Rengeteg magyart érint a munkahelyi nyavalya: kevesen tesznek ellene, az állásukkal játszanak

A délutáni, ebéd utáni fáradtság senkit sem kímél, amióta pedig távmunkában dolgozunk, talán még nagyobb kihívás frissnek maradni ezekben az órákban. Van, aki a szundira esküszik, van, aki a friss levegőre, egy biztos: testünk cirkadián ritmusa jelez, hogy ideje visszavonulót fújni a napi teendőkben.

A cirkadián ritmusunk, azaz a biológiai ritmusunk határozza meg azt, hogy a nap különböző szakaszaiban mennyire tudunk koncentrálni. Ez a ritmus a nap folyamán erősödik, és gyengül, sőt kutatások azt mutatják, hogy délután van egy rövid szakasz, amikor a biológiai óránk lelassul, és mi pedig fáradtnak, szétszórtnak, lustának érezzük magunkat.

Bár nem vagyunk egyedül a problémával, és sokan képesek átlendülni a délutáni bágyadtságon, a Huffpost összeválogatott pár tippet azért, hogy energiaszintünk a kérdéses órában is megmaradjon.

Koncentrációnk folyamatos szinten tartásának egyik kulcsa a hidratáltság. Akár már 1-2 százalékos folyadékveszteség mellett is romlanak a kognitív képességeink, így különösen fontos, hogy elegendő vizet fogyasszunk. Sőt, egy finom délutáni uzsonna is segíthet abban, hogy figyelmünket hosszabb ideig tudjuk összpontosítani. Az olajos magvak, tojás az agynak is jót tesznek, természetesen segítik a koncentrációt. Megoldás lehet az is, ha egyszerűen egy szünettel kikerüljük ezt az időszakot, és inkább eszünk valamit, így duplán várni fogjuk ezt a napszakot.

Nem minden a helyes táplálkozás

Az irodai munkának köszönhetően sokan egész nap nem mennek ki a friss levegőre, pedig ez is sokban segíthet átvészelni a délutáni fáradtságot. Ha nem tudunk kimenni, felcsaphatjuk bent a lámpákat is, hiszen a sok fény jó hatással van a cirkadián ritmusra. Azonban ne feledjük, hogy a természetes fénynek sokkal nagyobb, és hosszantartóbb a hatása, és a friss levegőtől, mozgástól szintén felfrissülünk szellemileg is.

Angela Karachristos, karrier coach, aki maga is tapasztalta már a délutáni kimerültséget, elmondta hogy ő erre az időszakra ütemez be olyan beszélgetéseket, amelyek energetizálják.

Egy baráttal, munkatárssal való kötetlen beszélgetés, esetleg egy értekezlet segíthet abban, hogy a beszélgetésben részt vegyek, és így, társaságban nem lankad annyira a figyelmem. Azokat a munkákat, amire különösen figyelnem kell, mindig reggel végzem, így délutánra az értekezleteken ha lankad is a figyelmem az még nem hat ki a munkavégzésre.

Ha ezek a tippek nem válnak be, még mindig feladhatjuk a küzdelmet a fáradtság ellen, és ledőlhetünk pihenni. Ezesetben figyeljünk az időzítésre, és a szundi se legyen túl hosszú, maximum 20-45 perc.

Adjoa Osei, klinikai pszichológus tanácsa az, hogy a szünetet töltsük ki olyan dolgokkal, amelyek valóban örömet okoznak számunkra. Ahogy megérkezik a délután, lehet, hogy már mentálisan kimerültünk, azonban nem tarthatunk szünetet a munkánkban. Kikapcsolódásként, munka után ezért érdemes olyan tevékenységeket keresni, amelyek enyhítik a munkából, magánéletből adódó stresszt, jótékonyan kiegyensúlyozzák a napot.

Korábbi cikkünkben kiemeltük, hogy nem csak az fontos, hogy napi hány órát tudunk olyan dolgokra fordítani, amelyek feltöltenek, hanem a tevékenység jellege is számít. Kutatások ugyanis azt mutatják, hogy azokra, akik passzív tevékenységekkel töltik szabadidejüket, nincs flow, azaz áramlás érzetük, a sok szabadidő negatívan is hathat, csökken a jóllét-érzetük. Ez a hipotetikus kutatás alapján a mentális egészséghez, feltöltődéshez elengedhetetlen az, hogy produktív tevékenységgel töltsük szabadidőnket, legyen az sport, esetleg tanulás, vagy gyakorlás.