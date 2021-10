8 őszi csemege, ami segít leküzdeni a fertőzéseket: ezzel felturbózhatod az immunrendszered

Hamarosan kezdetét veszi az influenzaszezon és a koronavírus járvány negyedik hulláma sem tetőzött még, az esetszámok egyre nőnek. Az immunrendszerünknek, akár a fertőzések megelőzése, akár a teljeskörű gyógyulás érdekében szüksége van támogatásra: vitaminokra, ásványi anyagokra. Összegyűjtöttünk 8 olyan őszi gyümlcsöt, zöldséget, fűszert, amellyel a leginkább felturbózhatjuk az immunrendszerünket.

A fertőzések elkerülése és továbbadása érdekében továbbra is javasolt a fokozott odafigyelés a higiéniára, kézfertőtlenítés, maszkhasználat, valamint az oltás felvétele annak érdekében, hogy ne betegedjen meg az ember súlyosan, ne kerüljön kórházba. Ez nem csak a koronavírusra, hanem az influenzára ugyanúgy vonatkozik. Nem szabad azonban a vírusok elleni védekezés közepette megfeledkezni a saját szervezetünk védelmi rendeszerének, az immunrendszernek a szerepéről. Ne csak külsőleg tegyük meg a szükséges lépéseket, hanem fogyasszunk vitaminokban, ásványianyagokban gazdag ételeket ezzel megerősítve a saját szervezetünket

Ősszel az ember hajlamosabb megfeledkezni a napi zöldség-gyümölcs bevitelről, illetve a nyárinál kevésbé változatos kínálat elkedvetleníthet. Pedig éppen ősszel terem rengeteg olyan csemege, amely a szervezetünk számára nálkülözhetetlen vitaminokkal, ásványi anyagokkal van tele. Ezekből gyűjtöttünk most össze nyolcat a HuffPost cikke alapján:

1. Sütőtök

A hazánkban téli töknek is nevezett tökfélék nem csak őszi dekorációnak kiválók, illetve finomak sütve, hanem még az immundrendszerre is jó hatással vannak. Magyarországon a nagydobosi és kiszombori óriástököt, illetve a pézsmatököt termesztik, amit neveznek még kanadai sütőtöknek vagy sonkatöknek is. A sütőtök C- és A-vitaminban gazdag, gyakran fogyasztják sütve, krémlevesként, smoothiekhoz és sütemény alapanyagként is. A C-vitamin antioxidáns, amely segít felvenni a harcot a kórokozókkal, és az A-vitamin elősegíti az immunrendszer normál működését. Egy bögrényi sütőtök tartalmazza a napi ajánlott A-vitamin bevitel 200 százalékát.

2. Főzőtök

A sütőtök után a főzőtökről sem feledkezhetünk meg, amely gyakorlatilag gyűjtőfogalom: azokat a fajtákat nevezzük így, melyeket főképp főzve fogyasztunk (pl. spárgatök, cukkini, csillagtök). A főzőtököt elsősorban nem a tápanyagok, vitaminok miatt érdemes fogyasztani, mert a sütőtök azokból jóval többet tartalmaz. A rengeteg rost azonban, amely benne található, jót tesz az emésztőrendszernek. Ehhez járul hozzá magas szerves só tartalma is, amely hozzájárul az emésztőnedvek képződéséhez, így serkenti a hasnyálmirigy és a máj működését, ezzel hatásosan véd a krónikus fáradtság ellen. Ez pedig nem jön rosszul az őszi-téli időszakban.

Ásványianyag-tartalma (nátrium, szelén, mangán, réz és cink) elősegíti a kalcium csontokba történő beépülését, magas szöveti-víz tartalma pedig kiváló folyadékforrás. Amíg tart a tökszezon érdemes minél többet fogyasztani belőle.

3. Karfiol

Nem a legnépszerűbb zöldségünk, azonban az utóbbi években kezdik újra felfedezni magának a gasztronómia. Már nemcsak savanyúságként találkozunk vele, kedvelt köretté vált a "karfiolrizs", krémlevesekbe is sokszor teszik, és rakott formában is népszerű. Ha valamiért idegenkedik is tőle valaki - mert például gyermekkorában nem szerette - érdemes vele tenni újra egy próbát. Ősszel különösen fontos C-vitamin forrás, még akkor is, ha fagyasztva tárolják.

4. Kelbimbó

A másik nagy mumus a karfiol (és a brokkoli) mellett a kelbimbó, azonban egy nagyon hasznos növényről van szó, amely kiváló C-vitamin, B6-vitamin, rost és kálium forrás. Rengetegféleképpen elkészíthető, sütve, zöldség- és húslevesbe főzve, rakott formában és rántva is. Jó hír, hogy C-vitamin tartalmát jórészt megtartja mélyhűtés és főzés után is. Aki nagyon idegenkedik a kelmbimbó erős káposztaszagától, ízétől, az első fagyos napok után szedett zöldséget érdemes vennie, főznie, mert akkor ez a karakteres "aroma" már nem jellemző.

5. Alma

Annyira kézenfekvő, hogy gyakran megfeledkezik az ember az almáról, ami remek rost és C-vitamin forrás, és tartalmaz még kalciumot, foszfort, vasat, magnéziumot, nátriumot, káliumot, nyomelemeket, valamint A- és B-vitaminokat. Aki megteheti, fogyassza nyersen, a héjával együtt, hiszen az tartalmazza a legtöbb vitamint.A tavalyi magas almaárak talán leszoktatták a magyarokat az almafogyasztásról, és már nem jut annyiszor eszünkbe, viszont azóta az árak mérséklődtek, ezért érdemes újra rendszeresen fogyasztani a gyümölcsöt.

A felhasználása is rendkívül változatos: nyersen, ivóléként, gyümölcslevesben, salátában, kompótként, befőttként, lekvárként is fogyasztják. A gyümölcsös szószok alapja lehet húsok mellé, és rengeteg sütemény alapanyaga. Az egyik legegészségesebb nassolnivaló a házi almachips.

7. Körte

A körte nemcsak remek C-vitamin forrás, hanem pektint is tartalmaz, amely táplálja az egészséget szolgáló bélbaktériumokat. A fertőzések elleni küzdelemben a bélflórának is nagy szerepe van, a körtében található pektin így járul hozzá az immunrendszer erősítéséhez.

7. Gyömbér

Nemcsak szárított, őrölt formában fűszerként gondolunk már a gyömbérre, hanem a nyers gyökeret is egyre többen használják sütéshez, főzéshez. A teában szeletelt gyömbér klasszikus népi gyógyír megfázásra, és jellemzően az ázsiai konyha húslevesei sem képzelhetők el gyömbér nélkül. A világon használják hányinger elmulasztására, emésztőrendszeri panaszok enyhítésére is, viszont a gyömbér antioxidáns tulajdonságokkal is bír, és rákbetegségeknél is jótékonyan segíti a szervezetet. Nincsenek még egyértelmű klinikai bizonyítékok, hogy a náthával hogyan veszi fel a küzdelmet, viszont rengeteg ország népi gyógyászatában alkalmazzák megfázás esetén.

8. Méz

Nem véletlen ajánlják a mézes teát a betegeknek. Nemcsak tápláló - hiszen legalább fele részt glükóz és fruktóz, és más cukrok keveréke -, hanem antioxidánsokat, enzimeket is tartalmaz, amelyek segítenek a betegséggel küzdő szervezetnek. Viszont nem csak betegen érdemes fogyasztani: aki rendszeresen eszik mézet, annak nem kell aggódnia a megfelelő kalcium, réz, vas, magnézium, mangán, foszfor, kálium, nátrium és cink bevitel miatt.A méznek gyulladásgátló, baktériumölő hatása is van, segíti a gyorsabb sebgyógyulást.

Leggyakrabban a mézet édesítésre használják, remek kombinációt alkot citrusokkal, gyömbérrel, zöld teával, illetve hozzá lehet adni a reggeli zabkásához is. Érdemes az őszi időszakban sűrűbben fogyasztani, mint általában.