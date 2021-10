Ennyiért jut kezeléshez, műtéthez soron kívül a magyar elit: nem titok, itt az árlista

Nagyösszegű támogatást biztosítanak a kórházaknak, hogy csökkentsék a járvány során végeláthatatlanná nőtt műtéti várólistákat. Vannak olyan beavatkozások, amelyekre már év elején is több mint egy év volt a tervezett várakozási idő országos átlagban, mostanra viszont másfél vagy két évet is várhatnak a páciensek. Sokszor a régóta halogatott műtét miatt hosszabb, nehezebb a felépülés, illetve az életminőség is romlik. Egy el nem végzett egyszerű szürkehályog műtét következménye depresszió és baleset is lehet.

Egyre több magyar beteg nyitott már a magánkórházi vizsgálatokra, kezelésekre, műtétekre, viszont az átlag számára még elérhetetlen áron vannak ezek a szolgáltatások. A járvány miatt megnőtt várólisták miatt azonban sokan elgondolkodhattak, hogy magánban végeztessenek el egy műtétet ahelyett, hogy várnak másfél évet. A Pénzcentrum utána jár, mennyibe kerülnek az olyan műtétek, amelyekre jelenleg a legtöbbet kell várni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának bejelentése szerint a kormány kiemelt, 12,2 milliárd forintos támogatást biztosít a koronavírus-járvány miatt elhalasztott műtétek várólistáinak rövidítésére. Kásler Miklós miniszter utasítására készült el az a szakmai javaslat, amelynek alapján a várólisták drasztikus rövidítése várható. Az, hogy várólisták ennyire megnőttek, egyenes következménye a járvány terjedésének meggátlása és kezelése érdekében hozott korlátozásoknak. A harmadik hullám után május 13-tól kezdődtek újra az elektív beavatkozások és a rehabilitációs ellátások.

Az egészségügyi szakemberek arra vonatkozó jóslatai is beigazolódni látszanak, miszerint a várólisták akkor nőnek meg igazán, amikor a járvány lecsillapodik. Ugyanis jellemzően korlátozások idején a betegek sem fordultak panaszaikkal orvoshoz, így nem is kerültek a várólistákra egészen addig, amíg ezt a járványhelyzet lehetővé nem tette. Ahogy azzal a Pénzcentrum is részletesen foglalkozott, év elejéről nyárra drasztikusan meghosszabbodtak a kórházi várólisták egyes műtétek esetén. Ez a tendencia bizonyos beavatkozások esetén ősszel is folytatódott.

A szaruhártya műtétek esetében, amelyek átlagos várakozási idő alapján a várólisták hosszát tekintve az élen állnak, csökkenés mutatkozott január óta, akárcsak a szívbillentyű beültetés esetén. A térd- és csípőprotézis műtétekre viszont egyre többet és többet kell várniuk a betegeknek, akárcsak a gerincműtétre, nagyobb ortopédiai beavatkozásra váróknak.

Szürkehályog műtétre januárban még 9443-an várakoztak, szeptember végére 166192-re nőtt a várakozók száma. Térdprotézisre év elején még 6237 fő várakozott, jelenleg számuk 8638. Csípőprotézisre januárban 5085-en várakoztak, ez a szám nőtt 9 hónap alatt 7408-ra. Miközben május 13-tól lehetőség van már az elektív műtétek végzésére, a várólisták egyre hosszabbak. Bár Kásler Miklós miniszter szerint a kiemelt támogatás célja, hogy a várólisták drasztikusan rövidüljenek.

Azok számára azonban, akik akár már a járvány kezdete óta várnak, az elmúlt másfél évben folyamatos epegörcseik voltak, vagy csak tovább romlott az állapotuk (hiszen csípő- és térdprotézisnél minél hamarabb kezelik a problémát, annál jobb az esélye a rehabilitációnak is), élnek folyamatos fájdalomban, stb. A szürkehályog műtétek pedig jelentős életminőség javulást hozhatnak - míg a kezeletlen szürkehályog depressziót, és a látáscsökkenés miatt baleseteket okozhat. Idős korban pedig egy kisebb esés is könnyen csonttörést okozhat.

Mélyen a zsebébe nyúlhat, aki nem akar várni

Azok, akik megunták a várakozást, még mindig választhatják a magánegészségügyet. Magánorvoshoz a lakosság négytizede jár legalább évente, főként fogorvoshoz és nőgyógyászhoz fordulnak ilyen formában, viszont a járvány hatására egyre dönthetnek a magánút mellett. Eddig magánorvoshoz jellemzően a magasabb jövedelműek és a felsőfokú végzettségűek jártak, ezen utóbbi csoport nagyjából negyede legalább félévente ment.

A magyar lakosság átlagosan 15 ezer forintot költ havonta egészségügyi kiadásokra, a többségét gyógyszerekre egy felmérés szerint. Ennél valamivel magasabb összeget, 18-19 ezer forintot költenek például a gyermeket nevelők, a nyugdíjasok, a háztartásbeli foglalkoztatottak és a nem dolgozók. Sokan a havi fizetésből finanszírozzák azt, viszont a megkérdezettek negyede erre a megtakarításait használja.

A koronavírus járvány hatására csökkentek az összegek, amelyek a magyarok magánegészségügyi kiadásaikra szántak - ez valószínűleg a bizonytalan anyagi helyzet következménye volt. Viszont az elmúlt évekre visszatekintve minden ötödik megkérdezett számolt be a szokásos havi kereteket meghaladó, egészségügyi célú kiadásról.

Egy műtét egy magánklinikán pedig nem kis kiadást jelent.

A várólisták élén állt a szürkehályog, a csípő- és térdprotézis műtét, ezért a megvizsgáltuk, mennyibe kerülne ezeket jelenleg magánúton elvégeztetni. Kevésbé hosszú várakozási időt ígér, viszont annál kellemetlenebb a halogatása a sérvműtéteknek és az epekő eltávolításának. A mindennapokat megkeserítő tünetekkel együtt élni még 8-9 hónapon át (a sérvműtét, epekő laparoszkópia jelenlegi átlagos várakozási ideje ugyanis jelenleg ennyi idő) kínszenvedés lehet, és az életminőséget is jelentősen csökkenti.

A Medicover árlistája szerint a szürkehályog műtét egy fókuszú lencsével 230 ezer forinttól, multifokális lencsével 365 ezer forinttól, és tórikus lencsével 290 ezer forinttól kérhető. A műtét díja a beültetett lencse árát pedig nem is tartalmazza. A Duna Medical Centerben a szürkehályog műtét aszférikus hajlítható műlencse beültetéssel 420 ezer forint, tórikus hajlítható műlencse beültetéssel 690 ezer forint.

Az epekövektől véglegesen az epekő eltávolításával, laparoszkópos műtéttel lehet megszabadulni.A laparoszkópos epehólyag eltávolítás a Szent Magdolna Magánkórházban 400 ezer forint, míg a Medicovernél 450 ezer forinttól érhetől el. A Duna Medicalnál ugyancsak 450 ezer forint az epehólyag eltávolítás, míg a TritonLife Róbert Kórház árlistája szerint 549 forintot kérnek érte. A Budai Egészségközpontban (BHC) a beavatkozás altatásban (egy ápolási nappal, és szövettannal) 600 ezer forint (bár felhívják a figyelmet, hogy az árak tájékoztató jellegűek, minden esetben egyedi árajánlatot adnak). A Dr. Rose Magánkórházban pedig

740 ezer forinttól végeznek epehólyag eltávolító műtétet.

A sérvműtétek árát meghatározza, hogy érzéstelenítéssel, vagy altatásban, implantátummal, vagy anélkül végzik-e, és hogy egy- vagy kétoldali beavatkozásra van-e szükség. A Szent Magdolnában a lágyéksérv műtét hálóbeültetéssel helyi érzéstelenítésben 280 ezer forintba, a hasfali sérvműtét (hálóbeültetéssel) altatásban 325 ezer forintba, az egyoldali laparoszkópos lágyéksérv műtét 450 ezer forintba kerül. A Medicovernél a hasfali sérv műtét díja 340 ezer forintnál kezdődik, a laparoszkópos lágyéksérv műtét pedig 490 ezer forinttól végeztethető el.

A Duna Medical árlistája szerint az egyoldali lágyéksérv műtét hálóval 420 ezer forintba kerül, ugyanez laparoszkóppal 480 ezer forint. A kis hasfalsérv műtét hálóval szintén 420 ezer forintba kerül, a közepes méretű már 540 forintba. Utóbbi beavatkozás laparoszkóppal és kliparkóval már 863 ezer forint. A Budai Egészségközpontban az egyoldali Lichtenstein lágyéksérv műtét 460 ezer altatásban egy ápolási nappal, a hasfali sérv műtét 645 ezer, az egyoldali lágyéksérv műtétje 650 ezer forint.

A TritonLife Róbert Kórházban a lágyéksérv műtétek 479 forintnál kezdődnek, a hasfali sérvműtét áraival kapcsolatban pedig nincs is támpontunk, a díjszabás egyedileg történik. A Dr. Roseban a hasi/hasfali sérv műtét háló beültetéssel 990 forinttól kérhető, az egyoldali lágyéksérv műtét hálóval 790 forinttól.

A csípő- és térdprotézis műtétek ára nagyban függ attól, milyen típusú protézist ültetnek be. Ezek a műtétek már sokkal drágábbak, mint kivetetni egy epehólyagot: a költségek szinte biztosan egymillió forint felett lesznek, de van olyan magánklinika, ahol kétmillió forint felett van a beavatkozás díja.

A Medicovernél a csípőprotézis és térdprotézis beültetés is 850 ezer forintnál kezdődik, viszont az ár nem tartalmazza a protézis költségét. Így feltehetően az összköltség itt is millió felett lehet. A Budai Egészségközpontban (BHC) a térdprotézis műtét 1 millió 750 ezer forintba kerül, a cementes csípőprotézis műtét 1,5 millió forintba, a cement nélküli pedig ugyancsak 1 millió 750 ezer forintba kerül.

A Duna Medicalnál mind a térd-, mind a csípőprotézis műtét Csípőprotézis 1 millió 749 ezer forintba kerül. A TritonLife Róbert Kórházban csak a protézis beültetés 1 millió 799 ezer forintba kerül, és még az implantátumot is ki kell fizetni. Itt alkalmaznak egy különleges eljárást is: ez a Birmingham felszínpótló csípőprotézis műtét. Ennek ára már borsosabb, 1 millió 999 ezer forint. A Dr. Rose csípő- és térprotézis beültetést, illetve cserét (implantátum nélkül) is 2 millió 200 ezer forinttól végez.

Az árlisták alapján belátható, hogy akár egy kisebb beavatkozásról legyen szó - mint az epehólyag eltávolítás, vagy a sérvműtét -, akár nagyobb műtétről, egy átlagos magyarnak nagy kiadást jelent majd. Az utolsó friss adatok szerint Magyarországon a nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 288 400, a kedvezményeket is figyelembe véve 297 100 forintot ért el. Tehát egy sérv- vagy epeműtét az olcsóbb magánklinikákon is többe kerül, mint egy havi nettó átlagfizetés. Nem is beszélve a csípő- és térprotézis műtétekről: minimum egy havi nettó átlagbér ötszörösét kérik el a magánkórházakban. Pedig a legtöbb magyar fél év alatt sem keres meg 1,5 millió forintot - illetve nincs annyi megtakarításra, hogy ekkora összeget elköltsön egy műtétre. Akinek nem telik rá, vagy nincs olyan biztosítása, amely fedezné a költségeket - tehát a lakosság nagy részének - marad a hosszú várakozás.