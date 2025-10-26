2025. október 26. vasárnap Dömötör
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Reykjavik panorámája nyáron, éjféli napsütésben. Ez a kép drónnal készült.
Tech

Ezek a világ legbiztonságosabb városai: de miért nem szerepel Budapest a listán?

Pénzcentrum
2025. október 26. 12:05

Reykjavík immár második éve vezeti a világ legbiztonságosabb városainak listáját, miközben Koppenhága, Zürich és Honolulu is egyre népszerűbb célpont a biztonságra érzékeny utazók körében. A Berkshire Hathaway Travel Protection friss rangsora szerint az izlandi fővárosban nincs olyan környék, amely ne lenne „rendkívül biztonságos”, míg Koppenhága otthonos hangulata és Zürich precizitása szintén kiemelkedő értékelést kapott. A lista nemcsak a bűnözési statisztikákat vizsgálja, hanem azt is, mennyire érzik magukat biztonságban a nők, az LMBTQIA+ közösség és a színes bőrű utazók, így valódi iránytűként szolgál azoknak, akik nyugodt környezetben szeretnének felfedezni új városokat.

Semmi sem pótolja a lelki nyugalmat, amikor külföldre utazunk, és bár minden város más, vannak helyek, ahol a biztonság valóban kiemelkedő. A Berkshire Hathaway Travel Protection friss rangsora szerint Reykjavík, Izland fővárosa lett a világ legbiztonságosabb városa az utazók számára immár második éve. A biztosítótársaság szerint Reykjavíkban nincs olyan környék, amely ne lenne „rendkívül biztonságos”.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A globális bizonytalanság és biztonsági aggodalmak miatt az utazók idén különösen megfontoltan választanak úti célt” – mondta Carol Mueller, a Berkshire Hathaway Travel Protection marketingvezetője. „Éves jelentésünk nemcsak azt mutatja meg, mely városokat tartják a legbiztonságosabbnak, hanem segít abban is, hogy magabiztosan tervezzük meg az utazásainkat.”

Reykjavík nemcsak biztonságos, hanem híres gasztronómiájáról, színes építészetéről és arról, hogy könnyen elérhetők Izland természeti csodái. A jelentés ugyanakkor figyelmeztet: bár az utcák biztonságosak, a környék vulkáni aktivitása továbbra is kockázatot jelenthet - írta meg a Travel And Leisure.

A második helyet Koppenhága szerezte meg, amelyet „kozmopolitábbnak” neveztek Reykjavíknál, mégis „otthonos és meleg” hangulatúnak. Egyetlen kivétel a városon belül a Christiania nevű autonóm zóna, ahol tilos a fotózás, és előfordult már, hogy turistákat kiraboltak, amikor mégis fényképeztek.

A harmadik helyen Zürich végzett, amely 2024-ben még nem szerepelt a listán. Őt követi Amszterdam és Honolulu, utóbbi először került be az első ötbe. A hawaii város nagyot ugrott előre: tavaly még a 13. helyen állt, most viszont alacsony gépjármű-sűrűsége és elszigetelt fekvése miatt külön dicséretet kapott.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ha országos szinten nézzük a biztonságérzetet, akkor Hollandia végzett az első helyen, majd Ausztrália és Ausztria következik.

A kutatás az amerikai utazók körében legnépszerűbb hazai és nemzetközi városokat vizsgálta, és több szempont alapján kérdezte a válaszadókat: erőszakos bűncselekmények, terrorfenyegetettség, közlekedési biztonság, egészségügyi intézkedések, valamint a nők, az LMBTQIA+ közösség és a színes bőrű utazók biztonsága.

A világ 15 legbiztonságosabb városa (2025)

  1. Reykjavík
  2. Koppenhága
  3. Zürich
  4. Amszterdam
  5. Honolulu
  6. Sydney
  7. Barcelona
  8. Lisszabon
  9. Tokió
  10. Dublin
  11. Velence
  12. Szöul
  13. London
  14. Szingapúr
  15. San Francisco
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #utazás #tech #biztonság #turizmus #egészségügy #külföld #felmérés #kutatás #ország

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:28
13:13
12:55
12:05
11:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 25.
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2025. október 26.
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
2025. október 25.
Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?
2025. október 25.
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 26. vasárnap
Dömötör
43. hét
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
2
6 napja
Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket
3
1 napja
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
4 hete
Lehalt a Revolut: retteghetnek a magyar számlatulajdonosok, mi lesz a pénzükkel?
5
4 hete
Kész, vége! Holnaptól végleg megszűnik a DIGI: ez lesz helyette
PÉNZÜGYI KISOKOS
Apport
vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás, melyet nem készpénzben visznek be tőkeként valamely társas vállalkozásba. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az apport értékének valódiságát okleveles könyvvizsgálóval kell egyeztetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 26. 12:55
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
Pénzcentrum  |  2025. október 26. 10:05
A hazai sztárkertész életmentő őszi trükkjei: 11+1 kerti tipp, ami garantálja a tavaszi csodakertet
Agrárszektor  |  2025. október 26. 12:01
Pillanatok alatt leesett a hatalmas eső: nagy vihar érte el az országot