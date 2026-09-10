Jól jártunk az erős forinttal: ennyibe kerül Magyarországon az új iPhone 18 Pro

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A globális memóriahiány és az amerikai áremelés ellenére nem változott a tegnap bemutatott iPhone 18 Pro hazai indulóára, ami a tavasz óta tartó forinterősödésnek köszönhető. Míg az új csúcsmodellért a tavalyival megegyező összeget kérik, a korábbi iPhone-ok közül több modell is drágult - számolt be a Tech2.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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