Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. október 4.)

Névnap

Ferenc

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 357.32 Ft

CHF: 331.03 Ft

GBP: 417.46 Ft

USD: 308.09 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2021. október 3.

A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:

14, 22, 25, 27, 38, 40



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 59 db

4-es találat: 2320 db

3-as találat: 36943 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 18680 Ft

MOL: 2594 Ft

RICHTER: 8570 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.10.05: A nap nagy részében túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk csapadék nélkül. Késő délutántól, estétől azonban nyugat felől felhősödés kezdődik, és eső, zápor, egy-egy zivatar már előfordulhat. A délkeleti, déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban 4, 16 fokot mérhetünk, a szelesebb északnyugati tájakon lesz enyhébb a hajnal. A délutáni órákban általában 21 és 27 fok között várható a hőmérséklet.

2021.10.06: Nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, ezzel együtt a csapadék kialakulási esélye is növekszik. Napközben már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég többfelé esővel, záporral, néhol (elsősorban a Dunántúlon) zivatar is kialakulhat. Az északkeleti tájakon a legkisebb a csapadék kialakulási valószínűsége, másutt ugyanakkor helyenként kiadósabb mennyiségre is van esély. A délkeleti, keleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban 4, 15 fok közötti minimumokat mérhetünk nyugaton a magasabb értékekkel. Délután 12 és 22 fok között változhat a hőmérséklet, a tartósan csapadékos részeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A nyugodt időjárás mellett a mérsékelt, élénk délkeleti szél megfelelő mértékű légcserét biztosít, így a levegőminőség általában kedvezően alakul. (2021.10.04. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár front nem lesz fölöttünk, a légkör magasabb szintjein zajló erőteljes melegedés miatt melegfronti hatások jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. A fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés mellett vérnyomásváltozás, ingerlékenységet is lehet tapasztalni. (2021.10.03)

