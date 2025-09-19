A tömeggyártás várhatóan 2026 végén indul el.
Az AI miatt elbocsátja alkalmazottainak ötödét a világ egyik legnagyobb cége
A SoftBank Group jelentős átszervezést hajt végre: a Vision Fund csapatának közel 20 százalékát elbocsátja, miközben Masayoshi Son alapító a mesterséges intelligencia területén végrehajtott amerikai befektetésekre összpontosít.
A japán befektetési óriás harmadik leépítési hullámát indítja el 2022 óta a jelenleg több mint 300 főt foglalkoztató Vision Fund csapatában. Figyelemre méltó, hogy míg a korábbi elbocsátások a veszteségek időszakában történtek, a mostani létszámcsökkentés az alap 2021 júniusa óta legerősebb negyedéves teljesítményét követi, amelyhez olyan sikeres befektetések járultak hozzá, mint az Nvidia és a dél-koreai Coupang - írta meg a Portfolio.
Az átszervezés egyértelműen jelzi a vállalat stratégiai irányváltását: a széles körű startup-befektetések helyett a hangsúly a mesterséges intelligencia területére helyeződik át. Bár az alap továbbra is eszközöl új befektetéseket, a megmaradó munkatársak jelentős része Son ambiciózus MI-kezdeményezéseire koncentrál majd, köztük a tervezett 500 milliárd dolláros Stargate projektre, amely egy kiterjedt amerikai adatközpont-hálózat kiépítését célozza az OpenAI-jal együttműködésben.
A Vision Fund szóvivője megerősítette az elbocsátásokat, de a részletekről nem nyilatkozott. Közleményében kiemelte: "Folyamatosan igazítjuk a szervezetet a hosszú távú stratégiánk legjobb végrehajtásához - befektetéseket hajtunk végre a mesterséges intelligenciába és az áttörő technológiákba."
Az átalakulás Son klasszikus üzleti filozófiájához való visszatérést tükrözi, amely a koncentrált, magas kockázatú és potenciálisan magas hozamú befektetéseket részesíti előnyben a szélesebb körű kockázati tőke modellel szemben.
Az elmúlt egy évben Son 9,7 milliárd dollárt fektetett az OpenAI-ba a Vision Fund 2-n keresztül, amely összesen mintegy 65,8 milliárd dollárt kezel. A SoftBank emellett tőkeintenzív infrastruktúra-stratégiát is kidolgozott, amelynek középpontjában az Arm chipgyártó áll. A vállalat felvásárolta a Graphcore és Ampere Computing chipvállalatokat, valamint részesedést szerzett az Intelben és az Nvidiában. E lépések célja egy olyan ökoszisztéma létrehozása, amely a chipektől az adatközpontokon át a modellekig terjed a jövőbeli MI-alkalmazások támogatására.
A tőkeigényes stratégia végrehajtása azonban kockázatokkal jár, amit jól példáz az amerikai Stargate projekt és egy hasonló, OpenAI-jal közös japán vállalkozás közelmúltbeli késedelme, amelyről a Reuters a héten számolt be.
Yoshimitsu Goto, a SoftBank pénzügyi igazgatója az augusztusi eredménybeszámolón hangsúlyozta, hogy a vállalat "nagyon biztonságos szintű", 4 billió jen (27 milliárd dollár) készpénzállománnyal rendelkezik.
