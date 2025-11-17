Figyelem, mindenki készüljön a drágulásra: az egekbe szökhet a techcuccok ára

A közösségi médiában terjedő állítások szerint az alkalmazás kémszoftverként működhet, amely a felhasználók tudta nélkül gyűjt adatokat.
Memóriachip-hiány fenyegeti a fogyasztói elektronikai és autóipari szektort 2025-ben, mivel a gyártók a mesterséges intelligencia által generált hatalmas keresletet részesítik előnyben, írta a CNBC.
A Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), Kína legnagyobb szerződéses chipgyártójának vezérigazgatója pénteki beszámolójában jelezte, hogy a memóriachip-hiánytól való félelem miatt ügyfeleik visszafogják a termékeikben használt egyéb típusú chipekre vonatkozó megrendeléseiket.
Zhao Haijun, a SMIC társvezérigazgatója szerint "mindenki habozik túl sok megrendelést leadni vagy túl sokat szállítani jövő év első negyedévében, mert nem tudják, hány mobiltelefont, autót vagy egyéb terméket tud ellátni a memóriachip-ipar".
Az elemzők szerint ezek az ellátási aggodalmak abból fakadnak, hogy a chipgyártók a mesterséges intelligenciában használt fejlett memóriachipekre összpontosítanak, kevesebb figyelmet fordítva a fogyasztói termékekhez szükséges gyártásra.
"Az MI-infrastruktúra kiépítése rengeteg elérhető chipkészletet emészt fel, és 2026 az összkereslet szempontjából sokkal nagyobbnak ígérkezik, mint az idei év" - nyilatkozta Dan Nystedt, a TriOrient kutatási alelnöke a CNBC-nek.
Az MI-szerverek elsősorban olyan processzorokat használnak, mint az Nvidia chipjei. Ezek az MI-processzorok nagymértékben támaszkodnak a nagy sávszélességű memóriára (HBM), amely rendkívül jövedelmezőnek bizonyult az olyan memóriagyártó cégek számára, mint az SK Hynix és a Micron.
A memóriabeszállítók a magas haszonkulcsok miatt igyekeznek kielégíteni az MI-keresletet, mivel az MI-szervergyártók hajlandók prémium árat fizetni a csúcskategóriás chipekért. "Ez nagyon rossz lehet a PC-k, laptopok, fogyasztói elektronikai eszközök és az autóipar számára, amelyek olcsó memóriachipektől függenek" - tette hozzá Nystedt.
A probléma súlyosbodását okozza, hogy a memóriaipar 2023-ban és 2024 egy részében súlyos visszaesést szenvedett el, ami alulberuházáshoz vezetett. "Most építenek új kapacitásokat, de időbe telik, mire ezek működésbe lépnek."
Az ellátási korlátok közepette a memóriagyártó vállalatok állítólag emelik chipjeik árát. A Reuters múlt pénteken arról számolt be, hogy a Samsung Electronics egyes memóriachipek árát akár 60%-kal is megemelte a szeptemberi árakhoz képest.
"A memóriaárak emelkedésével és a rendelkezésre állás csökkenésével a termelési szűk keresztmetszetekkel kapcsolatos aggodalmak egyre erősödnek" - mondta M.S. Hwang, a Counterpoint Research kutatási igazgatója a CNBC-nek.
"Az ellátási feszültség már most érinti az alsó kategóriás okostelefonokat és set-top boxokat, de úgy gondoljuk, hogy a kockázat szélesebb körűvé válhat" - tette hozzá. Kína "élesebben érzi a szorítást" az olcsó eszközöktől való nagyfokú függősége miatt, de Hwang figyelmeztetett, hogy az ellátási korlátok globális problémát jelentenek.
A TrendForce technológiai piackutató cég hétfői jelentésében előrevetítette, hogy a memóriaiparban "erőteljes felfelé irányuló árciklus kezdődött", ami arra kényszerítheti a downstream márkákat, hogy emeljék a kiskereskedelmi árakat, ami további nyomást gyakorol a fogyasztói piacra. Ennek eredményeként a kutatócsoport fokozott ár- és keresleti nyomást jósol olyan fogyasztói termékek esetében, mint az okostelefonok és a notebookok.
