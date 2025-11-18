A Google vezér szerint közeleg a katasztrófa: egyetlen cég sem védett az AI‑buborék kipukkanásától

Sundar Pichai, az Alphabet vezérigazgatója szerint egyetlen vállalat sem lenne védett, ha az AI-buborék kipukkadna, miközben a szektorban tapasztalható szárnyaló értékelések és hatalmas befektetések aggodalmakat keltenek.

Pichai az AI-befektetések jelenlegi hullámát "rendkívüli pillanatnak" nevezte, ugyanakkor elismerte, hogy "irracionális elemek" is jelen vannak a piacon, ami emlékeztet a dotcom-korszak "irracionális túlzásaira" vonatkozó figyelmeztetésekre - tudósított a Reuters.

Arra a kérdésre, hogy a Google hogyan birkózna meg egy esetleges buborék kipukkadásával, Pichai úgy vélte, hogy cége átvészelné a vihart, de hozzátette:

Szerintem egyetlen vállalat sem lesz védett, beleértve minket is.

Az Alphabet részvényei idén körülbelül 46%-kal emelkedtek, mivel a befektetők arra fogadnak, hogy a vállalat képes versenyezni a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-jal.

Az Egyesült Államokban a magas AI-értékelésekkel kapcsolatos aggodalmak már kezdenek nyomást gyakorolni a szélesebb piacokra, miközben a brit döntéshozók is jelezték a buborék kockázatait.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szeptemberben az Alphabet két év alatt 5 milliárd fontot ígért az Egyesült Királyság AI-infrastruktúrájára és kutatására, beleértve egy új adatközpontot és a londoni székhelyű DeepMind AI-laboratóriumba történő befektetést.

Pichai azt is elmondta, hogy a Google modelleket kezd majd képezni Nagy-Britanniában, ami Keir Starmer miniszterelnök reményei szerint erősíti majd az ország törekvését, hogy az Egyesült Államok és Kína után a világ harmadik AI "szuperhatalma" legyen.

A vezérigazgató figyelmeztetett az AI "hatalmas" energiaigényére is, és elmondta, hogy az Alphabet nettó nulla kibocsátási céljai késni fognak, ahogy a vállalat növeli számítási kapacitását.