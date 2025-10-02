Egyik napról a másikra több mint duplájára, 114%-kal, kilogrammonként 94 Ft-ról 204 Ft-ra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját egy nemrég kihirdetett rendelet.
Brutálisan megdrágultak a ezek az előfizetések: tömegesen mondják le a felhasználók
Az Xbox Game Pass előfizetési díjainak jelentős emelése miatt a játékosok tömegesen mondják le előfizetéseiket, miközben a Microsoft rugalmasabb rendszerrel indokolja a változtatást.
A Microsoft bejelentette, hogy legnépszerűbb Xbox Game Pass előfizetési csomagjának havi díja több mint 50%-kal emelkedik: 14,99 fontról 22,99 fontra. A közösségi médiában a felhasználók heves tiltakozással reagáltak, sokan lemondták előfizetéseiket, sőt, egyes beszámolók szerint a szolgáltatás lemondási oldala is összeomlott a nagy terhelés miatt - írta meg a BBC.
A vállalat blogbejegyzésben ismertette az új árstruktúrát, amely három szintet kínál: Essential (10 font/hó), Premium (14,99 font/hó) és Ultimate (22,99 font/hó). Az alapcsomag az online többjátékos módhoz szükséges, míg a drágább verziók szélesebb játékkínálatot és további előnyöket biztosítanak.
Az Ultimate előfizetés lehetővé teszi a játékosoknak, hogy a Microsoft tulajdonában lévő stúdiók új játékaihoz már a megjelenés napján hozzáférjenek. Ezek a címek – köztük a Call of Duty sorozat – egyenként akár 70 fontba is kerülhetnek. A változtatások részeként olyan sikersorozatok, mint a Hogwarts Legacy és különböző Assassin's Creed játékok is bekerültek a Game Pass könyvtárába.
A Microsoft szerint az új rendszer "nagyobb rugalmasságot, választási lehetőséget és értéket kínál minden játékos számára", de a felhasználók jelentős része nem ért egyet ezzel. Ed Nightingale, az Eurogamer weboldal helyettes hírszerkesztője szerint a játék-előfizetési szolgáltatások népszerűsége az elmúlt években nőtt, mivel "manapság a játékok drágábbak, és minden ára emelkedik".
Amikor a Game Pass először megjelent, "a játékvilág legjobb üzleteként" hirdették, bár a kritikusok már akkor megkérdőjelezték, hogy képes lesz-e alacsonyan tartani az árakat a játékfejlesztés növekvő költségei mellett. Nightingale szerint a Microsoft most "saját lábába lő" ezzel a jelentős áremelkedéssel, amely éves szinten komoly kiadást jelent a felhasználóknak.
A vállalat korábban már bejelentette Xbox konzoljai, kiegészítői és játékai árának emelését is az idei évre. A lépést a "piaci körülményekkel" és a játékfejlesztés növekvő költségeivel indokolták. Hasonló okokra hivatkozott a Sony is, amikor megemelte bizonyos PlayStation 5 modellek árát, míg a Nintendo a Switch 2 konzol egyes kiegészítőinek árát növelte.
A Microsoft idén több játékprojektet is törölt, és a teljes vállalatnál 9000 elbocsátást hajtott végre. Az áremeléseket és a munkahelyek megszüntetését sokan összefüggésbe hozzák a cég mesterséges intelligenciára fordított milliárdos befektetéseivel.
Az elmúlt években drasztikusan megnövekedtek az emberek személyes adatait és banki hozzáféréseit célzó kibertámadások.
A görög kormány által bevezetett korlátozás a Kids Wallet alkalmazáson keresztül valósul meg, amely automatikusan blokkolja a népszerű platformokat.
Az elmúlt néhány hétben felhasználóktól több bejelentés érkezett az Internet Hotline-hoz olyan tini társkereső csoportokkal kapcsolatban
A társaságok beolvadásával lezárul a 4iG Csoport távközlési üzletág átalakulásának fontos fejezete.
A Revolut szolgáltatásainál felhasználói problémák jelentkezhetnek, mivel a szokásosnál több hibabejelentés érkezett
Idén az elmúlt szűk félévben az európai villamosenergia-rendszert több nagyobb áramszünet sújtotta.
A rögzített több ezer hálózati név között bőven akadnak kreatív vagy humoros elnevezések – köztük meglepő orosz nyelvű üzenetek, játékos szóviccek és kulturális utalások.
Nagyon fontos hírt kapott sok magyar napelem-tulaj: kiderült, ezért volt irtó kockázatos belevágniuk
Miközben a napelemekre sokan a jövő zálogaként tekintenek, kevesen tudják, hogy a használatuk nemcsak lehetőségeket, hanem kockázatokat is hordoz magával.
A mesterséges intelligencia már messze nem csupán beszélgetőtárs: szövegek, képek, videók, táblázatok vagy akár egész prezentáció, kreatív tartalmak előállítására is alkalmas.
A Stanford és BetterUp Labs kutatása szerint a mesterséges intelligencia által generált, tartalmatlan munkák egyre nagyobb problémát jelentenek a vállalatok számára.
A magyarok AI-felkészültsége ugyan javult, de mindössze 4,44-es értéket ért el a tízfokú skálán a 2024-es 3,94-hez képest.
A kaliforniai Vast Space az egyik versenyben lévő vállalat, amely 2026 májusára tervezi a világ első kereskedelmi űrállomásának, a Haven-1-nek a fellövését.
Az Európai Bizottság egyszerűsítené a cookie-szabályozást, amely jelenleg számtalan felugró ablakkal terheli a felhasználókat az interneten.
A TikTok, a Facebook és az X után további 16 webhelyre is kiterjedhet a 16 év alattiak számára Ausztráliában bevezetett tilalom
Újabb csalássorozat indult: a támadók ezúttal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében küldenek SMS-eket.
A programozó szerint az oldal üzemeltetői nem értesítették a felhasználókat az adatszivárgásról.
A Honor Magic V5 hajlítható mobil prémium hardverrel és AI-funkciókkal érkezik. De vajon a 800 ezres árért tényleg olyat ad, amiért megéri váltani?
A SoftBank Group jelentős átszervezést hajt végre: nagy a baj.
