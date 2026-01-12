Jön a drágulás a Samsungnál: többe kerülhetnek az új Galaxy csúcsmodellek

A memóriapiaci válság és az elszálló gyártási költségek miatt a Samsung újraárazhatja termékeit, ami a Galaxy S26-széria és más jövőbeli eszközök drágulását is magával hozhatja, írja a Bloomberg.

Súlyos válság alakult ki a globális memóriapiacon az elmúlt hónapokban, amelyet elsősorban a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű kereslet idézett elő. A gyártók egyre nagyobb arányban az AI működtetéséhez szükséges grafikus processzorokhoz állítanak elő memóriát, ami egyszerre hajtja fel az árakat és okoz hiányt a piacon.

A helyzet olyan mértékben súlyosbodott, hogy az Egyesült Államokban már napi árazása van a memóriának. Az elszálló költségek nemcsak az alkatrészpiacon érződnek, hanem a végfelhasználói termékek árát is emelik: drágábbak lehetnek az okostelefonok, a számítógépek és más elektronikai eszközök is.

Ebben a környezetben a Samsung is újraértékeli árképzését. A vállalat DRAM-részlege 2025 negyedik negyedévében bevételi rekordot döntött, és a cég teljes nyereségének 40 százalékát adta ebben az időszakban. A Counterpoint adatai szerint a memóriarészleg 25,9 milliárd dolláros, vagyis mintegy 8560 milliárd forintos bevételt ért el, ami egyetlen negyedév alatt 34 százalékos növekedést jelent.

A Bloomberg beszámolója szerint a megemelkedett gyártási költségek miatt a jövőben a Galaxy S26-mobilok és más új eszközök is drágábbak lehetnek.

A memóriapiaci válság várható időtartama egyelőre bizonytalan, az előrejelzések szerint azonban 2026-ban biztosan fennmarad. A kérdés inkább az, hogy ezt követően mikor kezdődhet meg az árak mérséklődése.

A gyártók közül a Lenovo helyzete tűnik a legstabilabbnak: a vállalat korábban arról számolt be, hogy olyan készleteket halmozott fel, amelyek akár egy teljes évre elegendőek lehetnek, így 2026-ban mérsékelni tudja az áremelések hatását.