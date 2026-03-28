Szintet lépett a kiberháború: kíméletlen módszerrel támadták be az amerikai vezetést, elképesztő mik kerültek napvilágra

Iránhoz köthető hackercsoport tört fel egy magas rangú amerikai tisztviselőt érintő e-mailfiókot, és az így megszerzett adatokat nyilvánosságra is hozta. A Reuters beszámolója szerint az akció az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség újabb jele, amely már a kibertérben is egyre látványosabban jelenik meg.

A támadást a Handala Hack Team nevű csoport vállalta magára, amelyet nyugati szakértők az iráni hírszerzéshez kötnek. A hackerek az FBI igazgatójának, Kash Patelnek a személyes Gmail-fiókjába jutottak be, és több száz e-mailt, valamint magánjellegű fotókat tettek közzé az interneten.

A hatóságok megerősítették az incidenst, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az érintett adatok döntően régebbiek, és nem tartalmaznak bizalmas kormányzati információkat.

A Reuters szerint a támadás jól illeszkedik abba a stratégiába, amelynek célja az amerikai vezetők hitelességének rombolása és a bizonytalanság erősítése. A szakértők úgy látják, hogy az ilyen úgynevezett „hack and leak” akciók inkább pszichológiai és politikai hatást céloznak, mintsem közvetlen operatív károkozást.

A csoport az elmúlt hetekben több hasonló támadást is magára vállalt, köztük amerikai védelmi és egészségügyi cégek elleni akciókat. Ez arra utal, hogy a kibertámadások a geopolitikai konfliktusok fontos eszközévé váltak.

A mostani eset azt mutatja, hogy a személyes fiókok továbbra is kiemelt célpontok, még a legmagasabb szinten is. Az ilyen támadások nem feltétlenül a rendszerek feltöréséről szólnak, hanem arról, hogy érzékeny helyzetbe hozzák a döntéshozókat és nyomást gyakoroljanak rájuk.