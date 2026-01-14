2026. január 14. szerda Bódog
Tech

Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek

Pénzcentrum
2026. január 14. 14:15

A Microsoft kiadta a Windows operációs rendszerek idei első biztonsági frissítőcsomagját, amely 114 sebezhetőséget orvosol, köztük három nulladik napi hibát is - írja a Bleeping Computer.

A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza, amelyek közül nyolc "kritikus" besorolású. Ezek között találhatók olyan problémák, amelyek távoli kódfuttatást vagy jogosultságemelést tennének lehetővé a támadók számára.

Különösen fontos, hogy a frissítés három nulladik napi (zero-day) hibát is orvosol, amelyek közül az egyiket már aktívan kihasználták rosszindulatú szereplők.

A biztonsági javítások a Windows 11 mellett a kiterjesztett támogatással működő Windows 10 rendszerekre is megérkeztek. A frissítések telepítése a Gépház – Windows Update menüpontján keresztül végezhető el.
