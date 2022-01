Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. január 9.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2022. január 9.

Névnap

Marcell

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 358.57 Ft

CHF: 343.58 Ft

GBP: 429.03 Ft

USD: 315.61 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2022. január 8.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 1. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 17, 36, 66, 80

Joker: 671542

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 34 db

3-as találat: 3297 db

2-es találat: 93355 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 17190 Ft

MOL: 2600 Ft

RICHTER: 8695 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.01.10: Északkelet felől egyre többfelé csökken a felhőzet, kisüt a nap, ugyanakkor a déli és a nyugati országrészben maradhatnak erősen felhős, borult körzetek. Hajnalra foltokban köd képződhet. A Dunántúlon és a Dél-Alföldön kisebb vegyes halmazállapotú (havazás, havas eső, eső) csapadék előfordulhat, a délkeleti országrészben kisebb mennyiségű ónos eső sem kizárt. Másutt csapadék nem valószínű. Az északi szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és estétől keleten erős, viharos lökések kísérik. Hajnalra nagyrészt -7 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős, hóval borított, illetve fagyzugos tájakon jóval hidegebb is lehet. Délutánra 2 és 7 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

ELINDULT A TURMIX, A PÉNZCENTRUM HETI HÍRLEVELE! Ha a napi hírzaj nélkül szeretnéd olvasni a Pénzcentrum legjobb anyagait, IRATKOZZ FEL HETI HÍRVELEÜNKRE, A TURMIXRA. A legizgalmasabb sztorijaink, heti egyszer, egyenesen a postaládádba.

2022.01.11: Délen kezdetben még több lehet a felhő, arrafelé hajnalig kisebb vegyes halmazállapotú csapadék (havazás, havas eső, eső) is előfordulhat. Később arrafelé is csökken a felhőzet, így általában derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északi, északkeleti szelet továbbra is többfelé kísérhetik élénk, a Nyugat-Dunántúlon és keleten erős lökések. Hajnalra jobbára -5 és +1 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé szeles középső országrészben -10 fok is lehet. Délután 1, 6 fokot mérhetnek.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A nyugodt, hideg időjárás kedvezőtlenül befolyásolja a levegőminőséget. A PM10 koncentrációja elérheti az egészségügyi határértéket. (2022.01.09. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2022.01.09)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!