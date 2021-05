15 milliós ajándékot kapnak a magyar taxisok a kormánytól: erre költhetik

Hamarosan újra pályázhatnak a taxisok kormányzati támogatásra elektromos autók beszerzéséhez, jelentett be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese.

„Azt szeretnénk, hogy a vállalkozók, cégek az ország újraindítása alatt új lehetőségeket is kapjanak, ezáltal meg tudjanak erősödni. Különösen fontos ez a járványhelyzet miatt leginkább megviselt ágazatokra. Nehéz helyzetbe kerültek a taxis vállalkozások is, különösen Budapesten. Eddig már több intézkedéssel is segítettük őket, így például azzal, hogy átmenetileg eltöröltük az autóik életkorára vonatkozó szigorú szabályozást, vagy éppen lehetővé tettük, hogy részt vegyenek a korlátozások alatt nagyon elterjedté vált házhozszállításban” – fejtette ki Schanda Tamás.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese felidézte: ahhoz is lehetőséget biztosítottak a taxisok számára, hogy kedvezményesen, állami támogatással vehessenek új, korszerű, elektromos járműveket. „A korábbi kiírásnak nagy sikere volt, ezért úgy döntöttünk: hamarosan újra lehet pályázni” – jelentette be a miniszterhelyettes. A mostani támogatás egy fontos környezetvédelmi lépés is, mert a jövőben többszáz budapesti személyszállító vállalkozó tud majd elektromos autóval közlekedni, kevésbé szennyezve a főváros levegőjét.

A személytaxi-szolgáltatást vagy személygépkocsis személyszállítás szolgáltatás végző egyéni vállalkozók illetve gazdasági társaságok 2021. június közepétől pályázhatnak új, elektromos autók beszerzésére. A pályázati felhívás a napokban jelenik meg. A kormány 3 milliárd forintot különített el erre a célra,

a pályázók a gépjármű értékének 45 százalékát kaphatják meg támogatásként egy legfeljebb 15 millió forint értékű elektromos gépjármű vásárlására.

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! Egyre több család igényli a babaváró hitelt. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2021 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt. (x)

A kiírás, amellett, hogy ezzel is segíti az ország újraindítását és a vállalkozások megerősödését, közép- és hosszútávon is jelentős megtakarítást biztosít a vállalkozóknak, hiszen az elektromos autók fenntartása sokkal gazdaságosabb, továbbá a közlekedés zöldítése segíti a klímavédelmi célok elérését is.