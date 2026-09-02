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Részletes makrófelvétel, amely egy fényképezőgép-objektív bonyolult írisz-rekeszlapkáit ábrázolja, az üvegfelületen pedig jól látható zöld fényvisszaverődés látható.
Tech

Retteghetnek a kukkolók: potom pénzért jön a mobilra szerelhető fegyver, ami azonnal kiszúrja a rejtett kamerát

Pénzcentrum
2026. szeptember 2. 17:32

Dél-koreai mérnökök egy okostelefonhoz csatlakoztatható, rendkívül olcsó eszközt fejlesztettek ki, amely mesterséges intelligencia segítségével pillanatok alatt képes azonosítani a rejtett kamerákat. A SweepLED nevű kiegészítő 94 százalékos pontossággal működik, és mindössze öt másodperc alatt kiszűri a megfigyelőeszközöket.

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A modern, miniatűr kamerák elterjedésével egyre indokoltabb az óvatosság a bérelt szálláshelyeken és a nyilvános öltözőkben. Erre a kihívásra ad megnyugtató választ a Koreai Fejlett Tudományos és Technológiai Intézet (KAIST) mérnökeinek új fejlesztése. A mobiltelefon hátlapjára rögzíthető, kábellel csatlakozó eszköz 15 beépített LED-et tartalmaz.

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Működés közben a szerkezet felvillantja a fényeket, a beépített mesterséges intelligencia pedig elemzi a környezetből visszaverődő sugarakat. Ha a rendszer a hagyományostól eltérő fényvisszaverődési mintázatot – például egy rejtett optika felületén megcsillanó fényt – érzékel, azonnal riaszt - számolt be a HVG.

A kutatók tesztjei alapján a jelenleg prototípus-fázisban lévő SweepLED kiemelkedően teljesít. Harminc különböző tárgy vizsgálata során az esetek 94 százalékában sikeresen megtalálta a rejtett kamerákat, mindezt csupán öt másodperces feldolgozási idővel. Dzsun Han, a fejlesztőcsapat vezetője kiemelte, hogy a készülék kifejezetten a laikus felhasználóknak nyújt plusz biztonságérzetet, akik szabad szemmel nem vennének észre egy profin álcázott lencsét.

Bár a technológia még további finomításokat igényel, a mérnökök számításai szerint a SweepLED gyártási költsége meglepően alacsony, mindössze 7 dollár, azaz nagyjából 2200 forint. Ennek köszönhetően a jövőben piacra kerülő végleges termék fogyasztói ára is rendkívül kedvező és széles körben megfizethető maradhat.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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