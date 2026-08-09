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Tech

Visszatér a 2000-es évek legendás közösségi média platformja: retteghet a Facebook és a TikTok?

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 12:33

A Myspace tulajdonosai megerősítették, hogy újra fel szeretnék éleszteni az egykor meghatározó közösségi platformot. A bejelentés a nemrég bemutatott Myspace-dokumentumfilmben hangzott el, ám konkrét dátumot és részleteket egyelőre nem közöltek - jelentette a Mashable.

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Chris és Tim Vanderhook, akiknek cége 2011-ben vásárolta meg a Myspace-et, Tommy Avallone nemrég bemutatott, az ikonikus közösségi oldalról szóló dokumentumfilmben jelentették be újraindítási szándékukat. "A Myspace még mindig a miénk. Újra fogjuk indítani, csak a megfelelő pillanatra várunk" – mondta Tim Vanderhook. A tulajdonosok sem az indulási dátumot, sem a fejlesztési ütemtervet nem árulták el, és arról sem beszéltek, hogy a klasszikus funkciók közül melyek térnének vissza.

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A platform nem most próbálkozik először a visszatéréssel. A 2003-ban alapított Myspace 2006-ban még az Egyesült Államok leglátogatottabb weboldala volt, megelőzve a Google-t és az eBay-t is. A felhasználók HTML és CSS segítségével szabadon testreszabhatták profiljukat, háttérzenét állíthattak be, az oldal pedig a zeneipar számára is megkerülhetetlen platformmá vált – Adele, az Arctic Monkeys és Calvin Harris pályafutása is szorosan összefonódott vele.

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A Facebook térnyerésével azonban a Myspace gyorsan veszített a közönségéből, így a News Corp 2005-ös, mintegy 580 millió dolláros felvásárlása után 2011-ben mindössze 35 millió dollárért került a Vanderhook fivérekhez. A 2013-as, zenei fókuszú újraindítás sem hozta el a várt sikert, a testvérek becslése szerint több mint 150 millió dollárt buktak a platform újjáépítési kísérletein.

A felhasználói nosztalgia azonban láthatóan továbbra is él. A bejelentés óta Redditen is sokan emlékeztek vissza a profilszerkesztésre, az egyedi oldalak kialakítására és arra a fajta személyes jellegre, amelyet a mai platformok nem kínálnak. Többen úgy fogalmaztak, hogy a Myspace-re jellemző testreszabhatóságot azóta sem sikerült reprodukálni. Mások viszont szkeptikusak, szerintük ugyanis egy húsz évvel ezelőtti élményt nem lehet újjáteremteni.

A nosztalgiának van is alapja a jelenlegi közösségimédia-környezetben. Az Institute for Public Policy Research 2026-os kutatása szerint a felhasználók hírfolyamában megjelenő posztoknak mindössze 18 százaléka származik ismerőstől, míg az influenszerek, az ajánlott tartalmak és a hirdetések együttesen a bejegyzések közel kétharmadát teszik ki. A Deloitte idei felmérése pedig azt mutatta, hogy az ír fogyasztók 70 százaléka szerint túl sok időt tölt a telefonján, és csaknem minden negyedik válaszadó törölt már közösségi alkalmazást.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a felhasználók kifejezetten a Myspace-re várnak. Egy újraindított platformnak a Facebook, az Instagram, a TikTok, az X, a Threads és a Bluesky mellett kellene helyet találnia magának. A tulajdonosok elszántságához ugyanakkor nem fér kétség, Tim Vanderhook a dokumentumfilmben azt is hozzátette, hogy ha az újraindítás nem sikerül, egyszerűen újra nekifutnak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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