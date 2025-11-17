2025. november 17. hétfő Hortenzia, Gergő
München, Németország, Bajorország - 2023. február 25: Samsung Semiconductor Europe GmbH csúcstechnológiás mobileszköz-, elektronikai és processzorgyártó és szoftverfejlesztő. Európa központjának logója.
Gazdaság

Brutális áremelés a Samsungnál, ezt senki se látta jönni – vajon mi van a háttérben?

Pénzcentrum
2025. november 17. 11:48

A Samsung akár 60%-kal is megemelte egyes memóriachipek árát a súlyosbodó hiány közepette, írja a Reuters.

A Samsung Electronics novemberben akár 60%-kal is megemelte bizonyos memóriachipek árát a szeptemberi szinthez képest - közölték bennfentes források. Az áremelés hátterében a mesterséges intelligencia által hajtott adatközpontok építése miatti keresletnövekedés áll.

A dél-koreai vállalat 32 gigabájtos DDR5 memóriachip moduljainak szerződéses ára novemberben 239 dollárra emelkedett a szeptemberi 149 dollárról. A 16 GB-os és 128 GB-os DDR5 chipek ára körülbelül 50%-kal nőtt, míg a 64 GB-os és 96 GB-os DDR5 chipek ára több mint 30%-kal emelkedett.

A hírek hatására a Samsung, az SK Hynix és az amerikai chipgyártók részvényei jelentősen erősödtek. A Samsung részvényei 3%-kal, az SK Hynix papírjai pedig 6%-kal emelkedtek a hétfői kereskedésben.

Kapcsolódó cikkeink:

A DDR memóriachipeket szerverekben, számítógépekben és egyéb eszközökben használják a számítási teljesítmény támogatására, az adatok ideiglenes tárolására és a gyors adatátvitel kezelésére.

A chiphiány olyan súlyossá vált, hogy egyes ügyfelek pánikszerű vásárlásba kezdtek. A kínai SMIC chipgyártó szerint a memóriachip-hiány miatt az ügyfelek visszatartják a más típusú chipekre vonatkozó megrendeléseiket is. A Xiaomi okostelefon-gyártó pedig figyelmeztetett, hogy az emelkedő árak növelték a telefongyártás költségeit.

A TrendForce elemzője szerint a Samsung valószínűleg 40-50%-kal emeli a negyedéves szerződéses árakat az október-decemberi időszakban, ami magasabb, mint a szélesebb iparágban várható 30%-os átlag.

A Samsung vasárnap bejelentette, hogy új chipgyártó sort épít dél-koreai üzemében, mivel arra számít, hogy a mesterséges intelligencia közép- és hosszú távon is hajtani fogja a keresletet.
Címlapkép: Getty Images
#samsung #áremelés #gazdaság #dél-korea #hiány #részvény #technológia #mesterséges intelligencia #ai #chip

