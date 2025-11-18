Augusztus 1. és 9. között Las Vegasban rendezik jövőre a Pro Handball USA elnevezésű kézilabdatornát, amelynek mezőnyében a Szeged férfi- és a Győr női csapata...
A Google vezér szerint közeleg a katasztrófa: egyetlen cég sem védett az AI‑buborék kipukkanásától
Sundar Pichai, az Alphabet vezérigazgatója szerint egyetlen vállalat sem lenne védett, ha az AI-buborék kipukkadna, miközben a szektorban tapasztalható szárnyaló értékelések és hatalmas befektetések aggodalmakat keltenek.
Pichai az AI-befektetések jelenlegi hullámát "rendkívüli pillanatnak" nevezte, ugyanakkor elismerte, hogy "irracionális elemek" is jelen vannak a piacon, ami emlékeztet a dotcom-korszak "irracionális túlzásaira" vonatkozó figyelmeztetésekre - tudósított a Reuters.
Arra a kérdésre, hogy a Google hogyan birkózna meg egy esetleges buborék kipukkadásával, Pichai úgy vélte, hogy cége átvészelné a vihart, de hozzátette:
Szerintem egyetlen vállalat sem lesz védett, beleértve minket is.
Az Alphabet részvényei idén körülbelül 46%-kal emelkedtek, mivel a befektetők arra fogadnak, hogy a vállalat képes versenyezni a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-jal.
Az Egyesült Államokban a magas AI-értékelésekkel kapcsolatos aggodalmak már kezdenek nyomást gyakorolni a szélesebb piacokra, miközben a brit döntéshozók is jelezték a buborék kockázatait.
Szeptemberben az Alphabet két év alatt 5 milliárd fontot ígért az Egyesült Királyság AI-infrastruktúrájára és kutatására, beleértve egy új adatközpontot és a londoni székhelyű DeepMind AI-laboratóriumba történő befektetést.
Pichai azt is elmondta, hogy a Google modelleket kezd majd képezni Nagy-Britanniában, ami Keir Starmer miniszterelnök reményei szerint erősíti majd az ország törekvését, hogy az Egyesült Államok és Kína után a világ harmadik AI "szuperhatalma" legyen.
A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.
Az új felvételek szerint a 3I/ATLAS egy különös "anti-csóvával" rendelkezik a normál csóvája mellett, és a szakértők még nem tudják, mi okozza ezt a jelenséget.
Tavaly radikálisan átalakult a globális kiberveszélyek természete, és két év alatt 180 százalékkal nőtt az adatlopó kártevők aktivitása egy jelentés szerint.
A The New York Post értesülései szerint a NASA napok alatt közzéteszi a Mars Reconnaissance Orbiter HiRISE kamerája által készített felvételeket.
Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben.
Óriási botrány jöhet a Samsung mobilok körül: sok tulaj kiakadt, kiirthatatlan kémszoftverre gyanakodnak
A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat.
Súlyos visszaélés történhetett a Google-nél: sok ezer magyar adatairól van szó, vizsgálódik a versenyhivatal
A GVH gyanúja szerint a Google hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket.
Az elmúlt években a digitális pénzügyek világában a banki csalások és kibertámadások egyre gyakoribbá váltak.
Véget ért a hetek óta tartó vita a Google tulajdonában lévő YouTube és a Walt Disney között.
Már nem csak a szemed, a füled is átver: durva, de 3 AI-generált zene uralta le a friss Spotify-toplistát
A Deezer streaming alkalmazás szerdán közzétett tanulmánya szerint naponta mintegy 50 000 mesterséges intelligencia által generált dalt töltenek fel a platformra.
Ezúttal egy futárszolgálat nevében írnak, és arra próbálják rávenni a felhasználókat, hogy kattintsanak az általuk küldött linkre.
Elhalasztották a Blue Origin New Glenn űrrakétájának szerdára tervezett indítását, mert erős napkitörések jelentek meg.
A Valve, a Steam PC játékplatform mögött álló vállalat új konzolt jelentett be, amely a Nintendo, Xbox és PlayStation versenytársa kíván lenni.
Ha sikerrel járnak, az európai, ázsiai és amerikai kutatók közös erőfeszítése örökre átírhatja az energiatermelésről alkotott képünket.
A PlayStation 5 konzol ötödik évfordulóján a Sony nem tervezi új generációs konzol bevezetését, mivel a jelenlegi modell még mindig erős piaci pozícióval rendelkezik.
Hollandia rendkívüli lépéssel vette állami ellenőrzés alá a kínai tulajdonú Nexperia chipgyártó vállalatot.
A védekezés érdekében fontos, hogy csak a Google Play Áruházból vagy megbízható fejlesztőktől töltsünk le alkalmazásokat.
A General Motors több ezer beszállítóját utasította a kínai alkatrészek kiiktatására, ami a geopolitikai feszültségek miatt egyre növekvő frusztrációt tükröz az autógyártók körében.
A tudományos és ipari trendek is azt mutatják, hogy a „technológia az emberért és a bolygóért” szemlélet már megkerülhetetlen az innováció területén.
