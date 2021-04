Megkönnyebbülhet, aki AstraZeneca oltást kapott: nem kell lemondani az adriai nyaralásról

Horvátország könnyít a koronavírus-járvány miatti beutazási feltételeken, és már egy oltással is engedélyezi a határátlépést - közölte Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület pénteki sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető kiemelte: május 15-ig meghosszabbították a jelenleg is érvényben lévő intézkedéseket néhány könnyítéssel, amely a határátlépésre vonatkozik. Azok az európai uniós - vagy a schengeni övezethez tartozó - állampolgárok, akik 180 napnál nem régebbi oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással rendelkeznek arról, hogy átestek a fertőzésen, továbbra is kiválthatják a karanténkötelezettséget azzal a változtatással, hogy míg eddig két oltásra volt szükség, éjféltől egy oltás is elég lesz a határátlépéshez - mondta a miniszter. A rendelet nem tesz különbséget a vakcinák származását illetően.

Mindez azért is fontos, mert a Pénzcentrum is megírta, hogy aki az AstraZeneca oltóanyagát kapta, annak az eljárásrend szerint 12 hetet kell várnia a második adagra. Ez pedig így áprilisban már igencsak nyár közepe, vége lenne, így akár a külföldi utazás is elúszhat, ha egy adott ország két dózis beadása után fogadja csak el az oltási igazolást.

Zágráb eltörölte azt az intézkedését is, amely szerint azok esetében, akik az EU-ban elfogadott antigén gyorsteszttel lépték át a határt, és tíz napnál tovább tartózkodtak az országban, meg kellett ismételniük a tesztelést. Az országba 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel is be lehet utazni.

Krunoslav Capak, az ország közegészségügyi intézetének a vezetője kiemelte, hogy az oltással kapcsolatban is új rendelet lépett életbe. Csak egyetlen oltást kapnak azok, akik átestek a koronavírus-fertőzésen - mondta.

Horvátországban az elmúlt napon 2007 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 332 183-at. Az elmúlt 24 órában 41-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 7081-re emelkedett. Kórházban 2237 beteget ápolnak, közülük 253-an vannak lélegeztetőgépen.

Szlovéniába is jó az oltási igazolvány

Szlovéniában péntekre 918-cal, több mint 240 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon hét beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4250-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 626-an vannak kórházban, 157-en intenzív osztályon.

Az országban eddig a lakosság húsz százalékát oltották be. Az első dózist 418 867-en, közülük a másodikat 191 856-an kapták meg.

Szlovéniában is kiváltható a PCR-teszt oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy az illető már átesett a fertőzésen, de csak abban az esetben, ha ezeket is valamelyik uniós vagy schengeni országban állították ki. A Pfizer/BioNTech oltóanyagának második dózisától számítva hét napnak, a Modernáénak, a Szputnyik V-nek, a CoronaVacénak és a Sinopharménak 14 napnak, míg a Johnson & Johnson vakcinája első dózisától számítva 14 napnak, az AstraZeneca első dózisától számítva pedig 21 napnak kell eltelnie, hogy elfogadják az igazolást.