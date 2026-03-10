2026. március 12. csütörtök Gergely
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Iskolai osztályterem homályos háttérben fiatal diák nélkül; Elmosódott nézet az osztályteremben nincs gyerek vagy tanár székekkel és asztalokkal az egyetemen.
Oktatás

Csendben átírták a kényelmetlen statisztikát: döbbenetes, hány magyar tanár dolgozik ingyen túlórában

Népszava
2026. március 10. 09:08

Hét év alatt csaknem megháromszorozódott a túlórázó pedagógusok száma a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) adatai szerint, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) azonban úgy véli, a valóság még ennél is súlyosabb, mert a rendkívüli munkaidőt sok helyen nem adminisztrálják megfelelően - tudósított a Népszava.

A KIR legfrissebb kimutatása alapján 2018-ban még 3345 pedagógust tartottak nyilván túlórázóként, 2020-ra ez a szám 5259-re, 2025-re pedig 9892-re emelkedett. Az Oktatási Hivatal (OH) által kezelt statisztikákban ugyanakkor eredetileg ennél magasabb adatok is szerepeltek: egy másik oszlop szerint tavaly akár 21 438 pedagógus is érintett lehetett. Miután a sajtó rákérdezett a két eltérő adatra, a hivatal törölte a kérdéses oszlopot a táblázatból, és a "túlórában foglalkoztatottak" megnevezést a "többlettanítással, rendkívüli munkaidővel is foglalkoztatott" pedagógusok kifejezésre cserélte.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Oktatási Hivatal a módosítás okáról nem adott egyértelmű magyarázatot. Válaszában annyit közölt, hogy a táblázat a tantárgyfelosztás szerinti tanórai foglalkozások alapján gyűjt adatokat, és a "publikált táblázat feliratait pontosították".

Kapcsolódó cikkeink:

Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának elnöke megdöbbentőnek nevezte a túlórázó pedagógusok arányának ilyen mértékű növekedését, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hivatalos számok szerinte csak a jelenség felszínét mutatják. Elmondása szerint gyakori, hogy a rendkívüli munkaidőt nem vezetik be pontosan a nyilvántartásokba, vagy "szívességi helyettesítés" címén osztanak be a tanároknak többletmunkát.

A pedagógusok heti 40 órás munkaidejéből 24 óra a kötelező tanóraszám. A szakszervezet álláspontja szerint minden ezen felül megtartott tanóra többletmunkának, gyakorlatilag rendkívüli munkaidőnek minősül, akkor is, ha a statisztikák ezt nem mindig tüntetik fel így. A KIR 2025. októberi adatai alapján 29 706 pedagógusnak volt heti 24-nél több tanórája, közülük 23 663-nak 27 vagy annál is több.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Nagy Erzsébet arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2023-ban bevezetett, a szakszervezetek által "bosszútörvénynek" nevezett új pedagógus-életpályatörvény megváltoztatta az eseti helyettesítések szabályait. A korábbi évi 30 helyett már akár 60 tanóra helyettesítésére is beoszthatók a pedagógusok külön díjazás nélkül, ami tovább növeli a láthatatlan többletmunkát az ágazatban.
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #munka #szakszervezet #túlóra #törvény #munkaidő #statisztika #tanárok #oktatási hivatal #munkavégzés #többlettúlóra #pedagógusok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:24
09:20
09:15
09:11
09:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 11.
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
2026. március 11.
Miért érzi magát kiégettnek a Z generáció már 25 évesen?
2026. március 11.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 12. csütörtök
Gergely
11. hét
Március 12.
A vese világnapja
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Pedagógus bértábla 2026: ennyit számít a pedagógus béremelés, így emelkedik a tanári fizetés
2
4 hete
Mi folyik a magyar iskolákban? Sorra büntetik a pedagógusokat, erre hivatkoznak
3
3 hete
Ki nem találod, ezen a szakon tanul tovább a második magyar űrhajós, Kapu Tibor: ez ám a sztárszakma!
4
1 hónapja
Érettségi 2026: itt vannak a követelmények, fontos időpontok, a jelentkezés menete - Közép és emelt szintű feladatok, megoldások
5
2 hónapja
Számtalan magyar diplomás maradhat hoppon 2026-tól: ezzel sokan nem számoltak, pedig kellett volna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár
Az adósminősítéstől függően fizetendő többletkamat. Aki kockázatosabb adós magasabb kamatot fizet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 12. 05:33
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 21:08
A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. játékhéten, 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. március 12. 08:13
Valamit tudnak az olaszok: felpörgött a körtebiznisz az országban