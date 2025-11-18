2025. november 18. kedd Jenő
AI Mesterséges intelligencia technológia az adatelemzéshez, kutatáshoz, tervezéshez és a munka generálásához. Az ember laptopot és AI asszisztens műszerfalat használ. Technológia intelligens robot AI ügynökök és ügynöki munkafolyamatok
Tech

A Google vezér szerint közeleg a katasztrófa: egyetlen cég sem védett az AI‑buborék kipukkanásától

Pénzcentrum
2025. november 18. 15:14

Sundar Pichai, az Alphabet vezérigazgatója szerint egyetlen vállalat sem lenne védett, ha az AI-buborék kipukkadna, miközben a szektorban tapasztalható szárnyaló értékelések és hatalmas befektetések aggodalmakat keltenek.  

Pichai az AI-befektetések jelenlegi hullámát "rendkívüli pillanatnak" nevezte, ugyanakkor elismerte, hogy "irracionális elemek" is jelen vannak a piacon, ami emlékeztet a dotcom-korszak "irracionális túlzásaira" vonatkozó figyelmeztetésekre - tudósított a Reuters.

Arra a kérdésre, hogy a Google hogyan birkózna meg egy esetleges buborék kipukkadásával, Pichai úgy vélte, hogy cége átvészelné a vihart, de hozzátette:

Szerintem egyetlen vállalat sem lesz védett, beleértve minket is.

Az Alphabet részvényei idén körülbelül 46%-kal emelkedtek, mivel a befektetők arra fogadnak, hogy a vállalat képes versenyezni a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-jal.

Az Egyesült Államokban a magas AI-értékelésekkel kapcsolatos aggodalmak már kezdenek nyomást gyakorolni a szélesebb piacokra, miközben a brit döntéshozók is jelezték a buborék kockázatait.

Szeptemberben az Alphabet két év alatt 5 milliárd fontot ígért az Egyesült Királyság AI-infrastruktúrájára és kutatására, beleértve egy új adatközpontot és a londoni székhelyű DeepMind AI-laboratóriumba történő befektetést.

Pichai azt is elmondta, hogy a Google modelleket kezd majd képezni Nagy-Britanniában, ami Keir Starmer miniszterelnök reményei szerint erősíti majd az ország törekvését, hogy az Egyesült Államok és Kína után a világ harmadik AI "szuperhatalma" legyen.

A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.
Címlapkép: Getty Images
