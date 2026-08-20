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Világ

Pattanásig feszültek az idegek az amerikai szuperhajón: teljesen kikészült a legénység a Közel-Keleten

Pénzcentrum
2026. augusztus 20. 20:30

Elfoglalta kijelölt pozícióját a Közel-Keleten az Egyesült Államok újonnan átvezényelt repülőgép-hordozó köteléke. A George Washington és kísérőhajói már Irán térségében hajóznak, miközben Washington továbbra is fenntartja az iráni kikötők tengeri blokádját.

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A Közel-Keletért felelős amerikai katonai parancsnokság, a CENTCOM csütörtökön közölte, hogy a csendes-óceáni térségből áthelyezett George Washington repülőgép-hordozó és a hozzá tartozó haditengerészeti kötelék megérkezett a térségbe. A Nimitz-osztályba tartozó, atommeghajtású hordozó várhatóan az Abraham Lincolnt válthatja fel, amely mintegy kilenc hónapja teljesít szolgálatot a térségben.

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A George Washington megjelenése különösen fontos időszakban történik. Washington az elmúlt időszakban fokozta az Iránnal szembeni katonai és gazdasági nyomást, miközben az amerikai kormány újabb, átfogó gazdasági intézkedéseket is előkészít Teherán ellen.

Az amerikai haditengerészeti jelenlét egyúttal az iráni kikötők blokádjának fenntartását is támogatja. A CENTCOM közlése szerint az amerikai erők július 14. óta 65 kereskedelmi hajót fordítottak vissza a blokád részeként. A repülőgép-hordozó kötelékek jelentős katonai képességet képviselnek, mivel a hordozókról indítható repülőgépek nagy távolságból is képesek műveleteket végrehajtani, miközben a kísérő hadihajók légvédelmi és egyéb védelmi feladatokat látnak el.

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Kilenc hónap után válthatják le az Abraham Lincolnt

A George Washington érkezése egyben az Abraham Lincoln küldetésének lezárását is előkészítheti. Az amerikai repülőgép-hordozó mintegy kilenc hónapja van folyamatosan a térségben.

Az elmúlt hetekben ugyanakkor több beszámoló is megjelent arról, hogy a hajó mintegy 5000 fős legénységénél mentális problémák jelentkeztek. A hírek szerint ezek összefüggésben lehetnek a hosszú ideje tartó folyamatos készenléttel, az ellátási nehézségekkel és a családtagokkal való kapcsolattartás problémáival.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter korábban a helyzet „félreértelmezéséről” beszélt. Donald Trump ugyanakkor azt közölte, hogy az Abraham Lincoln hamarosan hazatérhet. Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka a múlt héten személyesen is felkereste a hajót. Méltatta a legénység morálját, és azt mondta, hogy bár nem minden körülmény tökéletes, a tengeri szolgálat mindenki számára komoly megterhelést jelent.

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A parancsnok szerint az Abraham Lincoln fedélzetén tapasztalt mentális problémák aránya ráadásul az egyik legalacsonyabb a jelenleg szolgálatban lévő 11 amerikai repülőgép-hordozó között.

Kényes helyzetbe került a csendes-óceáni amerikai jelenlét

A George Washington Közel-Keletre vezénylésének van egy fontos stratégiai következménye is. A hordozó átirányítása miatt jelenleg egyetlen amerikai repülőgép-hordozó sem tartózkodik az Egyesült Államok számára kiemelten fontos csendes-óceáni térségben.

Washington számára a Csendes-óceán stratégiai jelentőségét elsősorban Kína növekvő katonai ereje és a térségben kialakult geopolitikai feszültségek adják. Az amerikai döntés ezért egyszerre mutatja, hogy Washington mekkora katonai erőt kíván fenntartani Irán közelében, és azt is, hogy ennek milyen következménye lehet az amerikai haditengerészet más stratégiai térségekben rendelkezésre álló kapacitására.
Címlapkép: Getty Images
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