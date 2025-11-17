Brutális áremelés a Samsungnál, ezt senki se látta jönni – vajon mi van a háttérben?

A Samsung akár 60%-kal is megemelte egyes memóriachipek árát a súlyosbodó hiány közepette, írja a Reuters.

A Samsung Electronics novemberben akár 60%-kal is megemelte bizonyos memóriachipek árát a szeptemberi szinthez képest - közölték bennfentes források. Az áremelés hátterében a mesterséges intelligencia által hajtott adatközpontok építése miatti keresletnövekedés áll.

A dél-koreai vállalat 32 gigabájtos DDR5 memóriachip moduljainak szerződéses ára novemberben 239 dollárra emelkedett a szeptemberi 149 dollárról. A 16 GB-os és 128 GB-os DDR5 chipek ára körülbelül 50%-kal nőtt, míg a 64 GB-os és 96 GB-os DDR5 chipek ára több mint 30%-kal emelkedett.

A hírek hatására a Samsung, az SK Hynix és az amerikai chipgyártók részvényei jelentősen erősödtek. A Samsung részvényei 3%-kal, az SK Hynix papírjai pedig 6%-kal emelkedtek a hétfői kereskedésben.

A DDR memóriachipeket szerverekben, számítógépekben és egyéb eszközökben használják a számítási teljesítmény támogatására, az adatok ideiglenes tárolására és a gyors adatátvitel kezelésére.

A chiphiány olyan súlyossá vált, hogy egyes ügyfelek pánikszerű vásárlásba kezdtek. A kínai SMIC chipgyártó szerint a memóriachip-hiány miatt az ügyfelek visszatartják a más típusú chipekre vonatkozó megrendeléseiket is. A Xiaomi okostelefon-gyártó pedig figyelmeztetett, hogy az emelkedő árak növelték a telefongyártás költségeit.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A TrendForce elemzője szerint a Samsung valószínűleg 40-50%-kal emeli a negyedéves szerződéses árakat az október-decemberi időszakban, ami magasabb, mint a szélesebb iparágban várható 30%-os átlag.

A Samsung vasárnap bejelentette, hogy új chipgyártó sort épít dél-koreai üzemében, mivel arra számít, hogy a mesterséges intelligencia közép- és hosszú távon is hajtani fogja a keresletet.