Kapkodják a fejüket a vásárlók a Lidl, Aldi üzletek kasszáinál: a legtöbben nem erre számítottak

Bár mintha az utóbbi időben lassítottak volna őrületes tempójukon a Lidl és az Aldi kasszásai, nem minden vásárló lélegezhetett fel. Legalábbis a Pénzcentrum felméréséből az derült ki, hogy a válaszadók majdnem 60 százaléka nem tudja tartani a tempót a villámgyors pénztárosokkal. Bár a diszkontláncok modellje elvárná, hogy az emberek minél kevesebb időt töltsenek a kasszában, de ez úgy tűnik, Magyarországon nem működik.

Az utóbbi években globális problémává eszkalálódott az Aldi és a Lidl kasszásainak gyorsasága. A villámkezű alkalmazottak ugyanis olyan sebességgel csippantják le az árukat, hogy azzal kevés vásárló tudott lépést tartani. Korábbi cikkünkben felidéztük, hogy egy brit nő az egyik helyi Aldiban ömlott össze, mert nem bírt olyan gyorsan elpakolni, mint ahogy a megvásárolt termékeket beütötte a pénztáros.

A jelenségre Magyarországon is sokan panaszkodtak, azonban az elmúlt hetekben mintha valami megváltozott volna. Legalábbis sokan vették észre, hogy lelassultak a kasszások, több idő van rendesen elpakolni a cuccokat a boltokban. Az Aldi és a Lidl korábban azt mondta, nem utasították a dolgozókat, hogy lassabban kasszázzanak, de a betanítás során "nagy szerepet kap a vevőközpontú hozzáállás".

Ráadásul, mint a Pénzcentrum felméréséből kiderült, nem is mindenki lélegeztetett fel: megkérdeztük ugyanis olvasóinkat, hogy ők tudják-e tartani a lépést a villámkezű pénztárosokkal.

A több mint 31 ezer beérkezett válaszból kiderült, hogy a vásárlók több mint 58 százaléka még mindig gyorsnak érzi a tempót. 41,86 százalék mondta azt, hogy tudja tartani a lépést a kasszásokkal.

A szóban forgó üzletláncok egyébként előnyükként szokták felhozni többek között a gyors bevásárlást. Ez pedig nyilván azzal is jár, hogy a dolgozók nagyobb sebességgel ütik be a megvásárolt termékeket a kasszába.

A nyitva tartó kasszaszámok meghatározás is minden esetben ennek a célnak megfelelően kerül alakításra, így szükség esetén, gyorsan reagálva, a pénztárban ülő kollégák új pénztár nyitásáról is dönthetnek, ezzel is megelőzve a feltorlódást - közölte például a Lidl a téma kapcsán.

Egy korábbi Lidl-dolgozó arról nyilatkozott, hogy bár a boltok azt várják el, hogy az emberek minél kevesebb időt töltsenek a kasszánál, és inkább a rakodópultnál rakodjanak el, ez a magyar vásárlók esetében nem működik:

Szól a vásárló, hogy lassítsak, mert szeretne elpakolni a szatyraiba. Én hiába mondom, hogy ott van egy felület, ahol szabadon pakolhat, nem érti meg. A legtöbb konfliktus abból származik, hogy a vásárlók a diszkontok által elvárt sebességet egyszerűen nem értik meg

- mondta.