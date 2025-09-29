2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Egy fiatal nő áramszünetet okozó áramszünet idején a meggyújtott gyertyák alatt laptopot használva dolgozik. blackout
Ettől sok magyar fellélegezhet: megvan a bombabiztos vészterv egy giga-áramszünet idejére?

Idén az elmúlt szűk félévben az európai villamosenergia-rendszert több nagyobb áramszünet sújtotta. Köztük a legjelentősebb a Spanyolországot és Portugáliát érintő április végi esemény volt, amely mindkét országban hatalmas zűrzavart okozott. Azonban nem csak a kontinens nyugati fele van veszélyben. A közelmúltban, július 4-én Csehország nagy része is sötétségbe borult. A közel ötórás áramszünet alatt a mobilok elnémultak, a boltok kasszái lefagytak, a kórházak vészüzemre kapcsoltak, a vállalati informatikai rendszerek üzemzavarokkal küzdöttek. Voltak viszont kivételek. A nagy leállást a vshosting azonnal áthidalta. Az általuk felügyelt weboldalak, alkalmazások és e-boltok folyamatosan elérhetők maradtak köszönhetően a tartalékáram-rendszerüknek, amelynek a technológiai hátterét a napokban mutatta be a hosting szolgáltatásait Magyarországon is biztosító cseh vállalat.

Idén több nagy áramkimaradás is történt Európában, amire ilyen sorozatos módon az elmúlt időszakban nem volt példa. Arról, hogy itthon is megtörténhet-e ilyesmi, és hogy mire érdemes odafigyelni, hogy az ország minél jobban megússza az ilyen eseteket, Vokony Istvánt, a BME Villamos Energetika Tanszékének vezetőjét is megkérdeztük annak idején.

Most egy olyan szolgáltatás mutatkozott be Magyarországon, ami elvileg hasonló célokat szolgál.

„Az általunk felépített infrastruktúrában a szünetmentes tartalék áramellátás több komponens összehangolt működésére épül. A UPS rendszerünk folyamatosan kiegyenlíti a feszültségingadozásokat, a generátorok pedig szükség esetén másodperceken belül automatikusan átveszik a működést, ezért az üzemelés stabil marad még hosszabb áramszünet esetén is." - fejtette ki Martin Sláma, a vshosting hardver- és adatközponti részlegének vezetője.

A szakember elmondta, hogy a vshosting tartalék rendszereit évente négyszer ellenőrizik. A tesztek során szándékosan megszakítják az áramellátást és figyelik az automatikus folyamatok működését. Terheléses teszteket is végeznek, hogy nyomon kövessék, miként lépnek működésbe a tartalék rendszerek az előre meghatározott forgatókönyv alapján.

A folyamat minden lépése összehangolt. A szakembereik rádión keresztül kommunikálnak az irányítóteremmel, miközben minden műszaki helyiségben figyelemmel kísérik a történéseket.

A rendszeres tesztelés garantálja, hogy olyan éles helyzetben is, mint a júliusi nagy áramszünet, minden zökkenőmentesen, szolgáltatáskimaradás nélkül funkcionáljon. A vállalatnál fel vannak készülve arra is, ha az elsődleges tartalék rendszereik meghibásodnak. Abban az esetben bekapcsolnak a tartalék dízelgenerátorok és az automata vezérlőrendszer előre meghatározott protokoll szerint működik tovább, amit az azonnali beavatkozásra is kész szakember gárda felügyel a hét mindennapján 24 órában.

„Bár az áramszünet mértéke minket is meglepett, az üzemeltetésben semmilyen fennakadást nem okozott. Ugyanakkor az események egyértelműen igazolták, hogy helyes döntés volt a redundáns infrastruktúrába és az automatizációba invesztálni.” – zárta mondandóját Martin Sláma, aki szerint a júliusi áramszünet megmutatta, hogy a kritikus infrastruktúrához tervezett tartalék rendszerek a valós életben is megbízhatóan működnek. A megfelelően tervezett architektúra, a rendszeres tesztelés és a felkészült személyzet együttesen biztosította a szolgáltatás folytonosságát a hosszú, öt órás áramkimaradás ideje alatt is.

A vshosting adatközpontja a 2015-ös megnyitása óta, azaz immár 10 éve, folyamatosan, áramkimaradás nélkül működik.
Címlapkép: Getty Images
