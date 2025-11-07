Megint csúszik a GTA VI megjelenése: ekkor debütálhat a legendás játék következő része

A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. Korábban májusra tették a premiert.

A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. „Sajnáljuk, hogy még tovább kell húznunk a már így is hosszú várakozási időt, de ez a néhány hónapos csúszás lehetővé teszi számunkra, hogy a játékot olyan színvonalon fejezzük be, amilyet elvárnak és megérdemelnek” – írták az X-en.

A játék első előzetese 2023-ban jelent meg, a pletykák először 2024-es megjelenésről szóltak, majd 2025-re tették ezt. A Rockstar legutóbb azt közölte, hogy 2026 májusában jön ki a játék, ezt tolták most ki.