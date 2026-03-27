Hátborzongató üzletet kötöttek egy magyar kórházban: milliókat kaszált a halottakon két kapzsi dolgozó

Kenőpénzért cserébe, soron kívül végezte el a boncolásokat két Pest vármegyei boncmester. Az illegális üzlettel mintegy 5,5 millió forintot zsebeltek be. A vesztegetést elfogadó kórházi dolgozók és az őket lefizető hét temetkezési vállalkozó ellen is vádat emelt az ügyészség.

A megvádolt férfiak egy Pest vármegyei kórházban dolgoztak. Feladatuk a holttestek boncolása és a végtisztességre történő felkészítése volt. Emellett ők tartották a kapcsolatot a temetkezési vállalkozókkal is.

Mivel a kórházban ők határozták meg a beavatkozások időpontját, helyzetüket anyagi haszonszerzésre használták fel. A vállalkozóknak megérte fizetni a gyorsaságért. A hamarabb kiadott holttestek révén ugyanis felgyorsíthatták a temetéseket, és jelentősen csökkenthették a hűtési költségeiket.

A vádirat szerint 2021 novembere és 2023 márciusa között a két boncmester több mint hatszáz esetben fogadott el kenőpénzt a hivatalos sorrend megkerüléséért. A Pest Vármegyei Főügyészség a kórházi dolgozókat többrendbeli, minősített vesztegetés elfogadásával, míg a számukra fizető hét embert vesztegetés vétségével vádolja. A büntetőügyben a Budapest Környéki Törvényszék hoz majd ítéletet.