MBH-sok, figyelem! Nagy leállások jönnek a szolgáltatásokban, itt a lista
Az MBH Bank novemberben több alkalommal is karbantartást végez informatikai rendszerein, ami átmeneti szolgáltatáskieséseket okozhat a digitális banki platformokon.
Az MBH Bank tájékoztatása szerint november első hetében több időpontban is informatikai karbantartási munkálatokat hajtanak végre, amelyek érintik a netbanki, mobilbanki és befektetési platformokat.
Az első leállás november 3-án 22:00 órától november 4-én 02:00 óráig tart, amikor az MBH Netbroker és MBH Mobilbroker rendszerek csak korlátozottan lesznek elérhetők. November 6-án 20:00 és 21:00 között az MBH Netbank (korábban BB) és az MBH Bank App 101-es azonosítójú profiljában várhatók rövid kiesések. Ebben az időszakban az eseti utalások indítása, az azonnali fizetési megbízások és a másodlagos számlaazonosítók kezelése akadozhat.
A karbantartás ideje alatt az internetes bankkártyás vásárlások mobilalkalmazásban történő jóváhagyása nem lesz elérhető, ezért a bank SMS-ben küldött kódos megerősítést javasol az ügyfeleknek. A pénzintézet azt tanácsolja, hogy a karbantartási időszakokban az ügyfelek válasszanak másik automatát a befizetésekhez.
A Magyar Nemzeti Bank jelentős módosításokat hajt végre a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) szabályozásában.
Az OTP Bank új fejlesztésének köszönhetően az OTP SZÉP kártyával már digitálisan is lehet fizetni, ami még kényelmesebbé teszi a mindennapi használatot.
A magyarországi kölcsönök felét pénzintézetektől, másik felét viszont rokonoktól, barátoktól veszik fel az emberek. Ennek az ügyletnek is megvannak azonban a szabályai!
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
Mindenképp érdemes megfogadni a szakértők tanácsait annak kapcsán, mire érdemes figyelnie, aki most Otthon Start-hitel felvételére készül.
Nem vicc, megjelent az ingyenes lakáshitel Magyarországon: mutatjuk a részleteket, sokan járhatnak jól
A Bankmonitor szerint nagyságrendileg 100 ezer ember élhet ezzel az új, jelentős kedvezménnyel.
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
Tíz év telt el a forintosítás óta, amellyel Magyarország kvázi lezárta a devizahitelezés legsötétebb korszakát.
A Revolut július eleje óta felfüggesztette kriptovaluta szolgáltatásait Magyarországon.
A társasházi építményi jog lehetővé tenné a még át nem adott ingatlanokra való jelzálogjog bejegyzését.
Lakásvásárlási roham idején különösen fontos a hitelezési folyamatok jogi biztonsága.
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját egy pillanat alatt
A trükk ezúttal annyi, hogy a természetesen hamis értesítőben a csalók saját számlaszámukat adják meg.
A módosítások után több komoly rést lehet találni a pajzson, és nem minden esetben egyértelmű a helyzet.
Meglepő változás az OTP-nél: novembertől már ezért is fizetniük kell az ügyfeleknek - ennek sokan nem fognak örülni
Az OTP Bank a változó ügyféligények miatt kivezeti a 21 éve működő OTPdirekt internetbankot a lakossági ügyfelek számára.
Diákhitel 1 és Diákhitel 2 igénylés: mik a diákhitel feltételei, mennyi a diákhitel kamata, van-e diákhitel elengedés 30 év alatt? Mi a különbség Diákhitel1 és...
A program részeként kis- és közepes vállalkozások maximum 150 millió forint értékben vehetnek majd fel 3 százalékos, fix kamatozású hiteleket.
Reggel óta számos felhasználó nem tudja használni az MBH Bank mobilos applikációját.
A Fővárosi Törvényszék 40 millió forint visszafizetésére kötelezte az UniCredit Bankot egy devizahiteles ügyben.
Hatalmas az érdeklődés a szombaton bejelentett új, fix, évi 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel iránt.
Az elsőfokú bíróság még a banknak adott igazat, és az ügyfelet kötelezte komoly költségek megfizetésére.
