogy Ukrajna hol van:

Mi Ukrajna fővárosa?

Ukrajna fővárosa, és egyben legnagyobb városa Kijev. Kijev Ukrajna észak-középső részén, a Dnyeper mentén található. Íme Kijev a térképen:

Ukrajna milyen ország?

A Wikipédia szócikke szerint Ukrajna egy unitárius, félelnöki rendszerű alkotmányos köztársaság. 2018-ban az Economist Intelligence Unit Ukrajnát hibrid rezsimnek minősítette a demokráciaindexen, és e besorolásban Kelet-Közép-Európa 29 országa közül a 17. helyen állt. Ukrajna Európa egyik legszegényebb országa, amely nagyon magas szegénységi rátával és súlyos korrupcióval küzd. Azonban hatalmas termékeny mezőgazdasági területeinek köszönhetően a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre.

Mikor jött létre Ukrajna?

Ennél a kérdésnél szintén a Wikipédia Ukrajna szócikke jön kapóra, amely szerint a 20. században, mint minden iparosodott vidéken, Ukrajnában is megindulnak kisebb-nagyobb tüntetések, sztrájkok, amelyek közül az 1905-ös odesszai a szovjet történelemszemléletben nagy hangsúlyt kapott. 1917 végén megalakult a független Ukrán Köztársaság, amelyet 1920-ra a Vörös Hadsereg elfoglalt, így 1922-től Ukrajna Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság néven a Szovjetunió egyik tagállama lett. A mai Ukrajna nyugati vidékei az újonnan létrejött Lengyelország részévé váltak. A Magyarországtól elcsatolt Kárpátalja ugyanakkor Csehszlovákiához került.

Ukrajna területe

Mint fentebb említettük, Ukrajnát keletről és északkeletről Oroszország, északnyugatról Fehéroroszország, nyugatról Lengyelország, Szlovákia és Magyarország, délnyugatról Románia és Moldova, délről pedig a Fekete-tenger és az Azovi-tenger határolja. Ukrajna területe hatalmas, Oroszország után Európa második legnagyobb területű állama.

Ukrajna NATO tag?

NEM, Ukrajna nem tagja a NATO-nak. Sőt, sokak szerint az ukrán NATO-tagság megakadályozása a fő oka az Ukrajnát hónapok óta fenyegető orosz katonai csapatösszevonásnak, hadgyakorlatoknak, majd az offenzívának. Itt fontos kiemelni, hogy a NATO- és az EU-tagság egyébként célként az ukrán alkotmányban is rögzítve van.

Ukrajna magára maradt a harcban

- jelentette ki 2022. február 25-én hajnalban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-oldalán közzétett videóüzenetében. "Egyedül maradtunk országunk védelmében. Ki hajlandó harcolni a mi oldalunkon? Nem látok ilyeneket. Ki hajlandó Ukrajna NATO-felvételét szavatolni? Mindannyian félnek" - olvasható az UNIAN ukrán hírügynökség által is közzétett beszéd szövegében. Mindemellett az ukrán elnök köszönetét fejezte ki azon országoknak, amelyek nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is segítik Ukrajnát.

Ukrajna EU tag?

NEM, Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak. Legalábbis egyelőre. Hiszen, mint az fentebb, az „Ukrajna NATO tag” alcím alatt is kifejtettük, a NATO- és az EU-tagság is rögzítve van célként az ukrán alkotmányban. De az orosz-ukrán konfliktus kiéleződése kapcsán érkezett a hír pár nappal ezelőtt, hogy Legyelország és Litvánia szerint Ukrajna megérdemli, hogy EU-tagjelölt státuszt kapjon, ehhez készek támogatást nyújtani Kijev részére. A Reuters beszámolója szerint a szóban forgó szándékot lengyel, a litván államfő nyilvánította ki Volodimir Zelenszkijjel közösen kiadott nyilatkozat formájában . A döntést elsősorban a társulási szerződés feltételeinek gyors implementálásával, az belső reformok végrehajtásával, valamint a jelenlegi biztonsági kihívásokkal indokolták.