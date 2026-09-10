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Jól jártunk az erős forinttal: ennyibe kerül Magyarországon az új iPhone 18 Pro
A globális memóriahiány és az amerikai áremelés ellenére nem változott a tegnap bemutatott iPhone 18 Pro hazai indulóára, ami a tavasz óta tartó forinterősödésnek köszönhető. Míg az új csúcsmodellért a tavalyival megegyező összeget kérik, a korábbi iPhone-ok közül több modell is drágult - számolt be a Tech2.
Az egész informatikai iparágat sújtó memóriahiány az Apple új készülékein is érezteti a hatását, hiszen az Egyesült Államokban 100 dollárral emelkedett az iPhone 18 Pro modellek ára. A hazai vásárlókat azonban ez a drágulás most nem érinti. Mivel tavaly ilyenkor jóval gyengébb volt a magyar fizetőeszköz, az idén tavasszal bekövetkezett forinterősödés sikeresen ellensúlyozta az amerikai áremelést, így az iPhone 18 Pro hazai indulóára továbbra is 549 990 forint.
A tegnapi termékbemutató kapcsán az Apple a régebbi kínálat árazását is a jelenlegi árfolyamokhoz igazította. A júniusban tapasztalt Mac- és iPad-dráguláshoz hasonlóan most a korábbi telefonok is sorra kerültek, aminek következtében az iPhone 17 és az iPhone 17e is drágább lett. A régebbi modellek közül egyedül az iPhone Air ára maradt változatlan.
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