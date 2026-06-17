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Tech

Kiderült, hogyan trükköznek a telefongyártók a legújabb csúcsmodellekkel - fájdalmas csapdába sétál bele, aki most cseréli le régebbi készülékét

Pénzcentrum
2026. június 17. 16:01

Évről évre azt halljuk, hogy az új iPhone és Galaxy modellek minden korábbinál jobb kamerát kaptak. Egy átfogó összehasonlító teszt azonban meglepő eredményre jutott: bizonyos helyzetekben egy több éves csúcsmobil természetesebb és látványosabb fotót készít, mint a legújabb generáció. Úgy tűnik, az okostelefonos fotózás fejlődése elérkezett arra a pontra, ahol a mesterséges intelligencia és a szoftveres utómunka már nem feltétlenül javítja, hanem olykor rontja a végeredményt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Képzeld el, hogy előveszed az összes létező iPhone-t az első generációtól a legújabb iPhone 17-ig, valamint a Samsung Galaxy S-széria darabjait az S1-től egészen a csúcsmodell Galaxy S26-ig, és pontosan ugyanazt a fotót készíted el velük, egymás után. Egy nemrégiben elvégzett átfogó teszt pontosan ezt tette meg, az eredmények pedig nemcsak érdekesek, de kifejezetten megdöbbentőek lettek: a legújabb generáció nem minden helyzetben nyújtja a legjobb látványt.

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Bár a tech-óriások minden évben forradalmi kamerás áttöréseket ígérnek, elértünk egy olyan pontra, ahol a túlzásba vitt szoftveres utómunka már a valóság rovására megy.

A tűlyuktól a fizika határaiig: Hogyan jutottunk el idáig?

Ha visszatekintünk a kezdetekre, az okostelefonos fotózás egyértelmű fejlődési ívet mutatott. Az első iPhone kamerája szinte csak egy utólagos gondolat volt: egy apró, 2 megapixeles, autofókusz és videórögzítés nélküli modul, amiről a szelfikamera is hiányzott. Ahogy azonban a kultúránk és a mindennapjaink részévé vált a gyors kép- és videómegosztás, a gyártók rákényszerültek a hardver drasztikus fejlesztésére.

A 2010-es évek végére azonban elértük a fizikai határokat. A telefonok mérete nem növekedhet a végtelenségig, hiszen el kell férniük a zsebünkben. Bár a kameradombok (camera bumps) évről évre vastagabbak lettek, a tiszta hardveres fejlődés üteme lelassult.

Nappali fényben már minden mindegy

Egy tökéletesen megvilágított, napfényes környezetben egy iPhone 11 és egy iPhone 17 fotója között meglepően kicsi a különbség. Ha nem kezdünk el „pixelvadászatot” (pixel peeping) folytatni, a két kép szinte azonosnak tűnik.

  • Az iPhone 17 nagyobb szenzora miatt a háttér természetesebben mosódik el (bokeh hatás).
  • Az iPhone 11 képe mélyebb fókuszban tartja a hátteret.

Verdikt: Az elmúlt öt évben megjelent szinte bármelyik okostelefon képes tökéletesen használható, minőségi fotót lőni ideális fényviszonyok között.

A „kosárpalánk-effektus” és a számítási fotográfia

Mivel a nappali fotózást a hardver lényegében „kimaxolta”, a gyártók fókusza áttevődött a határesetekre (edge cases): a gyenge fényviszonyokra, a gyorsan mozgó tárgyakra és az extrém háttérfényre (backlight).

Itt lép be a képbe a számítási fotográfia (computational photography). Vegyünk például egy olyan jelenetet, ahol a fotó alanya teljesen háttérfényben van (mögötte süt a nap vagy világít az ablak). Egy régebbi telefonon – mondjuk egy klasszikus Nexus 4-esen – a háttér teljesen kiégne, az alany arca pedig tiszta homály és sötétség maradna.

Egy modern telefon, például egy Pixel 10, ezzel szemben elképesztő szoftveres bűvészetet hajt végre:

  • Multi-frame HDR: Egyszerre több expozíciót készít.
  • Tónusleképezés (Tone mapping): Kiegyenlíti a túl sötét és túl világos részeket.
  • Arcfelismerés és expozíció-korrekció: Külön világosítja az arcot és a ruházatot.

A modern okostelefon-kamera olyan lett, mint egy önkorrigáló kosárpalánk: teljesen mindegy, hova dobod a labdát, a rendszer addig módosítja a röppályát a háttérben, amíg az be nem talál a gyűrűbe. A telefon egyszerűen megtagadja, hogy rossz képet készítsen.

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Amikor a kevesebb több lenne: A Samsung Galaxy S26 dilemmája

Ez a tökéletességre való törekvés azonban egy furcsa mellékhatást szült: a teljesen átlagos, nappali fotók minősége romlani kezdett a túlzott szoftveres feldolgozás miatt.

Ha végignézzük a Samsung Galaxy S-széria fejlődését az S1-től az S26-ig, tisztán látszik a technológiai váltás. A Galaxy S8 idején az ablakon túli világ még teljesen fehérre égett. Az S9-cel bevezetett multi-frame HDR hirtelen láthatóvá tette a kék eget és a kinti épületeket. Az S20 és S22 generációkon át finomodott a technológia, de a legújabb csúcsmodelleknél, mint a Galaxy S26, a folyamat átesett a ló túloldalára.

Mi a baj a modern, túldolgozott képekkel?

  • Fényudvar-effektus (Haloing): Az éles kontrasztok találkozásánál (pl. az ablakkeret vagy a növények levelei körül) természetellenes, világító fehér sávok jelennek meg.
  • Lapos, természetellenes arcok: Az algoritmus annyira ki akarja emelni a részleteket az árnyékos helyekről is, hogy az emberi arc elveszíti a természetes mélységét és tónusait.
  • Mesterséges ragyogás: A kép egésze elveszíti a valósághű kontrasztgörbéjét.

Sokan – köztük a kísérletet végző tesztelő és a nézők ezrei is – úgy vélik, hogy egy korábbi modell, például a Galaxy S23 fotója sokkal jobban néz ki. Bár azon kevesebb a részlet a sötét sarkokban és a HDR sem húzza fel a végletekig a hátteret, az összkép mégis sokkal természetesebb, valóságosabb és kellemesebb a szemnek.

Okostelefon-generációk vizuális korszakai

Az alábbi táblázat jól szemlélteti, hogyan változtak a prioritások és a képek karakterisztikái az évek során:

A jövő kihívása: Tudni kell visszavenni a tempóból

Minden modern okostelefonnál megfigyelhető az a néhány tizedmásodperces rés, ami a kép elkészítése (amikor a keresőben látod a nyers verziót) és a szoftveres utómunka lefutása között telik el. Ilyenkor látni, ahogy a fotó szinte „beugrik” a végleges, szoftver által újrarajzolt formájába. Minél nehezebb a szituáció, annál drasztikusabb ez a változás.

A gyártók pontosan tudják, hogy ezek az algoritmusok léteznek, és azt is, hogy túlzásba vive tönkretehetik a normál fotókat. A mobilfotózás jelenlegi legnagyobb kihívása nem az, hogy hogyan lehet még több fényerőt vagy részletet kisajtolni a pixelekből, hanem az, hogy a szoftver mikor és mennyire tudatosan fogja vissza magát. Ha nincs szükség az összes trükkre, a telefonnak meg kellene tanulnia kikapcsolni azokat.

Ha téged is zavar az iPhone 17 vagy a Galaxy S26 túlságosan mesterséges képi világa, érdemes körülnézned az alkalmazásboltokban: ma már számos olyan harmadik féltől származó kameraapp (pl. Halide, ProCamera) elérhető, amely lehetővé teszi a szoftveres utómunka drasztikus csökkentését vagy teljes kikapcsolását, visszaadva a fotózás természetes élményét.

Használt telefonok piaca: olvasd el a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatását a témában!

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása 1988 fő válaszai alapján vizsgálta, hogyan vélekednek a használt mobiltelefonok piacáról a magyar fogyasztók. Bár a válaszadók többsége (69,1%) elutasítja a felújított készülékek vásárlását, minden hatodik megkérdezett már vásárolt ilyen eszközt, további 11,7% pedig tervezi. A legnagyobb bizalmi akadályokat az akkumulátor állapota, a rejtett hibák és a személyes kipróbálás hiánya jelentik. A vásárlók többsége garanciát és megbízható kereskedőt vár el, a környezettudatosság viszont még mindig csak másodlagos szempont.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
1 órája
Igazság szerint már a 10 éves telóm hardvere is bőven tudta azt amire szükségem van, az újabb telefonok vételének egyedüli oka a szándékos szoftveres elavultatás, vagyis hogy egyik napról a másikra, minden figyelmeztetés nélkül eltűnnek bizonyos fontos appok a telóról (a bennük tárolt adataimmal együtt) amikor a Google úgy dönt hogy már nem engedi tovább futni őket a régebbi Android verziókon. Gondolom nemsokára ilyenek lesznek az autók is, megy majd a zúzdába a hibátlan, tökéletesen működőképes hardver amit csak azért nem lehet tovább használni mert a gyártó letiltja a szoftverét mondván hogy neki ez így nem biznisz, vegyél inkább állandóan újat.
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