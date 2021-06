Egyre több magyar nyaral már így a Balatonon, Adrián: ennyiért bérelhetsz lakóautót idén nyáron

A járvány életünk minden egyes szegmensére hatással volt, így nem meglepő, hogy utazási szokásainkat is alaposan megváltoztatta: 2020 óta az egyik legfontosabb szempont már a biztonság. Jól látszik ez abban is, hogy egyre népszerűbbek azok a nyaralások, melyek során a tömeget elkerülve az emberek a természetben, kizárólag családtagjaik körében pihennek. Éppen ezért egyre népszerűbben a lakóautók, nem csak hazánkban, de egész Európában. A Pénzcentrum ezúttal annak járt utána, milyen költségvonzatai vannak guruló nyaralásnak, és persze az örök kérdést is körbejártuk: bérelni vagy vásárolni éri-e meg jobban.

A koronavírus világjárvány alaposan megváltoztatta az utazási szokásainkat: hónapokig voltunk bezárva és most, hogy megnyíltak a határok, az emberek még mindig óvatosabban terveznek, mint korábban. Ezt jól mutatja az is, hogy tízből hét magyar belföldön utazik idén - derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség felméréséből, ahogy az is, hogy várhatóan továbbra is fontosak maradnak a higiéniai óvintézkedések. Már csak azért is, mert a koronavírus visszaszorult, de nagyon úgy tűnik, hogy nem fog eltűnni, sok szakértő szerint számolnunk kell egy őszi, negyedik hullámmal is.

Hamarosan ugyan már nem kell a szállodákban, panziókban bejelentkezéskor felmutatni a védettségi igazolvány, tehát annak hiányában is igénybe lehet venni szállásszolgáltatást, ennek ellenére egyre népszerűbbek azok a megoldások, melyek kiküszöbölik a találkozásokat, mint például az egyéni sátrazás vagy a lakókocsi bérlés.

A lakóautó bérlése, vásárlása folyamatos emelkedő tendenciát mutat, most azonban a járvány hatására ez trend felgyorsult, nem csak hazánkban, de egész Európában is. Már csak azért is, hiszen jelenleg ez a legbiztonságosabb utazási forma, emiatt is sokan választják. És nem csak a lakossági használók száma nőtt meg, de sok cég is vásárol lakóautókat, hogy biztonságosan utaztathass munkatársait, és ne kelljen szállásra költenie.

- mondta el a Pénzcentrumnak Kertész Gábor, a Magyar Lakóautó Klub vezetője. Hogy egyre népszerűbb ez az utazási forma, az is bizonyítja, hogy hazánk leghíresebb befektetői is hisznek ebben: az RTL Klubon futó Cápák között című üzleti showműsor tavaszi évadában is helyet kaptak a lakóautók. Izrael Norbert tiny house-okat épít, mely számára egyet jelent a korlátlan szabadsággal. Ezekben az apró házakban minden olyan komfortelem megtalálható, ami egy átlagos otthonban, csupán kompakt módon, ráadásul mobil formában. Egy 8 egységből álló hálózatot talált ki, melyben ezeket a kisházakat 50 ezer forintért tudják kiadni egy éjszakára. Balogh Levente, az ásványvízkirály is elismertre, hogy egyértelműen ez a jövő: a covid-mentes szálláskiadás, melyből jó üzlet is lehet, ennek ellenére nem tett ajánlatot, kiszállt. Balogh Péter és Tomán Szabina azonban ajánlatot tettek, beszálltak a bizniszbe.

Azt mindeki tudja, hogy óriási előnye a lakóautónak, hogy az ember saját ágyában alszik, saját vizesblokkját használja, nem kell senkihez sem alkalmazkodni, nincs fix indulási idő, ahogy fix úti cél sem, és biztos, hogy a tömegtől sem kell tartani.

Vásárlás vagy bérlés?

Hogy melyik éri meg jobban: megvásárolni egy lakóautót vagy kibérelni évente pár alkalomra, az nagyon sok tényező függvénye, a szakember szerint nem is érdemes ilyen összehasonlításokat végezni. Már csak azért sem, hiszen

ha az ember vesz egy lakóautót, akkor vélhetően az életstílusa, az utazási szokásai is nagyban megváltoznak és nem csak két-három héten át fogja használni

- mondta Kertész Gábor. Természetesen ha szigorúan matematikai alapon nézzük, bérelni olcsóbb, mint megvásárolni, és azt is ki lehet számolni hány év alatt hozza be az árát, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nem érdemes ilyen összehasonlításokat végezni. Egy biztos, ha a család rendszeresen elkezdi használni a lakóautót és megtetszik nekik ez a fajta utazás, akkor a bérlésnél jobban megéri a vásárlás – érdemes azonban tenni egy próbát, mielőtt ekkora költségbe vernénk magunkat, hiszen nem mindenkinek jön be az ilyen szoros összezártság, a körülmények.

A lakóautók költségei: bérlés, vásárlás

De nézzük meg, milyen árakkal kell számolnia annak, aki használtan vásárolna lakóautót. Az árak elképesztően széles skálán mozognak, a használt autókat árusító oldalakon már 2-3 millió forintért is lehet kapni egy 30 éves modellt, de persze az mindig magában hordozza a kockázatot, hiszen nem tudhatjuk, milyen állapotban van.

Egy garanciális, szervizkönyvvel, érvényes magyar iratokkal, automata klímával rendelkező, két éves modell viszont már közel 10 millió forint.

Ugyanakkor, még ha egy fiatalabb, jobb felszereltségű autóban is gondolkozunk, a vásárlás előtt érdemes konzultálni szakemberrel, ahogy egy használt személyautóval, úgy egy használt lakóautóval is könnyen pórul járhat az ember.

A fenntartási költségük ezeknek a járműveknek nem sokkal több, mint egy személyautónak: gépjárműadót és kötelező biztosítást kell fizetni, nem szabad megfeledkezni azonban a tárolásukról sem.

Ha azonban a bérlés mellett döntünk, ilyen gondunk nem lesz, az ára azonban borsos, és az esetek döntő többségében kaucióval is számolnunk kell, és legalább napi 30 ezer forintos költséggel – bár ennyit egy 3-4 csillagos szállodában is kifizetnénk egy négytagú családnak. A bérlés mellett persze költeni kell az üzemanyagra is. A jármű fogyasztása nagyban függ a sebességtől és a vezetési stílustól is, de az átlagfogyasztást tekintve a kempingbusz 100 kilométeren 8-10 litert, a félintegrált és az integrált lakóautó 10-12 liter, az alkóvos pedig 12-14 liter benzint fogyaszt.

Persze a fenti költségek mellett nem szabad megfeledkezni a helybérlésről sem, ha kempingben parkolnánk le, ahol van víz, áram: ez még napi 4000-5000 ezer forintos költséget jelent.

Parkolás vs. kempingezés

Kertész Gábor szerint Magyarországon akadnak kiválóan felszerelt, európai léptékben mérve is jó kempingek, ahogy lepukkant, túlárazott szolgáltatásások is – érdemes indulás előtt nyomozni, különféle Facebook csoportokban kikérni a tapasztaltabb lakóautósok véleményet.

Ugyanakkor aki kifejezetten szeretné kerülni a tömeget, számára is adott a lehetőség, hiszen bárhol meg lehet állni lakóautóval, ahogy szabályosan le tudunk parkolni vele, de kempingezni nem szabad, azaz kipakolni az asztalokat, a székeket.