Nagyon vigyázz a Meta új ingyenes programjával: kevesen tudják, mit művelhet a telefonoddal

A Meta piacra dobta az első ingyenes, teljes funkcionalitású MI-ügynökét, a Muse-t, amely képes a felhasználók nevében böngészni az internetet, vásárolni, lemondani az előfizetéseket, vagy akár alkudozni az ügyfélszolgálattal. Szakértők szerint ugyanakkor az ilyen eszközök tömeges elterjedése olyan online káoszt idézhet elő, amelynek kezelésére a jelenlegi digitális infrastruktúra még nem áll készen.

A Muse az első olyan, nagy technológiai vállalat által kiadott ingyenes MI-ügynök, amelyet bárki letölthet. Az alkalmazás saját böngészővel rendelkezik, és felügyelet nélkül képes önállóan elvégezni különféle feladatokat, például élelmiszert rendelni, kedvezményeket kialkudni, barátokat meghívni egy eseményre, sőt hamarosan telefonhívásokat is tud majd bonyolítani. Megjelenését követően heteken belül milliók töltötték le az alkalmazást, miközben az OpenAI is bejelentette saját ügynökét. Az eszköz használatbavételéhez a Meta ugyanakkor példátlan mértékű hozzáférést kér, beleértve a teljes Gmail-fiókot, a naptárat, Mac számítógépek esetén pedig akár az egész rendszert.

A szakértők egyöntetűen arra figyelmeztetnek, hogy az MI-ügynökök tömeges elterjedése súlyos fennakadásokat okozhat. Az internetet az emberek igényeire tervezték, akiknek az ideje és a türelme véges, a mesterséges intelligenciának viszont nincsenek ilyen korlátai. Az úgynevezett "Swiftie-probléma" – amikor automatizált szoftverek vásárolják fel a jegyeket és foglalásokat – mostantól mindenki számára mindennapossá válhat, hiszen a felhasználók saját MI-ügynökei versenyezhetnek a koncertjegyekért, az éttermi asztalokért vagy az útlevélügyintézési időpontokért. Egyesek akár öt időpontot is lefoglalhatnak párhuzamosan, mivel ez semmilyen plusz erőfeszítést nem igényel a részükről. Egy elemzés szerint a botforgalom 2026 júniusáig egyetlen év alatt 124 százalékkal növekedett, és egyes weboldalak már most alig bírják a terhelést - közölte a BBC.

Az MI-ügynökök emellett a hagyományos online üzleti modelleket is veszélyeztetik. A robotok nem kattintanak hirdetésekre és nem kötnek előfizetéseket, miközben a keresőmotorok és a chatbotok egyre inkább közvetlen válaszokat adnak a kérdésekre, emiatt a felhasználók lényegesen kevesebb weboldalt látogatnak meg. A kisebb vállalkozásokat eláraszthatják az automatizált megkeresések, így előfordulhat, hogy egyetlen nap alatt hatszáz üzenet érkezik egy olyan felületre, ahol korábban átlagosan mindössze kettő volt a jellemző.

Az új technológia komoly adatvédelmi kockázatokat is felvet. Calli Schroeder, az Electronic Privacy Information Center MI- és emberi jogi programjának igazgatója rámutatott, hogy ha egy szoftverre bízzuk a vásárlási döntéseket vagy az utazásszervezést, nem tudhatjuk biztosan, hogy valóban a legkedvezőbb ajánlatot kapjuk-e meg, vagy a folyamat a Meta üzleti partnereinek érdekeit szolgálja. Bár a Meta állítása szerint a Muse által gyűjtött adatokat nem kapcsolja össze a hirdetési rendszereivel, azokat alapértelmezés szerint mégis felhasználja az új MI-modelljei tanításához. Schroeder hangsúlyozta, hogy a felhasználási feltételek nem garantálják az alkalmazás kizárólagos felhasználói érdekek szerinti működését.

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A biztonsági aggályokat egy konkrét eset is alátámasztja. Patrick Wardle, az Objective-See nevű amerikai nonprofit biztonsági szervezet társalapítója a Muse megjelenése után mindössze húsz perccel kritikus sebezhetőségre bukkant. Egy egyszerű támadási módszerrel át lehetett volna venni az irányítást az ügynök felett, hozzáférve annak összes adatához, sőt a csatlakoztatott eszközökhöz – például a telefonhoz vagy az okoszárhoz – is. Bár a Meta azonnal javította a hibát, és közölte, hogy a Muse kiadását hónapokkal elhalasztották a biztonsági tesztelések miatt, Wardle szerint egy ilyen alapvető hiba jelenléte súlyosan megkérdőjelezi a vállalat adatvédelmi ígéreteinek hitelességét.

Ramesh Raskar, az MIT kutatója szerint a hatóságoknak nem magát a nyelvi modellt, hanem az MI-ügynökök működését kellene szabályozniuk, vagyis olyan játékszabályokat kell megfogalmazniuk, amelyek terelhetik az ügynökök viselkedését. Az iparág már dolgozik olyan protokollok kialakításán, amelyek lehetővé tennék, hogy a botok kiszámíthatóbb módon kapcsolódjanak más szolgáltatásokhoz. Egyes éttermi foglalási platformok már elkezdtek intézkedni, és kitiltják a mesterséges intelligenciával visszaélő felhasználókat, az Egyesült Királyság pedig részben a botok miatti visszaélések elkerülése érdekében módosította a vezetői vizsgaidőpontok foglalási rendszerét. Az átmeneti időszak azonban várhatóan fájdalmas lesz, és a technológiát használók a kényelemért végül a személyes adataikkal fizetnek majd.