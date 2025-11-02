2025. november 2. vasárnap Achilles
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2023. november 12.Az MBH bank fiókja Kõbányán a Kõrösi Csoma sétányon.MTVA/Bizományosi: Róka László
Hitel

MBH-sok, figyelem! Nagy leállások jönnek a szolgáltatásokban, itt a lista

Pénzcentrum
2025. november 2. 11:00

Az MBH Bank novemberben több alkalommal is karbantartást végez informatikai rendszerein, ami átmeneti szolgáltatáskieséseket okozhat a digitális banki platformokon.

Az MBH Bank tájékoztatása szerint november első hetében több időpontban is informatikai karbantartási munkálatokat hajtanak végre, amelyek érintik a netbanki, mobilbanki és befektetési platformokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első leállás november 3-án 22:00 órától november 4-én 02:00 óráig tart, amikor az MBH Netbroker és MBH Mobilbroker rendszerek csak korlátozottan lesznek elérhetők. November 6-án 20:00 és 21:00 között az MBH Netbank (korábban BB) és az MBH Bank App 101-es azonosítójú profiljában várhatók rövid kiesések. Ebben az időszakban az eseti utalások indítása, az azonnali fizetési megbízások és a másodlagos számlaazonosítók kezelése akadozhat.

A karbantartás ideje alatt az internetes bankkártyás vásárlások mobilalkalmazásban történő jóváhagyása nem lesz elérhető, ezért a bank SMS-ben küldött kódos megerősítést javasol az ügyfeleknek. A pénzintézet azt tanácsolja, hogy a karbantartási időszakokban az ügyfelek válasszanak másik automatát a befizetésekhez.

címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László 
#hitel #mobilbank #netbank #bank #internetbank #bankolás #utalás #leállás #november #karbantartás #rendszerleállás #MBH Bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:00
10:01
09:01
07:45
07:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 1. 06:00
Préda 2. évad: Rés az akváriumon  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
MEDIA1  |  2025. november 1. 20:46
Itt a bejelentés: új évadot kap a Megasztár
2026-ban is jelentkezik a TV2 tehetségkutatója. Megkezdte a csatorna a toborzást.
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 1. 18:13
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örök...
MNB Intézet  |  2025. október 31. 13:44
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak k...
Holdblog  |  2025. október 31. 09:44
AI-buborék Kaposváron (HOLD After Hours)
Szavazz a HOLD-ra! Most először a Portfolio is díjazza a magyar vagyonkezelési, alapkezelői és privá...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 2.
10 ijesztő tény 2025-ben, amivel hamarosan minden magyar nyugdíjas szembesül - Erre még sehol sem találtak megoldást
2025. november 1.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
2025. november 1.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2025. november 1.
Teszten a Volkswagen jóárasított slágerautója: mire elég a legkisebb akkupakkos ID.4?
2025. november 1.
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 2. vasárnap
Achilles
44. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Szavaztak az Otthon Start kivezetéséről: a választások után mehet a levesbe a 3%-os hitel?!
2
7 napja
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
3
3 hónapja
Nesze neked Otthon Start: nem egyedülálló lehetőség a 3%-os lakáshitel, itt még jobbak is a kamatok
4
3 hónapja
Tényleg visszaperelhetik tízmillióikat a magyar devizahitelesek? Itt a jogegységi határozat
5
3 hónapja
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, nagy könnyítésről döntöttek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 2. 10:01
8+1 filléres trükk, amivel megóvhatod a tűzifádat – és még pénzt is spórolsz az idei télben
Pénzcentrum  |  2025. november 2. 07:04
Sziget-mizéria: megnéztük, milyen hasonló fesztiválok vannak a környéken, mennyi a bérlet ára
Agrárszektor  |  2025. november 2. 09:29
Nem akármilyen meleg jön Magyarországra: mutatjuk, hol, mi várható