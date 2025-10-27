Óriási leállás jön az Ersténél, számos szolgáltatás válik elérhetetlenné

Az Erste Bank bejelentette, hogy október 28-án éjszaka több órán át szünetelnek online szolgáltatásai rendszerfejlesztés miatt. A karbantartás idején a legtöbb digitális csatorna leáll, de a bankkártyás vásárlás és ATM-használat zavartalan marad.

Az Erste Bank tájékoztatása szerint október 28-án, kedden 22:00 és október 29-én, szerdán 03:00 között rendszerfejlesztési munkálatokat végeznek, amelyek több szolgáltatást is érintenek. Ebben az időszakban nem lesz elérhető többek között a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank, az Electra, az Erste Business MobilBank, valamint az SMS-szolgáltatások és az online termékigénylés.

A lakás-takarékpénztári kifizetések online felületét is leállítják, és az API-csatorna sem működik majd.

A bank ugyanakkor hangsúlyozta, hogy több fontos funkció továbbra is zavartalanul elérhető marad: ilyen például az internetes vásárlás, az ATM-es készpénzfelvétel és -befizetés, valamint a bankkártyás fizetés POS-terminálokon. A MobilePay és a weboldal szolgáltatásai is működni fognak.

Az Erste előre jelezte a következő, nagyobb karbantartások időpontját is:

2025. november 21. 22:00 – november 22. 11:00,

2025. december 4. 22:00 – december 5. 03:00.

A bank emlékeztetett: a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak, még akkor is, ha csak néhány órásak – ezt a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény is kimondja.