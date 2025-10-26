Ezek a világ legbiztonságosabb városai: de miért nem szerepel Budapest a listán?

Egy 41 éves magyar turista életét vesztette a Magas-Tátrában, egy megáradt patakbe esett.
Reykjavík immár második éve vezeti a világ legbiztonságosabb városainak listáját, miközben Koppenhága, Zürich és Honolulu is egyre népszerűbb célpont a biztonságra érzékeny utazók körében. A Berkshire Hathaway Travel Protection friss rangsora szerint az izlandi fővárosban nincs olyan környék, amely ne lenne „rendkívül biztonságos”, míg Koppenhága otthonos hangulata és Zürich precizitása szintén kiemelkedő értékelést kapott. A lista nemcsak a bűnözési statisztikákat vizsgálja, hanem azt is, mennyire érzik magukat biztonságban a nők, az LMBTQIA+ közösség és a színes bőrű utazók, így valódi iránytűként szolgál azoknak, akik nyugodt környezetben szeretnének felfedezni új városokat.
Semmi sem pótolja a lelki nyugalmat, amikor külföldre utazunk, és bár minden város más, vannak helyek, ahol a biztonság valóban kiemelkedő. A Berkshire Hathaway Travel Protection friss rangsora szerint Reykjavík, Izland fővárosa lett a világ legbiztonságosabb városa az utazók számára immár második éve. A biztosítótársaság szerint Reykjavíkban nincs olyan környék, amely ne lenne „rendkívül biztonságos”.
„A globális bizonytalanság és biztonsági aggodalmak miatt az utazók idén különösen megfontoltan választanak úti célt” – mondta Carol Mueller, a Berkshire Hathaway Travel Protection marketingvezetője. „Éves jelentésünk nemcsak azt mutatja meg, mely városokat tartják a legbiztonságosabbnak, hanem segít abban is, hogy magabiztosan tervezzük meg az utazásainkat.”
Reykjavík nemcsak biztonságos, hanem híres gasztronómiájáról, színes építészetéről és arról, hogy könnyen elérhetők Izland természeti csodái. A jelentés ugyanakkor figyelmeztet: bár az utcák biztonságosak, a környék vulkáni aktivitása továbbra is kockázatot jelenthet - írta meg a Travel And Leisure.
A második helyet Koppenhága szerezte meg, amelyet „kozmopolitábbnak” neveztek Reykjavíknál, mégis „otthonos és meleg” hangulatúnak. Egyetlen kivétel a városon belül a Christiania nevű autonóm zóna, ahol tilos a fotózás, és előfordult már, hogy turistákat kiraboltak, amikor mégis fényképeztek.
A harmadik helyen Zürich végzett, amely 2024-ben még nem szerepelt a listán. Őt követi Amszterdam és Honolulu, utóbbi először került be az első ötbe. A hawaii város nagyot ugrott előre: tavaly még a 13. helyen állt, most viszont alacsony gépjármű-sűrűsége és elszigetelt fekvése miatt külön dicséretet kapott.
Ha országos szinten nézzük a biztonságérzetet, akkor Hollandia végzett az első helyen, majd Ausztrália és Ausztria következik.
A kutatás az amerikai utazók körében legnépszerűbb hazai és nemzetközi városokat vizsgálta, és több szempont alapján kérdezte a válaszadókat: erőszakos bűncselekmények, terrorfenyegetettség, közlekedési biztonság, egészségügyi intézkedések, valamint a nők, az LMBTQIA+ közösség és a színes bőrű utazók biztonsága.
A világ 15 legbiztonságosabb városa (2025)
- Reykjavík
- Koppenhága
- Zürich
- Amszterdam
- Honolulu
- Sydney
- Barcelona
- Lisszabon
- Tokió
- Dublin
- Velence
- Szöul
- London
- Szingapúr
- San Francisco
