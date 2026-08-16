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Tech

Neked is iPhone-od van? Globális kémprogramot talált az Apple, lenyúlhatják a pénzed, ha nem lépsz

Pénzcentrum
2026. augusztus 16. 11:03

A vállalat a fenyegetés kivédésére a beépített Zárt mód (Lockdown Mode) használatát javasolja.

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Az Apple 110 országban adott ki biztonsági figyelmeztetést, miután célzott, állami hátterű kémszoftveres támadások érték a felhasználók eszközeit és személyes adatait. A TechCrunch beszámolója szerint nem ez az első alkalom, hogy a technológiai óriásvállalat ilyen módon értesíti az ügyfeleit arról, hogy iPhone, iPad vagy Mac készüléküket állami támogatású kémszoftver fertőzhette meg.

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Az Apple közvetlenül az érintett eszközök zárolt képernyőjére küld értesítést, amely pontos útmutatást ad a védekezéshez. Emellett a felhasználók az Apple-fiókjukhoz társított email-címükre is kapnak tájékoztatást a veszélyről.

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A vállalat a védekezés leghatékonyabb lépéseként a Zárt mód bekapcsolását szorgalmazza. Ez a biztonsági funkció szinte teljesen ellehetetleníti a megfigyelést, és a cég tájékoztatása szerint eddig egyetlen olyan esetről sem tudnak, amikor egy ebben a módban lévő készüléket sikeresen feltörtek volna.

Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy a mostani figyelmeztetés pontosan milyen típusú kémszoftverre vonatkozik. Az Apple bevett gyakorlata szerint ugyanis mindaddig nem fedi fel a támadók által kihasznált sérülékenységeket, amíg nem tud teljes körű védelmet garantálni a felhasználóknak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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