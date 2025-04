Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?

A mesterséges intelligencia egyre inkább átalakítja a munkaerőpiacot, és bizonyos iparágakban már most is érzékelhető a hatása. A KKV-szektorban már egyértelműen tettenérhető, hogy kevesebb a feladat, mivel az AI sok feladatot átvesz – mondta a CashTag eheti részében Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y Ltd. vezérigazgatója. A nagyobb cégeknél még zajlik a technológia alkalmazásának felmérése, de Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója szerint: a változások ütemét jelenleg még az emberi döntések lassítják, de a 2026–2027-es években drámai gyorsulás várható. A szakemberek szerint a jövőben nemcsak a kreatív iparágakat, hanem szinte minden szakterületet érinteni fog az AI. "A fiataloknak azt tanácsolom, hogy ne változtassák meg radikálisan karrierterveiket, hanem próbálják meg beépíteni az AI-t eszközként, hogy előnyre tegyenek szert a munkaerőpiacon" – tette hozzá Tüzes Imre.

Az AI a jövőben komoly munkaerőpiaci átrendeződéseket hozhat, már most is érzékelhető az, hogy melyek azok a szektorok és melyek azok a szakmák, ahol a mesterséges intelligencia a jövőben elveheti a munkát. A CashTag eheti részében szakértőkkel jártuk körbe, mely szakmák lehetnek veszélyben.

Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y Ltd. vezérigazgatója kifejtette, hogy ő úgy látja, a KKV-k esetében már egyértelműen tettenérhető, hogy a mesterséges intelligencia miatt kevesebb a feladat: fordítóirodák, grafikus vállalkozások, honlapkészítők már tűntek el, ott látszik egy brutál erős hullám.

A nagyoknál még inkább tapogatózás van. Ott az látszik, hogy kezdik felmérni, hogy mik lehetnek azok a munkakörök, ahol majd hozzá lehet nyúlni hamar, és igenis le lehet váltani robottal az embert, tetszik vagy nem tetszik, de ahol már tapinthatod a félelmet is, meg egyébként azt is, hogy történik valami, az a KKV-szektor egyértelműen

- fogalmazott a szakember. A vezérigazgató szerint ma senki sem érezheti magát teljes biztonságban a munkaerőpiacon az AI térnyerése miatt. Ha most kellene tanácsot adnia egy fiatalnak, azt javasolná, hogy olyan területet és egyetemet válasszon, ahol a lehető legtöbbet tanulhat, mert a következő 10-15 év kulcsa az lesz, hogy folyamatosan képesek legyünk tanulni, majd a régi tudást elfelejteni és újraalkalmazkodni. Az alkalmazkodóképesség és az élethosszig tartó tanulás válik a legfontosabb képességgé.

Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója szintén arról beszélt, mindenki kíváncsi, mindenki próbálja értelmezni, hogy mi történik, és hogyan hathat ráaz AI terjedése.

A kreatív szakma az egyik első érintett ebben a dologban, mert ehhez azt gondolom, hogy nagyon sokan gondolták úgy, hogy értenek, ami ebben komoly differenciáló faktor volt az a kódolt tehetség, illetve azoknak az eszközöknek az ismerete, amik kellett ahhoz, hogy a tartalmakat le tudja valaki gyártani. Azt gondolom, hogy ez utóbbiban nagyon jelentős mértékben csökkent a belépési küszöb, mert ezekkel az AI-eszközökkel maga a gyártás, legalábbis eszköz oldalról az jelentősen egyszerűbb lett

- magyarázta. Bár személy szerint nem állítaná, hogy az AI már elvette volna a munkát, az biztos, hogy egyes szektorokban ez már megtörtént. Például az ügyfélszolgálatban és a kkv-szektorban már most is érzékelhető az AI hatása, amit az is jelez, hogy egy álláshirdetésre sokkal több jelentkező érkezik, mint korábban. A szakember szerint az idei év még csak a kezdet, de 2026–2027-re drámai gyorsulás várható, hiszen a technológia már ma is képes lenne rengeteg munkakört kiváltani – a változások ütemét azonban jelenleg még az emberi döntések lassítják.

Tüzes Imre szerint a mesterséges intelligencia hatása több lépcsőben fog érvényesülni. Rövid távon azok kerülnek előnybe, akik gyorsan megtanulják hatékonyan használni az AI-eszközöket, és ezzel jelentős idő- és költségmegtakarítást tudnak kínálni a munkaadóknak, például tartalomgyártásban vagy programozásban. Hosszabb távon viszont a vállalatok pragmatikus döntéseket hoznak majd: ha az AI képes egyes szaktudást kiváltani, akkor nem feltétlenül lesz szükség drága szakemberekre, például fejlesztőkre. Ehelyett olyan személyek is munkába állhatnak, akik AI segítségével, formális képzés nélkül is képesek megfelelő szintű végeredményt elérni, és mindezt költséghatékonyabban.

Kifejtette azt is: az AI szinte minden iparágat és szakterületet érinteni fog, még a gyártásban is, ahol humanoid robotok gyorsíthatják a termelést. Bár jelenleg leginkább a tartalomgyártás és programozás területén érezhető a legnagyobb hatása, minden szakmában valamilyen módon változásokat fog hozni. Ugyanakkor nem várható drámai változás, mivel a fogyasztói társadalom továbbra is igényt tart a korábban meglévő értékekre. A fiatalok számára azt javasolja, hogy ne alakítsák át drámaian a terveiket, hanem próbálják meg beépíteni az AI-t eszközként, ami segíthet előnyhöz juttatni őket a munkaerőpiacon.

Veszélyben Hide the Pain Harold munkája!

Stiller Ákos fotográfus, fotóriporter szerint a digitális fényképezés megjelenése volt az egyik legnagyobb fordulópont a szakmájában, hiszen radikálisan leegyszerűsítette a fotózás folyamatát. A digitális technika elterjedésével azonnal visszanézhetővé váltak a képek, ami sokak számára megkönnyítette a munkát. Az ehhez képest újonnan megjelenő mesterséges intelligencia szerinte egyelőre nem hozott olyan erejű változást, amely alapjaiban rengetné meg a fotózás világát.

A legnagyobb változást egyébként, ami a szakmának a technikásabb, legnehezebb sztorija az a sportfotózás. Ott volt az például, hogy egyáltalán egy képen egy focista fejel egy labdával, és látszik minden, rajta van, az 40 évvel ezelőtt egy olyan sztori volt, amit ha megfotóztál, akkor a mennybe mentél, az címlapos, fantasztikus képm Vagy elképzeled azt a képet, hogy Mike Tyson egy hatalmas jobb horoggal kiüti ellenfelét, és belerezeg a fickónak az arca. Ez régen egy olyan technológiai bravúr volt, ami szinte lehetetlen volt összehozni. Most ezt olyan gyorsan fotózzák a gépek, hogy már sokkal könnyebb lett

- magyarázta. A fotótechnikában megjelenő AI-eszközök azonban már most is segítenek bizonyos helyzetekben – például portréalapú automatikus fókuszálásban vagy sporteseményeken a passzjátékok felismerésében és a fókusz dinamikus követésében. Ezek a fejlesztések gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a fotózást, de nem helyettesítik a fotós szakmai döntéseit, helyzetfelismerését és emberi jelenlétét a kulcspillanatokban.

Úgy látja, hogy bár technológiailag egyre közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy gépek önállóan is fényképezzenek, jelenleg még nehéz elképzelni, hogy egy robot képes lenne helyesen értelmezni egy esemény dinamikáját vagy az emberi szituációkat. Egy robot megjelenése egy esküvőn vagy rendezvényen ma még inkább futurisztikus, mint reális – az emberi fotós jelenléte továbbra is pótolhatatlan.

Stiller Ákos szerint az, hogy kinek mi az érték, nagyban befolyásolja az AI-képek elfogadottságát: például a saját gyerekeiről készült képeket biztosan nem generáltatna mesterséges intelligenciával, mert ezeknek érzelmi és személyes jelentőségük van. Úgy véli, bizonyos típusú tartalmaknál – például gazdasági hírek illusztrálásánál – lehet létjogosultsága az AI-képeknek, főleg ha grafikaként vagy sematikus ábraként jelennek meg. Ugyanakkor figyelmeztet, hogy ha az AI-t a valósághűség illúziójának megteremtésére használjuk, az már a megtévesztés kategóriájába esik – viszont például egy gyerektábor reklámjához készült AI-kép esetén, ahol nyilvánvaló a manipuláció, nem lát problémát.

Egy illusztrációs sztoriban abszolút van ennek helye, és egyébként pont ilyen illusztrációs sztorik a stockfotók is. Akinek ez a munkáját el fogja venni, az Hide the Pain Harold

- fogalmazott.

Ügyfélszolgálatosok veszélyben?

Szilágyi Márk, a Dakleta country managere szerint az ügyfélszolgálatok digitalizációjában egyre nagyobb szerepet kapnak az AI-alapú voicebotok, bár a hangalapú megoldások továbbra is sokak számára kényes, bizonytalan területet jelentenek. A piaci érdeklődés mégis folyamatosan nő, különösen a költséghatékonyság és a hatékonyság szempontjából – a rutinügyintézési feladatokban ezek az automatizált rendszerek már széles körben használatban vannak.

A voicebotokkal kapcsolatban ugyanakkor fontos kihívás, hogy a hang minősége, a nyelvi árnyalatok kezelése és a természetes beszéd még sok esetben fejlesztésre szorul. A technológia viszont gyorsan fejlődik: naponta jelennek meg újabb, természetesebb hangzást biztosító rendszerek, amelyek már képesek egy-egy jól strukturált, scripttel lefedhető ügyfélszolgálati folyamatot teljes egészében ellátni.

A szakember szerint a mesterséges intelligencia már most is jelentős szerepet játszik az ügyfélszolgálati szektor bizonyos területein, különösen a tömeges, rutinszerű feladatoknál, mint például a tartozásbehajtás. A többmilliós ügyfélbázissal rendelkező cégeknél (például az USA-ban) korábban emberek végezték a hívások lebonyolítását és a tartozások egyeztetését, ma viszont ezt egyre gyakrabban szofisztikált AI-alapú voicebotok veszik át, amelyek udvariasan, ítélkezés nélkül kommunikálnak az ügyfelekkel.

Ez különösen előnyös lehet olyan kényes területeken, mint a pénzügyi elmaradások, ahol az emberek szívesebben tárgyalnak géppel, mint emberrel. Hasonló automatizáció figyelhető meg a magánegészségügyben is, például időpontfoglalás megerősítésénél vagy kereskedelmi szektorban a kiszállítások és átvételek egyeztetésénél, ahol ezek az eszközök nemcsak időt takarítanak meg, hanem csökkentik a humánerőforrás igényt is.