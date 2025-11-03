A kutatók megpróbálták beazonosítani az üstökös eredetét, de az elmúlt 100 millió évre visszaszámolva egyetlen csillagot sem közelített meg egy fényévnél jobban.
Lehaltak az OTP felületei, a mobil- és az internetbank egyszerre mondta fel a szolgálatot
Az OTP informatikai rendszere akadozik: a mobilbank időnként nem működik, az internetbank pedig jelenleg teljesen elérhetetlen. A probléma délután óta tart, írta meg a 24.hu.
Az OTP ügyfelei mind a mobil- mind az internetbank felületein problémákat tapasztalhatnak. A mobilbank alkalmazás néha nem hajlandó betölteni, majd rövid időre újra működik, azonban gyakran nem jeleníti meg a számlaegyenleget, sőt előfordult, hogy a kezdőképernyőn sem jelent meg a gyorsegyenleg.
A böngészőből elérhető internetbank is teljesen használhatatlan volt, a felület hosszú betöltés után csak a “CUSTOM SERVICE UNAVAILABLE” üzenetet jelezte.
A problémák kora délután kezdődtek, és a Downdetector adatai szerint folyamatos fennakadásokat jeleztek 13:00 óta. A hibák az OTP informatikai rendszeréből erednek, nem az ügyfelek készülékeiben van a hiba.
Óriási pénzszórásra készül Zuckerberg: óriási dobást tervezhet a Facebook atyja, mi lesz a közösségi oldallal?
A Meta 2026-ban jelentősen magasabb kiadásokra számít a mesterséges intelligencia fejlesztések miatt.
Egyre brutálisabb online támadásokra készülhetnek a magyarok: önkormányzatok, iskolák, kórházak vannak veszélyben
Magyarország globálisan a 42., Európában a 17. helyet foglalja el azon országok rangsorában, amelyek a legtöbb kibertámadást kénytelenek elszenvedni.
Itt az első fecske: betiltják a chatbotok használatát a 18 éven aluliaknak, borzasztó dolog derült ki az AI-ról
A Character.AI betiltja a kiskorúak hozzáférését chatbotjaihoz a beszélgetések gyermekekre gyakorolt hatásával kapcsolatos növekvő aggodalmak miatt.
A holland kormány Nexperia chipgyártó feletti irányításátvétele és a kínai válaszlépések súlyos ellátási problémákat okozhatnak.
A YouTube a korábban feltöltött videókat is felülvizsgálja, és szükség esetén életkor-ellenőrzés alá helyezi vagy akár el is távolítja őket.
November első hétvégéjén több órán át nem lesz elérhető a KAÜ-n keresztüli bejelentkezés – az ügyintézést érdemes előre tervezni.
Brutálisat megy az Apple, már 4 ezermilliárd dollárt ér a cég: egekbe lökte az új iPhone a részvényeket
Az iPhone 17 iránti kínai kereslet új lendületet adott az Apple-nek, pedig év elején még komoly gondokkal küzdött a cég.
Brutális, ami kiderült a ChatGPT-ről: ezen nagyon sürgősen el kell gondolkodni, rengteg magyar is veszélyben
Az OpenAI közzétette, hogy a ChatGPT felhasználóinak mintegy 0,07%-a mutat mentális egészségügyi vészhelyzetekre utaló jeleket.
A GKI 2025 júliusában felmérést végzett a vállalatok körében a mesterséges intelligencia elterjedtségéről.
Szerda éjjel komoly karbantartás jön: az Erste számos online szolgáltatása leáll.
Reykjavík immár második éve vezeti a világ legbiztonságosabb városainak listáját, miközben Koppenhága, Zürich és Honolulu is egyre népszerűbb célpont a biztonságra érzékeny utazók körében.
A mesterséges intelligencia néhány év alatt a kreatív szakmák egyik legforróbb témájává vált.
Ahogy a társadalmi bizonytalanság növekszik, úgy vonz egyre többeket Magyarországon az ún. "prepper mozgalomhoz" való csatlakozás.
Az eredmények konzisztensek maradtak függetlenül attól, hogy melyik gyártó vakcináját kapták a betegek.
Kiadta a figyelmeztetést a Microsoft: ezek a PC-k most nagyon sebezhetők - sokaknak ilyen van, és sok hekker támadja is
Bár a közlemény elsősorban az informatikai vezetőknek szól, az otthoni felhasználóknak is érdemes komolyan venniük.
A kutatók szerint az AI asszisztensek gyakran kitalálnak részleteket, nem létező forrásokra hivatkoznak, vagy elhagyják a fontos kontextust.
Ezek a jelenségek annyira rövidek – mindössze egy ezredmásodpercig tartanak –, hogy szabad szemmel ritkán láthatók.
Sokan őrizgetünk régi technológiai eszközöket fiókokban vagy padlásokon, amelyektől valahogy sosem szabadultunk meg.