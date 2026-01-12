menstruációs szegénység
Jön a drágulás a Samsungnál: többe kerülhetnek az új Galaxy csúcsmodellek
A memóriapiaci válság és az elszálló gyártási költségek miatt a Samsung újraárazhatja termékeit, ami a Galaxy S26-széria és más jövőbeli eszközök drágulását is magával hozhatja, írja a Bloomberg.
Súlyos válság alakult ki a globális memóriapiacon az elmúlt hónapokban, amelyet elsősorban a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű kereslet idézett elő. A gyártók egyre nagyobb arányban az AI működtetéséhez szükséges grafikus processzorokhoz állítanak elő memóriát, ami egyszerre hajtja fel az árakat és okoz hiányt a piacon.
A helyzet olyan mértékben súlyosbodott, hogy az Egyesült Államokban már napi árazása van a memóriának. Az elszálló költségek nemcsak az alkatrészpiacon érződnek, hanem a végfelhasználói termékek árát is emelik: drágábbak lehetnek az okostelefonok, a számítógépek és más elektronikai eszközök is.
Ebben a környezetben a Samsung is újraértékeli árképzését. A vállalat DRAM-részlege 2025 negyedik negyedévében bevételi rekordot döntött, és a cég teljes nyereségének 40 százalékát adta ebben az időszakban. A Counterpoint adatai szerint a memóriarészleg 25,9 milliárd dolláros, vagyis mintegy 8560 milliárd forintos bevételt ért el, ami egyetlen negyedév alatt 34 százalékos növekedést jelent.
A Bloomberg beszámolója szerint a megemelkedett gyártási költségek miatt a jövőben a Galaxy S26-mobilok és más új eszközök is drágábbak lehetnek.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A memóriapiaci válság várható időtartama egyelőre bizonytalan, az előrejelzések szerint azonban 2026-ban biztosan fennmarad. A kérdés inkább az, hogy ezt követően mikor kezdődhet meg az árak mérséklődése.
A gyártók közül a Lenovo helyzete tűnik a legstabilabbnak: a vállalat korábban arról számolt be, hogy olyan készleteket halmozott fel, amelyek akár egy teljes évre elegendőek lehetnek, így 2026-ban mérsékelni tudja az áremelések hatását.
Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed
Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében.
A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé
Idén a mesterséges intelligencia uralta a kiállítást, füstérzékelőktől kezdve a zuhanyzókon át a cipősszekrényekig mindenhol megjelent.
Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik.
Gigabírságot kapott a One Magyarország, amely a közlemény szerint végig együttműködött a GVH-val.
Mark Zuckerberg júliusban jelentette be a Prometheus rendszert, amely a vállalat fejlett mesterséges intelligencia törekvéseinek egyik kulcseleme.
Fájdalmas drágulás jön 2026-ban: sok magyar keresett ilyen terméket, nekik ez most drágább mulatság lesz
A Samsung 2025 decemberében mutatta be az Exynos 2600 mobilprocesszort, amely a világ első 2 nanométeres gyártási technológiával készült chipje.
A döntés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb értékesítési adatok állnak.
A vállalat eredményei felülmúlták az elemzői várakozásokat.
2025-ben nem volt szembenállás, a legutóbbi ilyen eset 2024. december 7-én történt, a következő pedig 2027. február 10-én várható.
A hivatalos lapban megjelent jogszabály helyesbítése azóta sem történt meg, noha a törvény már hatályba lépett.
A biztonsági rések úgynevezett zero-day sebezhetőségek, ami azt jelenti, hogy korábban ismeretlenek voltak a szoftver fejlesztői előtt.
Lejáró Telekom-pontokra hivatkozva küldenek SMS-t a csalók. Egy kattintás elég lehet ahhoz, hogy megszerezzék a bankkártyaadatokat.
Bejelentette a Duolingo: ingyenessé válik egy nagyon hasznos funkció - ilyen eddig csak a fizetős csomagban volt
A Duolingo dolgozik azon, hogy a jövőben más nyelvekre és Android-eszközökre is kiterjeszthesse a funkciót.
Kína új, szigorú feltételt szab a félvezetőipari beruházásoknak.
A Meta Platforms felvásárolja a kínai gyökerű Manus mesterségesintelligencia startupot, hogy tovább erősítse fejlett AI-képességeit.
Soha nem látott ütemben terjedt Magyarországon az üzleti célú elektronikus aláírás 2025-ben.
Egy új technológia akár 20 másodperc alatt, 86 százalékos pontossággal képes megfejteni az ATM-nél beütött PIN-kódot.