Budapest, Magyarország - 2025. február 17: A zöld-fehér feliratot mutató OTP Bank fiók külsejének közeli látképe. A logó és a bank neve jól láthatóan az üvegbejárat felett, oldalt pedig a 24 órás ügyfélszolgálat felirat látható.
Tech

Lehaltak az OTP felületei, a mobil- és az internetbank egyszerre mondta fel a szolgálatot

Pénzcentrum
2025. november 3. 19:10

Az OTP informatikai rendszere akadozik: a mobilbank időnként nem működik, az internetbank pedig jelenleg teljesen elérhetetlen. A probléma délután óta tart, írta meg a 24.hu.

Az OTP ügyfelei mind a mobil- mind az internetbank felületein problémákat tapasztalhatnak. A mobilbank alkalmazás néha nem hajlandó betölteni, majd rövid időre újra működik, azonban gyakran nem jeleníti meg a számlaegyenleget, sőt előfordult, hogy a kezdőképernyőn sem jelent meg a gyorsegyenleg.

A böngészőből elérhető internetbank is teljesen használhatatlan volt, a felület hosszú betöltés után csak a “CUSTOM SERVICE UNAVAILABLE” üzenetet jelezte.

A problémák kora délután kezdődtek, és a Downdetector adatai szerint folyamatos fennakadásokat jeleztek 13:00 óta. A hibák az OTP informatikai rendszeréből erednek, nem az ügyfelek készülékeiben van a hiba.
Címlapkép: Getty Images
