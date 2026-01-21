2026. január 21. szerda Ágnes
-7 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy érett, 40-es éveiben járó, hordágyon fekvő nő, akit két mentős rakod be egy mentőautóba, akik sürgősségi orvosi ellátást nyújtanak. A mentősök PPE-t viselnek, beleértve a köpenyt, az arcvédőt és a maszkot. A COVID-19 világjár
HelloVidék

Eltévedt a hóban, magára hagyták a barátai: a dorogi rendőrök mentették meg az átfagyott lányt

HelloVidék
2026. január 21. 08:27

Egy 21 éves nő kért segítséget a rendőrségtől, miután Tokod külterületén eltévedt, és a hidegben teljesen átfázott. A keresést nehezítette a nagy hó, végül egy helyi férfi segítségével találtak rá.

Január 17-én este nyolc óra körül érkezett segélyhívás a rendőrségre: egy fiatal nő eltévedt Tokodon, a Nagy-Völgy dűlőben, és nem találta a visszavezető utat – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. A 21 éves kiránduló elmondása szerint barátai magára hagyták, ő pedig ismeretlen terepen rekedt, miközben a hidegben erősen átfázott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Dorogi Rendőrkapitányság járőrei azonnal megkezdték a keresést, először a tokodi pincék környékén, majd a kutatást a táti pincék irányába is kiterjesztették. A vastag hóréteg miatt a terület egy részét szolgálati járművel nem tudták megközelíteni, a munkát egy helyi lakos segítette, aki pontosabb útbaigazítást adott a keresett hétvégi ház helyéről.

A férfi végül azt is felajánlotta, hogy saját autójával felviszi a rendőröket a havas, dombos területre. Ennek köszönhetően a fiatal nőt a hétvégi ház előtt találták meg. Az egyenruhások azonnal melegbe ültették, betakarták, majd további ellátásra kórházba szállították.

Az eset kapcsán a rendőrség ismét felhívta a figyelmet a téli kirándulások veszélyeire: arra kérnek mindenkit, hogy ismeretlen, külterületi helyszínre ne induljanak egyedül, ne hagyják magára társukat, mindig legyen náluk feltöltött mobiltelefon, és az időjárásnak megfelelő öltözettel készüljenek fel. A hatóság szerint baj esetén nem szabad késlekedni a segítségkéréssel.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #rendőrség #veszély #tél #hó #belföld #figyelmeztetés #hideg #kirándulás #mentés #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:44
08:27
08:20
07:57
Pénzcentrum
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
2 napja
Szembe ment az örökös a végakarattal: ez lett Oszter Sándor legendás diósjenői luxusbirtokával + Videó
3
2 hete
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
4
4 napja
Rég láttunk ilyet: tíz éve nem csinálták a balatoni strandokon – pedig nagyon fontos lenne
5
1 hete
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 07:47
Orbán Viktor bejelentette, hozzányúlnak a rezsicsökkentéshez: nemsokára érkezhet a hivatalos döntés
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 06:31
Így ügyeskedik ki plusz szabadnapot 2026-ban sok élelmes magyar: ezt a törvény is engedi
Agrárszektor  |  2026. január 21. 08:14
Brutális hideg jön itthon: erre a 4 megyére már figyelmeztetést adtak ki