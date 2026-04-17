Toronto, Kanada - 2025. január 27: Népszerű AI virtuális asszisztens alkalmazások okostelefonon - ChatGPT, DeepSeek, Anthropic Claude, Perplexity, Google Gemini, Microsoft Copilot.
Gazdaság

Riadót fújtak a bankszektorban: az új mesterséges intelligencia megkönnyítheti a kiberbűnözők dolgát

Pénzcentrum
2026. április 17. 13:47

Az Anthropic által fejlesztett Claude Mythos nevű mesterségesintelligencia-modell komoly aggodalmakat váltott ki a pénzügyi világ szereplői körében. Pénzügyminiszterek, jegybankárok és bankvezetők egyaránt tartanak attól, hogy az új rendszer képes lehet aláásni a pénzügyi rendszerek kiberbiztonságát - közölte a BBC.

A Mythos modellt az Anthropic mutatta be a hónap elején. A tesztelésért felelős fejlesztők korábban megállapították, hogy a rendszer "feltűnően eredményes a kiberbiztonsági feladatokban". A modell számos nagy operációs rendszerben, pénzügyi infrastruktúrában és böngészőben volt képes sebezhetőségeket feltárni. Az Anthropic éppen ezért döntött úgy, hogy egyelőre nem teszi nyilvánosan elérhetővé a Mythost. Ehelyett az Amazont, a Microsoftot, a CrowdStrike-ot és az Nvidiát vonta be a Project Glasswing nevű kezdeményezésbe. Ennek célja a világ legkritikusabb szoftverrendszereinek védelme.

A téma a washingtoni IMF-közgyűlésen is napirendre került. François-Philippe Champagne kanadai pénzügyminiszter a BBC-nek elmondta, hogy a Mythos kérdése valamennyi pénzügyminiszter kitüntetett figyelmét megérdemli. Mint fogalmazott: a Hormuzi-szorosról pontosan tudjuk, hol van és mekkora. Az Anthropic modellje viszont egy "ismeretlen ismeretlen". Éppen ezért elengedhetetlen, hogy megfelelő biztosítékokat és eljárásokat dolgozzanak ki a pénzügyi rendszerek ellenálló képességének megőrzésére.

Nem mindenki osztja azonban a riadalmat. A brit Mesterséges Intelligencia Biztonsági Intézet hozzáférést kapott a Mythos előzetes verziójához, és elkészítette a modell egyetlen független értékelését. A kutatók szerint a Mythos valóban hatékonyan tárja fel a gyengén védett rendszerek sebezhetőségeit. Ugyanakkor nem mutat drámai előrelépést az elődjéhez, a Claude Opus 4-hez képest. A kritikusok arra is emlékeztetnek, hogy nem ez az első eset, amikor egy fejlesztő a modell állítólagos veszélyességére hivatkozva visszatartja a kiadást. Az OpenAI 2019-ben hasonló indokkal halasztotta el a GPT-2 megjelenését, amit akkor sokan puszta marketingfogásnak tartottak.

A bankok elkezdtek felkészülni

A nagybankokat mindezek ellenére már felkészítik a lehetséges veszélyekre. A Barclays, az amerikai pénzügyminisztérium és a brit jegybank egyaránt komolyan veszi a fenyegetést. Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója szerint a technológiai fejlemény jelentősen megkönnyítheti a kiberbűnözők dolgát. A mesterséges intelligencia révén ugyanis sokkal könnyebben azonosíthatóvá válnak a kritikus informatikai rendszerek gyenge pontjai. Az amerikai pénzügyminisztérium megerősítette: felszólította a legnagyobb bankokat, hogy még a Mythos nyilvános megjelenése előtt teszteljék a rendszereiket.

Iparági források szerint egy másik prominens amerikai vállalat is készül egy hasonlóan erős MI-modell kiadására. A jelenlegi információk alapján azonban ők jóval kevesebb biztonsági óvintézkedést tesznek. James Wise, a brit kormány 500 millió fontos támogatásával létrehozott Sovereign AI kockázatitőke-alap vezetője is megszólalt az ügyben. Úgy fogalmazott, hogy a Mythos csupán "az első a sok, egyre erősebb modell közül", amelyek képesek feltárni a rendszerek sebezhetőségeit. A szakember hozzátette: a befektetési alapjuk éppen az ilyen kihívásokra megoldást kínáló brit kiberbiztonsági cégeket támogatja.
Címlapkép: Getty Images
#kiberbűnözés #gazdaság #pénzügy #bankok #nagy-britannia #ai #imf #kiberbiztonság #amerikai egyesült államok #kanada

