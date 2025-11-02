MBH-sok, figyelem! Nagy leállások jönnek a szolgáltatásokban, itt a lista

Az MBH Bank novemberben több alkalommal is karbantartást végez informatikai rendszerein, ami átmeneti szolgáltatáskieséseket okozhat a digitális banki platformokon.

Az MBH Bank tájékoztatása szerint november első hetében több időpontban is informatikai karbantartási munkálatokat hajtanak végre, amelyek érintik a netbanki, mobilbanki és befektetési platformokat.

Az első leállás november 3-án 22:00 órától november 4-én 02:00 óráig tart, amikor az MBH Netbroker és MBH Mobilbroker rendszerek csak korlátozottan lesznek elérhetők. November 6-án 20:00 és 21:00 között az MBH Netbank (korábban BB) és az MBH Bank App 101-es azonosítójú profiljában várhatók rövid kiesések. Ebben az időszakban az eseti utalások indítása, az azonnali fizetési megbízások és a másodlagos számlaazonosítók kezelése akadozhat.

A karbantartás ideje alatt az internetes bankkártyás vásárlások mobilalkalmazásban történő jóváhagyása nem lesz elérhető, ezért a bank SMS-ben küldött kódos megerősítést javasol az ügyfeleknek. A pénzintézet azt tanácsolja, hogy a karbantartási időszakokban az ügyfelek válasszanak másik automatát a befizetésekhez.

címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László