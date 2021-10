Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. október 14.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2021. október 14.

Névnap

Helén

Deviza árfolyam

EUR: 359.93 Ft

CHF: 336.37 Ft

GBP: 424.34 Ft

USD: 310.64 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2021. október 13.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 41. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 19, 23, 25, 28, 34, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 64 db

5-ös találat: 2659 db

4-es találat: 42903 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 19070 Ft

MOL: 2694 Ft

RICHTER: 8660 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.10.15: Hajnalra foltokban rétegfelhőzet és köd képződhet, ezek azonban napközben feloszlanak. Gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +6 fok között alakul, de a szélvédett völgyekben és az Alföldön -3, 0 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között valószínű.

2021.10.16: Hajnalra foltokban rétegfelhőzet és köd képződhet, ezek azonban napközben feloszlanak. Gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Csapadék nem valószínű, de északon elvétve futó zápor nem kizárt. Az északi szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, de a szélvédett völgyekben és az Alföldön -3, 0 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 16 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Általában kedvezően alakul a levegőminőség. (2021.10.14. csütörtök éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2021.10.13)

Akciók

Akciók