Ez a 30 legjobb fagyizó 2021-ben a Balatonnál: itt a térképes lista

Aki kicsit behatóbban ismeri a Balaton környéket, az tudja, micsoda kincsekre lehet bukkanni a magyar tenger körül, ha evésről-ivásról van szó. A Pénzcentrum összegyűjtötte a tó körüli 30 legkíválóbb fagyizót, hogy neked már ne kelljen keresgélned.

Szó szerint gasztroforradalom zajlik az utóbbi években Magyarországon, ma már nem csak a fővárosban, hanem az ország szinte minden szegletében lehet részünk kitűnő ízekben és színvonalas kiszolgálásban. Nem kivétel ez alól a Balaton és környéke sem, sőt, itt még látványosabb a fejlődés. Ma már nem csak az egy-két hétre érkező, ész nélkül költő NDK turista boldogsága a cél, hanem az évről évre visszatérő magyar vendégel színvonalas kiszolgálása jó minőségű étellel, itallal és persze egyéb finomságokkal.

A Balaton sorsát hosszú távon is a szívén viselő helyi szakemberek szerint fontos lenne, hogy ne csak a nyári 2 hónapra számítson vonzó úti célnak a magyar tenger, hanem mind a négy évszakban érdemes legyen lelátogatni a színvonalas vendéglátás, az ősszel tavasszal is vonzó programok, élmények miatt. Az erőfeszítéseknek van látszatja, hiszen egyre népszerűbb ez a vidék a magyarok körében. Igaz ebben a pandémia is közrejátszik, de e MTÜ felmérése szerint idén a hazai utazók 70 százaléka belföldön tervezi eltölteni a szabadságát.

Nemrég a Pénzcentrum oldalán összeszedtük a legjobb 30 Balaton körüli éttermet, most pedig arra vállalkoztunk, hogy megmutassuk olvasóinknak, hol lehet a legfinomabb fagylaltokat kapni. És bár a július ezen a hétvégén nem a legszebb arcát mutatja majd, az előrejelzések szerint esni fog, ám ez megfelelő alkalom arra, hogy a víz és a strand helyett útnak induljanak a nyaralók és felfedezzék, mi minden mást képes még nyújtani hazánk egyik legszebb turisztikai régiója.