Kiderült, hogyan trükköznek a telefongyártók a legújabb csúcsmodellekkel - fájdalmas csapdába sétál bele, aki most cseréli le régebbi készülékét

Évről évre azt halljuk, hogy az új iPhone és Galaxy modellek minden korábbinál jobb kamerát kaptak. Egy átfogó összehasonlító teszt azonban meglepő eredményre jutott: bizonyos helyzetekben egy több éves csúcsmobil természetesebb és látványosabb fotót készít, mint a legújabb generáció. Úgy tűnik, az okostelefonos fotózás fejlődése elérkezett arra a pontra, ahol a mesterséges intelligencia és a szoftveres utómunka már nem feltétlenül javítja, hanem olykor rontja a végeredményt.

Képzeld el, hogy előveszed az összes létező iPhone-t az első generációtól a legújabb iPhone 17-ig, valamint a Samsung Galaxy S-széria darabjait az S1-től egészen a csúcsmodell Galaxy S26-ig, és pontosan ugyanazt a fotót készíted el velük, egymás után. Egy nemrégiben elvégzett átfogó teszt pontosan ezt tette meg, az eredmények pedig nemcsak érdekesek, de kifejezetten megdöbbentőek lettek: a legújabb generáció nem minden helyzetben nyújtja a legjobb látványt.

Bár a tech-óriások minden évben forradalmi kamerás áttöréseket ígérnek, elértünk egy olyan pontra, ahol a túlzásba vitt szoftveres utómunka már a valóság rovására megy.

A tűlyuktól a fizika határaiig: Hogyan jutottunk el idáig?

Ha visszatekintünk a kezdetekre, az okostelefonos fotózás egyértelmű fejlődési ívet mutatott. Az első iPhone kamerája szinte csak egy utólagos gondolat volt: egy apró, 2 megapixeles, autofókusz és videórögzítés nélküli modul, amiről a szelfikamera is hiányzott. Ahogy azonban a kultúránk és a mindennapjaink részévé vált a gyors kép- és videómegosztás, a gyártók rákényszerültek a hardver drasztikus fejlesztésére.

A 2010-es évek végére azonban elértük a fizikai határokat. A telefonok mérete nem növekedhet a végtelenségig, hiszen el kell férniük a zsebünkben. Bár a kameradombok (camera bumps) évről évre vastagabbak lettek, a tiszta hardveres fejlődés üteme lelassult.

Nappali fényben már minden mindegy

Egy tökéletesen megvilágított, napfényes környezetben egy iPhone 11 és egy iPhone 17 fotója között meglepően kicsi a különbség. Ha nem kezdünk el „pixelvadászatot” (pixel peeping) folytatni, a két kép szinte azonosnak tűnik.

Az iPhone 17 nagyobb szenzora miatt a háttér természetesebben mosódik el (bokeh hatás).

Az iPhone 11 képe mélyebb fókuszban tartja a hátteret.

Verdikt: Az elmúlt öt évben megjelent szinte bármelyik okostelefon képes tökéletesen használható, minőségi fotót lőni ideális fényviszonyok között.

A „kosárpalánk-effektus” és a számítási fotográfia

Mivel a nappali fotózást a hardver lényegében „kimaxolta”, a gyártók fókusza áttevődött a határesetekre (edge cases): a gyenge fényviszonyokra, a gyorsan mozgó tárgyakra és az extrém háttérfényre (backlight).

Itt lép be a képbe a számítási fotográfia (computational photography). Vegyünk például egy olyan jelenetet, ahol a fotó alanya teljesen háttérfényben van (mögötte süt a nap vagy világít az ablak). Egy régebbi telefonon – mondjuk egy klasszikus Nexus 4-esen – a háttér teljesen kiégne, az alany arca pedig tiszta homály és sötétség maradna.

Egy modern telefon, például egy Pixel 10, ezzel szemben elképesztő szoftveres bűvészetet hajt végre:

Multi-frame HDR: Egyszerre több expozíciót készít.

Tónusleképezés (Tone mapping): Kiegyenlíti a túl sötét és túl világos részeket.

Arcfelismerés és expozíció-korrekció: Külön világosítja az arcot és a ruházatot.

A modern okostelefon-kamera olyan lett, mint egy önkorrigáló kosárpalánk: teljesen mindegy, hova dobod a labdát, a rendszer addig módosítja a röppályát a háttérben, amíg az be nem talál a gyűrűbe. A telefon egyszerűen megtagadja, hogy rossz képet készítsen.

Amikor a kevesebb több lenne: A Samsung Galaxy S26 dilemmája

Ez a tökéletességre való törekvés azonban egy furcsa mellékhatást szült: a teljesen átlagos, nappali fotók minősége romlani kezdett a túlzott szoftveres feldolgozás miatt.

Ha végignézzük a Samsung Galaxy S-széria fejlődését az S1-től az S26-ig, tisztán látszik a technológiai váltás. A Galaxy S8 idején az ablakon túli világ még teljesen fehérre égett. Az S9-cel bevezetett multi-frame HDR hirtelen láthatóvá tette a kék eget és a kinti épületeket. Az S20 és S22 generációkon át finomodott a technológia, de a legújabb csúcsmodelleknél, mint a Galaxy S26, a folyamat átesett a ló túloldalára.

Mi a baj a modern, túldolgozott képekkel?

Fényudvar-effektus (Haloing): Az éles kontrasztok találkozásánál (pl. az ablakkeret vagy a növények levelei körül) természetellenes, világító fehér sávok jelennek meg.

Lapos, természetellenes arcok: Az algoritmus annyira ki akarja emelni a részleteket az árnyékos helyekről is, hogy az emberi arc elveszíti a természetes mélységét és tónusait.

Mesterséges ragyogás: A kép egésze elveszíti a valósághű kontrasztgörbéjét.

Sokan – köztük a kísérletet végző tesztelő és a nézők ezrei is – úgy vélik, hogy egy korábbi modell, például a Galaxy S23 fotója sokkal jobban néz ki. Bár azon kevesebb a részlet a sötét sarkokban és a HDR sem húzza fel a végletekig a hátteret, az összkép mégis sokkal természetesebb, valóságosabb és kellemesebb a szemnek.

Okostelefon-generációk vizuális korszakai

Az alábbi táblázat jól szemlélteti, hogyan változtak a prioritások és a képek karakterisztikái az évek során:

A jövő kihívása: Tudni kell visszavenni a tempóból

Minden modern okostelefonnál megfigyelhető az a néhány tizedmásodperces rés, ami a kép elkészítése (amikor a keresőben látod a nyers verziót) és a szoftveres utómunka lefutása között telik el. Ilyenkor látni, ahogy a fotó szinte „beugrik” a végleges, szoftver által újrarajzolt formájába. Minél nehezebb a szituáció, annál drasztikusabb ez a változás.

A gyártók pontosan tudják, hogy ezek az algoritmusok léteznek, és azt is, hogy túlzásba vive tönkretehetik a normál fotókat. A mobilfotózás jelenlegi legnagyobb kihívása nem az, hogy hogyan lehet még több fényerőt vagy részletet kisajtolni a pixelekből, hanem az, hogy a szoftver mikor és mennyire tudatosan fogja vissza magát. Ha nincs szükség az összes trükkre, a telefonnak meg kellene tanulnia kikapcsolni azokat.

Ha téged is zavar az iPhone 17 vagy a Galaxy S26 túlságosan mesterséges képi világa, érdemes körülnézned az alkalmazásboltokban: ma már számos olyan harmadik féltől származó kameraapp (pl. Halide, ProCamera) elérhető, amely lehetővé teszi a szoftveres utómunka drasztikus csökkentését vagy teljes kikapcsolását, visszaadva a fotózás természetes élményét.

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