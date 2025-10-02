2025. október 2. csütörtök Petra
Brutálisan megdrágultak a ezek az előfizetések: tömegesen mondják le a felhasználók
Tech

Brutálisan megdrágultak a ezek az előfizetések: tömegesen mondják le a felhasználók

Pénzcentrum
2025. október 2. 19:15

Az Xbox Game Pass előfizetési díjainak jelentős emelése miatt a játékosok tömegesen mondják le előfizetéseiket, miközben a Microsoft rugalmasabb rendszerrel indokolja a változtatást.

A Microsoft bejelentette, hogy legnépszerűbb Xbox Game Pass előfizetési csomagjának havi díja több mint 50%-kal emelkedik: 14,99 fontról 22,99 fontra. A közösségi médiában a felhasználók heves tiltakozással reagáltak, sokan lemondták előfizetéseiket, sőt, egyes beszámolók szerint a szolgáltatás lemondási oldala is összeomlott a nagy terhelés miatt - írta meg a BBC.

A vállalat blogbejegyzésben ismertette az új árstruktúrát, amely három szintet kínál: Essential (10 font/hó), Premium (14,99 font/hó) és Ultimate (22,99 font/hó). Az alapcsomag az online többjátékos módhoz szükséges, míg a drágább verziók szélesebb játékkínálatot és további előnyöket biztosítanak.

Az Ultimate előfizetés lehetővé teszi a játékosoknak, hogy a Microsoft tulajdonában lévő stúdiók új játékaihoz már a megjelenés napján hozzáférjenek. Ezek a címek – köztük a Call of Duty sorozat – egyenként akár 70 fontba is kerülhetnek. A változtatások részeként olyan sikersorozatok, mint a Hogwarts Legacy és különböző Assassin's Creed játékok is bekerültek a Game Pass könyvtárába.

A Microsoft szerint az új rendszer "nagyobb rugalmasságot, választási lehetőséget és értéket kínál minden játékos számára", de a felhasználók jelentős része nem ért egyet ezzel. Ed Nightingale, az Eurogamer weboldal helyettes hírszerkesztője szerint a játék-előfizetési szolgáltatások népszerűsége az elmúlt években nőtt, mivel "manapság a játékok drágábbak, és minden ára emelkedik".

Amikor a Game Pass először megjelent, "a játékvilág legjobb üzleteként" hirdették, bár a kritikusok már akkor megkérdőjelezték, hogy képes lesz-e alacsonyan tartani az árakat a játékfejlesztés növekvő költségei mellett. Nightingale szerint a Microsoft most "saját lábába lő" ezzel a jelentős áremelkedéssel, amely éves szinten komoly kiadást jelent a felhasználóknak.

A vállalat korábban már bejelentette Xbox konzoljai, kiegészítői és játékai árának emelését is az idei évre. A lépést a "piaci körülményekkel" és a játékfejlesztés növekvő költségeivel indokolták. Hasonló okokra hivatkozott a Sony is, amikor megemelte bizonyos PlayStation 5 modellek árát, míg a Nintendo a Switch 2 konzol egyes kiegészítőinek árát növelte.

A Microsoft idén több játékprojektet is törölt, és a teljes vállalatnál 9000 elbocsátást hajtott végre. Az áremeléseket és a munkahelyek megszüntetését sokan összefüggésbe hozzák a cég mesterséges intelligenciára fordított milliárdos befektetéseivel.
Címlapkép: Getty Images
