Tömegek lepik el mától a hazai sípályákat: erről jobb ha tudsz, mielőtt útnak indulsz

A decemberrel együtt megérkezett az igazi téli időjárás is: nem csak Nyugat-Magyarországot, de a magasabban fekvő területeket is egybefüggő hótakaró borítja, így persze a hazai sípályákat is. Kevesen tudják, de Magyarország területén összesen 43 kisebb-nagyobb síelésre alkalmas síterep van, és öt helyszínen komolyabb hóágyú kapacitás. Aki szeretne, akár már ezen a hétvégén csúszhat, megnéztük, melyik sípályák vannak már nyitva, és mennyibe kerülnek az egynapos belépők.

Az előrejelzések szerint a hétvégén is várható havas eső, hószállingózás, és a hóval borított területeken mínusz 10 foknál hidegebbre is számítani kell. Ennek nem csak a gyerekek örülnek, de a síelők is, hiszen azt is jelentheti, hogy nem kell az Alpokba vagy a Tátrába utazni ahhoz, hogy élvezzék a téli sportok örömeit. Kevesen tudják, de Magyarország területén összesen 43 kisebb-nagyobb síelésre alkalmas síterep van, és öt helyszínen komolyabb hóágyú kapacitás. Sok helyen az előzetes információk szerint ha csak minimálisan is, de árat emeltek az üzemeltetők.

Jó szezonra számítanak

A pandémia idején rekordszámú magyar síelő vette igénybe a hazai sípályákat, és a hosszú szezonnak köszönhetően jól alakultak a bevételek. A szektor szereplői a tavalyihoz hasonló eredményekkel idén is elégedettek lennének. Tavaly mintegy 20 százalékkal 160 ezerre növekedett az eladott jegyek száma a szokatlanul hosszúra nyúlt szezonban – nyilatkozta korábban Fehér Gyula, a Chernel István Sí- és Turisztikai Klaszter elnöke.

Külföldi síhelyzet Ausztriában 2021. december 12-én véget ér. A szálláshelyek, vendéglátóhelyek stb. regionálisan és lépcsőzetesen nyitnak majd meg. Ugyanakkor a zárlat időtartama alatt a síelés egynapos kirándulás formájában a helyiek és a külföldi vendégek számára is lehetséges volt. A felvonók a 2G-szabály szerint + FFP2-maszkkal használhatók. ugyanakkor azok, akik Szputnyikot, vagy Sinopharmot kaptak, csak úgy utazhatnak – várhatóan csak december 13. után – Ausztriába, illetve látogathatják meg a sícentrumokat, ha a harmadik, mRNS-alapú vakcina felvétele előtt még egy antitesttesztet is elvégeztetnek magukon - írja a 24.hu, amely cikkében felhívja arra a is a figyelmet, hogy akik csak negatív teszttel utaznának síelni a szomszédba, azokat könnyen visszafordíthatják a határon – Szlovákiában november 25-től szükségállapotot, kijárási tilalom lépett életbe, december 10-én, pénteken enyhítettek a korlátozásokon: hotelek és egyéb szálláshelyek például oltottakat, gyógyultakat, tesztelteket fogadhatnak de kizárólag olyan személyeket, akik ott-tartózkodása munkavégzéssel vagy egy egészségügyi intézmény felkeresésével függ össze. Az országos zárlat2021. december 12-én véget ér. A szálláshelyek, vendéglátóhelyek stb. regionálisan és lépcsőzetesen nyitnak majd meg. Ugyanakkor a zárlat időtartama alatt a síelés egynapos kirándulás formájában a helyiek és a külföldi vendégek számára is lehetséges volt. A felvonók a 2G-szabály szerint + FFP2-maszkkal használhatók. ugyanakkor azok, akik Szputnyikot, vagy Sinopharmot kaptak, csak úgy utazhatnak – várhatóan csak december 13. után – Ausztriába, illetve látogathatják meg a sícentrumokat, ha a harmadik, mRNS-alapú vakcina felvétele előtt még egy antitesttesztet is elvégeztetnek magukon - írja a 24.hu, amely cikkében felhívja arra a is a figyelmet, hogy akik csak negatív teszttel utaznának síelni a szomszédba, azokat könnyen visszafordíthatják a határon – írja a 24.november 25-től szükségállapotot, kijárási tilalom lépett életbe, december 10-én, pénteken enyhítettek a korlátozásokon: hotelek és egyéb szálláshelyek például oltottakat, gyógyultakat, tesztelteket fogadhatnak de kizárólag olyan személyeket, akik ott-tartózkodása munkavégzéssel vagy egy egészségügyi intézmény felkeresésével függ össze.

Itthon ingyenes síelési lehetőséggel meg is nyitott csütörtökön az első sípálya, az eplényi síaréna. Egyelőre az 1048 méteres A1-es pálya üzemel, valamint a négyüléses felvonót használhatják a síelők és a snowboardosok. Péntektől belépőjegyet kell váltani, amelyet online és a helyszínen is meg lehet vásárolni. December 11-én (szombat) és 12-én (vasárnap) 9:00-18:00-ig várják a vendégeket, a kölcsönzési és oktatási lehetőség is elérhető már szombattól. Hétfőtől, ha az időjárás is engedi rendes nyitvatartással várják a síelni vágyókat. Az idei szezonban a Síaréna Vibe Park készpénzmentes szolgáltató egységgé vált a gyorsabb, biztonságosabb és praktikusabb működés jegyében. A bankkártyát mindenhol elfogadják, a készpénzzel érkezők a pénztáraknál, illetve a kihelyezett Festipay automatáknál tudják a kívánt összeggel feltölteni a jegyvásárlásnál kapott beléptetőkártyát.

A nyitás előtti éjszakákon hóágyúzták a pályát, ugyanakkor az időjárás is nagyon kegyes volt: az elmúlt napokban természetes hóval is rásegített a pályára. Eplényben a napijegyek, a több napos bérletek árai nem emelkedtek, a szezonbérletek közül egyedül a felnőtt szezonbérlet árán emelték. Az oktatás és kölcsönzési szolgáltatások is a tavalyi árakon érhető el.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kormányzati járványügyi intézkedéseket és azokhoz igazítjuk működésünket. Jelenleg a Síaréna Vibe Park védettségi igazolvány nélkül látogatható, zárt térben maszk viselésére kérjük a vendégeket. Ugyanakkor mindannyiunk védelme és egészsége érdekében fokozottan felhívjuk a figyelmet a távolságtartás fontosságára, valamint a Síaréna területén több helyen is kézfertőtlenítőket helyeztünk el

– mondta el a Pénzcentrumnak Konrád Dézi marketing manager.

Van hol síelni itthon is

December 11-én, szombaton megnyílik a Mátraszentistváni Sípark is, méghozzá kedvezményes árakkal: „Kezdők Síliftjei” síbérlettel használhatóak a nagy pályák is! Vasárnaptól előszezoni jegyárak lesznek érvényben. Jelenleg 20-30 centiméteres hórétegre számíthatnak az ide érkezők, akiknek azzal is számolniuk kell, hogy az összes pálya még nem lesz nyitva egyelőre. A hóágyúkat is bevetették, a kölcsönzők, a síiskola üzemelni fog, az étteremben azonban egyelőre még csak italkínálattal várják a betérőket, étellel még nem - tudta meg a Pénzcentrum.

A Mátraszentistváni Sípark 6 sípályájának hossza összesen 4300 métert tesz ki, melyek több mint 9 hektáros területen fekszenek. Többféle nehézségi fokozattal találkozhatnak az idelátogatók, az elmúlt évek fejlesztéseinek és a sok szolgáltatásnak köszönhetően pedig valódi családi sítereppé vált. A pályák közelében található víztározónak köszönhetően egész szezonban biztosított a hóágyúk vízszükséglete. Mátraszentistvánban egy síovoda, valamint egy tanulólift is kialakításra került, de itt található a Mátra egyik legmeredekebb sípályája is. A sípark egyik legjobb előnye, hogy rendkívül csodálatos panoráma tárul a síelők szeme elé, valamint éjszakai világítással is rendelkezik. A Mátraszentistváni Síparkban a felnőtt napijegy 9500 forintba, a diák napijegy 8000 - a gyermek napijegy 7000 forintba kerül hétvégén.

Bánkút

Az elmúlt napokban esett pár centi hó, de sajnos ezzel együtt se elég a nyitáshoz! A szánkópálya viszont térítésmentesen használható! Ha majd lesz elég hó, akkor hét lesiklópályán, négy húzó, három tolókaros sífelvonó, és hótaposó gépek biztosítják a kiváló síelési lehetőségeket. A nehéz, közepes, valamint a tanulópálya között válogathat ki-ki tudásának megfelelően. A téli időszakban amatőr sí és snowboard versenyeken mérhetik össze tudásukat a lejtők szerelmesei. A szánkózók az elkülönített szánkópályát használhatják. A felnőtt napijegy: 6500 forint, a diák/senior jegy 5000 forint, a gyermek napijegy pedig 3500 forint. Jelenleg azonban az itt lévő hó mennyisége síelésre nem alkalmas.

Dobogókő

A Dobogókői Sícentrum jelenleg zárva tart. A sípályák nyitása akkor várható, amikor az időjárási iszonyok és a hóhelyzet lehetővé teszi, amikor megfelelő mennyiségű és minőségű, kellő vastagságú hóréteg borítja a pályát. A sípályán hóágyúzást nem végeznek.A Dobogókői Síközpont fekszik a legközelebb Budapesthez, az elmúlt szezonban jó hóviszonyok mellett reggel 9-től délután 16 óráig várták a síelőket, péntek-vasárnap a felnőtt napijegy 5000 forintba, a gyermek napijegy 4000 forintba került. Az 1. pálya felső része meredek, amely csak gyakorlott síelőknek ajánlott, az alsó szakasz viszont a kezdők számára is ideális. A 2. pálya szintén hasonló adottságokkal rendelkezik, ám ezen pálya felső, erdei szerpentines szakasza nem használható.

Kékestető

Az ország legmagasabb pontján található sípálya 2. leghosszabb lesiklópályája Magyarországon, ám jelenleg a síelők előtt még ez sem nyitott meg. A pálya kezdő síelők és családok számára alkalmas, mivel enyhe lejtése van a lesikópályának. A pályán egy 700 méteres tányéros felvonó és két tanulólift található. A déli sípálya teljes hossza 1800 méter, szélessége 40-60 méter. Professzionális pályafenntartó gépek gondoskodnak a hó egyenletes és tartós minőségéről, a hó utánpótlását pedig hóágyúk végzik. Bár a szezon még nem indult el, így ez változhat, de a honlap tanúsága szerint a Kékestetőn 6000 forintba kerül a felnőtt napijegy, a gyermek napijegy ára pedig 5000 forint.

Sátoraljaújhely

A Zemplén Kalandpark területén 3 sípálya található, ezek közül az egyik az ország leghosszabb és legszélesebb műanyag sípályája. A téli havas időszakon kívül a műanyag pálya használata időjáráshoz, létszámhoz és előzetes bejelentkezéshez kötött -írja a honlap. A pályák mellett melegedő, hideg-meleg konyhás büfé várja a vendégeket, valamint az ország első és egyetlen símúzeuma. Síiskola, kölcsönző, öltözők és zuhanyzók is várják a látogatókat, valamint jégkorcsolya pályával is csalogatják a téli sportok szerelmeseit. A sípályákhoz való feljutást megkönnyíti Magyarország leghosszabb libegője, melynek középállomása a Magas-hegyen, a sícentrumnál található. A felnőtt napijegy 5990 forint lesz, gyermekeknek 4490 forintba kerül a napijegy. A síterep jelenleg még nem üzemel

Visegrád

Visegrádon is elhalasztották a nyitást, hétfőn és kedden éjszaka hóágyúzást terveznek, szerdán várhatóak friss információk. Szánkózni, csak a sípályák bekerített területén kívül lehet. A visegrádi sípálya Magyarország egyik legszebb fekvésű síterepe, ugyanis a lejtőről gyönyörű kilátás nyílik a Fellegvárra és a Dunára. A pálya a füves talajnak köszönhetően már kevés hómennyiség esetén is jól sízhető, a pálya enyhe lejtése miatt tanulóknak is kiváló, de dinamikus sízők is szeretik, mert elég széles a gyakorláshoz. A visegrádi Nagyvillám Sípályán a felnőtt napijegy 6900, a diákjegy 6100 és a gyerek napijegy 5200 forintba kerül hétvégén.

(Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás)