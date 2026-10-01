A személyzet és az utasok akadályozták meg, hogy a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatának másodpilótája katasztrófát okozzon.
Nagyon vigyázz a Meta új ingyenes programjával: kevesen tudják, mit művelhet a telefonoddal
A Meta piacra dobta az első ingyenes, teljes funkcionalitású MI-ügynökét, a Muse-t, amely képes a felhasználók nevében böngészni az internetet, vásárolni, lemondani az előfizetéseket, vagy akár alkudozni az ügyfélszolgálattal. Szakértők szerint ugyanakkor az ilyen eszközök tömeges elterjedése olyan online káoszt idézhet elő, amelynek kezelésére a jelenlegi digitális infrastruktúra még nem áll készen.
A Muse az első olyan, nagy technológiai vállalat által kiadott ingyenes MI-ügynök, amelyet bárki letölthet. Az alkalmazás saját böngészővel rendelkezik, és felügyelet nélkül képes önállóan elvégezni különféle feladatokat, például élelmiszert rendelni, kedvezményeket kialkudni, barátokat meghívni egy eseményre, sőt hamarosan telefonhívásokat is tud majd bonyolítani. Megjelenését követően heteken belül milliók töltötték le az alkalmazást, miközben az OpenAI is bejelentette saját ügynökét. Az eszköz használatbavételéhez a Meta ugyanakkor példátlan mértékű hozzáférést kér, beleértve a teljes Gmail-fiókot, a naptárat, Mac számítógépek esetén pedig akár az egész rendszert.
A szakértők egyöntetűen arra figyelmeztetnek, hogy az MI-ügynökök tömeges elterjedése súlyos fennakadásokat okozhat. Az internetet az emberek igényeire tervezték, akiknek az ideje és a türelme véges, a mesterséges intelligenciának viszont nincsenek ilyen korlátai. Az úgynevezett "Swiftie-probléma" – amikor automatizált szoftverek vásárolják fel a jegyeket és foglalásokat – mostantól mindenki számára mindennapossá válhat, hiszen a felhasználók saját MI-ügynökei versenyezhetnek a koncertjegyekért, az éttermi asztalokért vagy az útlevélügyintézési időpontokért. Egyesek akár öt időpontot is lefoglalhatnak párhuzamosan, mivel ez semmilyen plusz erőfeszítést nem igényel a részükről. Egy elemzés szerint a botforgalom 2026 júniusáig egyetlen év alatt 124 százalékkal növekedett, és egyes weboldalak már most alig bírják a terhelést - közölte a BBC.
Az MI-ügynökök emellett a hagyományos online üzleti modelleket is veszélyeztetik. A robotok nem kattintanak hirdetésekre és nem kötnek előfizetéseket, miközben a keresőmotorok és a chatbotok egyre inkább közvetlen válaszokat adnak a kérdésekre, emiatt a felhasználók lényegesen kevesebb weboldalt látogatnak meg. A kisebb vállalkozásokat eláraszthatják az automatizált megkeresések, így előfordulhat, hogy egyetlen nap alatt hatszáz üzenet érkezik egy olyan felületre, ahol korábban átlagosan mindössze kettő volt a jellemző.
Az új technológia komoly adatvédelmi kockázatokat is felvet. Calli Schroeder, az Electronic Privacy Information Center MI- és emberi jogi programjának igazgatója rámutatott, hogy ha egy szoftverre bízzuk a vásárlási döntéseket vagy az utazásszervezést, nem tudhatjuk biztosan, hogy valóban a legkedvezőbb ajánlatot kapjuk-e meg, vagy a folyamat a Meta üzleti partnereinek érdekeit szolgálja. Bár a Meta állítása szerint a Muse által gyűjtött adatokat nem kapcsolja össze a hirdetési rendszereivel, azokat alapértelmezés szerint mégis felhasználja az új MI-modelljei tanításához. Schroeder hangsúlyozta, hogy a felhasználási feltételek nem garantálják az alkalmazás kizárólagos felhasználói érdekek szerinti működését.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A biztonsági aggályokat egy konkrét eset is alátámasztja. Patrick Wardle, az Objective-See nevű amerikai nonprofit biztonsági szervezet társalapítója a Muse megjelenése után mindössze húsz perccel kritikus sebezhetőségre bukkant. Egy egyszerű támadási módszerrel át lehetett volna venni az irányítást az ügynök felett, hozzáférve annak összes adatához, sőt a csatlakoztatott eszközökhöz – például a telefonhoz vagy az okoszárhoz – is. Bár a Meta azonnal javította a hibát, és közölte, hogy a Muse kiadását hónapokkal elhalasztották a biztonsági tesztelések miatt, Wardle szerint egy ilyen alapvető hiba jelenléte súlyosan megkérdőjelezi a vállalat adatvédelmi ígéreteinek hitelességét.
Ramesh Raskar, az MIT kutatója szerint a hatóságoknak nem magát a nyelvi modellt, hanem az MI-ügynökök működését kellene szabályozniuk, vagyis olyan játékszabályokat kell megfogalmazniuk, amelyek terelhetik az ügynökök viselkedését. Az iparág már dolgozik olyan protokollok kialakításán, amelyek lehetővé tennék, hogy a botok kiszámíthatóbb módon kapcsolódjanak más szolgáltatásokhoz. Egyes éttermi foglalási platformok már elkezdtek intézkedni, és kitiltják a mesterséges intelligenciával visszaélő felhasználókat, az Egyesült Királyság pedig részben a botok miatti visszaélések elkerülése érdekében módosította a vezetői vizsgaidőpontok foglalási rendszerét. Az átmeneti időszak azonban várhatóan fájdalmas lesz, és a technológiát használók a kényelemért végül a személyes adataikkal fizetnek majd.
Donald Trump a Fehér Házban fogadta a legnagyobb amerikai technológiai vállalatok vezetőit, akikkel közösen aláírt egy megállapodást.
Megérkezett a Steam Machine Magyarországra: negyedmilliós felárral kínálják itthon, brutálisan vastagon fogott a ceruza
Közel negyedmillió forinttal kerül többe a Steam Machine alapmodellje az Alzánál, mint a Valve hivatalos boltjában feltüntetett ár forintra átszámolva.
Azt hittük, az AI elveszi a munkát: ki nem találnád, melyik szakmunkások keresnek most vagyonokat miatta
Amikor a mesterséges intelligencia és a munkahelyek kapcsolatáról beszélünk, legtöbbször az a kérdés kerül elő, hogy melyik irodai munkakört válthatja ki hamarosan egy algoritmus.
Bill Gates szerint az AI önszabályozása nem elég, és a vészleállító kapcsoló önmagában nem jelentene megoldást.
Nincs mese, hamarosan humanoid robotok költöznek be a magyarok otthonaiba: elkerülhetetlen a fordulat
A mesterséges intelligencia és a génszerkesztés fejlődésével együtt alapjaiban írja át társadalmunkat.
Brutális prófécia érkezett a mesterséges intelligenciáról: egy pillanat alatt kicsúszhat az emberiség kezéből az irányítás
A fejlesztőknek üzleti érdekük fűződik ahhoz, hogy rendszereik emberibbnek hassanak, hiszen ez erősítheti a felhasználók kötődését.
Az OpenAI közölte, hogy több tucat olyan szervezetet is tájékoztatott, amelyek honlapjaival a vállalat szoftvere nem tervezett módon lépett kapcsolatba.
Megtörtént, amitől a szakértők rettegtek: állami rendszert tört fel az OpenAI elszabadult mesterséges intelligenciája
Egy OpenAI mesterségesintelligencia-ügynök júniusban önállóan behatolt egy ausztrál kormányzati rendszerbe.
Üres polcok és méregdrága konzolok fogadják a magyar vásárlókat a GTA VI megjelenése előtt: kegyetlen időszakra készülhet, aki most venne PlayStation 5 Pro-t vagy Xbox Series X-et
Félmillió forint feletti konzolárakkal és akadozó ellátással találkozhatnak azok, akik a GTA VI várható november 19-i megjelenésére vennének új gépet.
Kínában egyre több helyi önkormányzat verseng azért, hogy mesterséges intelligenciával dolgozó filmeseket és stúdiókat vonzzon a területére.
Rendkívüli figyelmeztetés a Revoluttól: magyar felhasználók adatai szivároghattak ki, a bank már elkezdte értesíteni ügyfeleit
Egy amerikai partner rendszeréhez fértek hozzá illetéktelenek, több személyes adat is érintett lehet.
Kormányzati adatbázist tört fel az elszabadult mesterséges intelligencia: áll a bál a techóriás körül
Egy elszabadult OpenAI-s mesterségesintelligencia-ágens júniusban feltörte az ausztrál kormány egyik weboldalát, és nem nyilvános adatokhoz is hozzáfért
Az OpenAI és az Anthropic vezetői szerint az AI fejlődése új biztonsági kockázatokat hozhat, amelyekre közösen kell felkészülni.
Óriási felfedezést tettek csillagászok: ilyen egy életben csak egyszer van – teljesen febolydult a tudományos világ
A szerzők szerint ekkora esemény várhatóan csak 132 évente egyszer fordul elő a Holdon.
Rendkívüli! Titokban egymással szövetkeztek az OpenAI elszabadult ágensei, támadást indítottak a fejlesztőik ellen
Forr az internet az „AI egy évtizeden belül kiirthatja az emberiséget” témában. Nemrég az OpenAI elszabadult ágensei összefogtak, közösséget szerveztek, és támadást indítottak.
Az iPhone 18 Pro több területen is előrelépett, de a tavalyi csúcsmodell tulajdonosait aligha állítja nehéz döntés elé.
Az ENSZ-ben élesen eltérő álláspontok ütköztek azzal kapcsolatban, hogyan kellene kezelni a mesterséges intelligencia rohamos fejlődését.
Az FBI egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban ekkora mennyiségű adat került illetéktelenek kezébe.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank