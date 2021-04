Sok magyar autós így reagált a járványra: van, amiből továbbra sem kérnek

Tudatos és felelős döntésekkel igyekeznek csökkenteni a fertőzésveszély kockázatát a hazai autósok - derült ki egy friss online felméréséből. A válaszolók elsöprő többsége tisztában van az óvintézkedések fontosságával és be is tartja azokat. De vajon mennyire számíthatunk egymásra? Csökkent-e az egymás iránti bizalom az elmúlt évben, vagy sikerült alkalmazkodnunk a járvány miatt bevezetett korlátozásokhoz?

Bár a magyar lakosság növekvő oltottsági arányának köszönhetően lassan, de biztosan haladunk az újranyitás felé, a koronavírus-járvány megfékezése érdekében bevezetett korlátozások gyökeresen átalakították életünket. Számos, korábban magától értetődő szokásunkat voltunk kénytelenek újragondolni, miközben egyre ritkábban fordul elő, hogy vissza kell fordulnunk az otthon felejtett maszkokért.

A zsúfoltság és a személyes kontaktusok csökkentése érdekében sokan inkább a kerékpárt vagy személygépkocsit választják a tömegközlekedési eszközök helyett. A Hankook többek között arra kereste a választ, hogy milyen hatással volt a koronavírus a hazai autósokra: változtattunk-e a szokásainkon, óvatosabbá, fegyelmezettebbé váltunk-e az elmúlt év során? Az abroncsgyártó online kutatásában több mint 1100 sofőr vett részt.

Nem nőttünk össze az autónkkal

Noha a Budapesti Közlekedési Központ az utazási kedv drasztikus csökkenéséről számolt be, a vállalat minikutatásának eredménye azt mutatja, hogy az autósok többségére a járványügyi intézkedések mérsékelt hatással voltak. A válaszolók csupán 15,5 százaléka jelezte, hogy a járvány kitörése óta tömegközlekedés helyett a saját autóját részesíti előnyben; a gépjármű-tulajdonosok közel kétharmada (60,7%) azonban az elmúlt év során sem változtatott az autóhasználati szokásain, ugyanolyan gyakran használja az kocsiját, mint korábban. Érezhető a kijárási korlátozások, a távmunka és a digitális oktatás hatása is az utakon: a kérdőív kitöltőinek ötöde (22,1%) kevesebbet vezet, mint korábban.

Betartjuk az óvintézkedéseket

A Hankook arra is kíváncsi volt, milyen módszereket alkalmaznak az autótulajdonosok a fertőzésveszély csökkentése érdekében. A védőfelszerelésekkel kapcsolatos kérdésekre kapott válaszok alapján megnyugtató és látványos erőfeszítéseket láthatunk a védekezés terén, ugyanis a válaszadók 65 százaléka, összesen 713 fő az elsősegély doboz mellett további egészségügyi védőfelszereléssel is felszerelte a járművét. Szinte mindenkinél (95,5%) találunk maszkot és fertőtlenítőt (83%) a kesztyűtartóban. Kesztyűt jóval kevesebb emberen látunk az utcán, a válaszadók több mint fele azonban erről is gondoskodott.

A maszkviselést viszont úgy tűnik, kevésbé érezzük szükségesnek vezetés közben: a kitöltők többsége nem veszi fel a maszkot, ha egyedül vagy családtagokkal ül az autóban, és csupán 7,2 százalékuk válaszolta azt, hogy elővigyázatosságból maszkot visel, ha idegenekkel utazik. Ebben a kérdésben a nők szigorúbbnak bizonyultak, a kérdőív tanulsága szerint ők nagyobb arányban hordanak maszkot a volán mögött. A szabadban már jóval körültekintőbbek és szabálykövetőek vagyunk: a válaszadók 66,6 százaléka még az autóban felveszi a maszkot, közel ötöde pedig rögtön azután, hogy kiszállt a járműből.

Nagyobb gondot fordítunk az autó belső terének tisztán tartására is: a válaszolók 40,4 százaléka hetente fertőtleníti a jármű belső terét, különös figyelmet fordítva a kormánykerékre, a sebességváltóra és a kézifékre.

Nem csökkent a bizalom és a segítő szándék

Bármennyire igyekszünk is a minimálisra korlátozni a személyes kontaktusok számát, vannak helyzetek, amikor elkerülhetetlen, hogy kapcsolatba kerüljünk idegenekkel: autósként például időről időre fel kell keresnünk az autószerelő műhelyt. A felmérésében részt vevő hazai sofőrök 77,2 százaléka úgy véli, hogy a biztonsági előírások betartása mellett a szervizek sem jelentenek nagyobb kockázatot, mint a napi bevásárlás.

Vannak persze olyanok is, akik szigorúan a legszükségesebb találkozásokra szorítkoznak: a válaszadók 3,9 százaléka inkább elhalasztja a szervizelést, ha van rá mód. Hasonló azok aránya (3,2%) is, akik a jelenlegi helyzetben defekt esetén sem kérnének ismeretlenektől segítséget, és valamivel többen (8,3%) vannak, akik a harmadik hullám idején már nem vállalják, hogy kapcsolatba kerüljenek idegenekkel - áll a közleményben.

Ugyanakkor a veszélyhelyzet ellenére sem csökkent számottevően a segítőkészség és az egymás iránti bizalom. A Hankook tavalyi online kérdőíves kutatásának eredményével összhangban a válaszadók túlnyomó többsége (77,2%) a járvány ellenére is megállna segíteni a bajbajutott autóstársnak. A korábbiaktól eltérően azonban a biztonsági intézkedések betartására sokkal nagyobb figyelmet fordítanak, hiszen a megkérdezettek 14,5 százaléka kifejezetten elvárja, hogy a másik sofőr is maszkot viseljen.

A felmérés alapján úgy tűnik tehát, hogy a hazai autósok nemcsak tisztában vannak a járvány megfékezését szolgáló óvintézkedésekkel, de a mindennapok során szem előtt is tartják és követik a szakemberek ajánlásait. Jó hír továbbá, hogy számíthatunk egymásra – ám fontos hangsúlyozni, hogy a biztonsági intézkedések betartása a szervizekben és az utakon elengedhetetlen a magunk és mások egészsége érdekében - zárult a kutatás eredményeit bemutató közlemény.