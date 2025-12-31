A szaúdi bajnokság rangadóján az Al-Ettifaq hazai pályán fogadta a listavezető Al-Naszr együttesét.
Életveszélyes műtéten esett át a brazil focilegenda szilveszterkor: emiatt volt szükség a beavatkozásra
Roberto Carlos, a legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény, ami azonnali műtéti beavatkozást tett szükségessé - írja az Eurosport.
A 2002-es világbajnok labdarúgó családjával nyaralt Brazíliában, amikor egy rutinvizsgálat során vérrögöt találtak a lábában. A teljes testvizsgálat kimutatta, hogy szívének jelentős része nem működik megfelelően, ami azonnali orvosi beavatkozást igényelt.
Az 52 éves egykori klasszist kórházba szállították, ahol katéteres műtétet hajtottak végre rajta. Az eredetileg 40 percesre tervezett beavatkozás komplikációk miatt közel három órán át tartott.
A nehézségek ellenére a műtét sikerrel zárult, a Real Madrid nagykövete nincs életveszélyben, de továbbra is szoros orvosi felügyelet alatt tartják. Az orvosok várhatóan legalább további 48 órán át megfigyelés alatt tartják állapotának nyomon követése érdekében.
Maga Roberto Carlos is megnyugtatta rajongóit, közölve: "Jól vagyok, és szoros megfigyelés alatt állok." A 125-szörös brazil válogatott játékost korábban nem sújtották egészségügyi problémák, így az év utolsó napján megjelent hírek váratlanul érték a futballvilágot.
Az adómentességről a Bundesrat, a német parlament felsőháza döntött, miután a Bundestag korábban már elfogadta a vonatkozó javaslatot.
A klub döntése értelmében az új vezetőedző 2025. december 30-tól dolgozik az első csapatnál, és már a téli felkészülést is ő vezényli le.
Nemcsak edzőként, hanem emberként is nagy hatással volt mindazokra, akikkel együtt dolgozott - írta róla az egyesülete.
Új csatárt igazolt a Manchester City: mélyen a zsebükbe nyúltak, tőle várja Guardiola a bajnoki címet
A megbeszélések várhatóan a héten folytatódnak, mivel a City szeretné lezárni a 25 éves szélső szerződtetését a január 1-jén nyíló átigazolási időszakban.
Kimondta Cristiano Ronaldo, ekkor fog visszavonulni a profi futballtól: ezt a cél még el akarja érni a portugál legenda
Még komoly céljai vannak a portugál támadónak.
Sallói Dániel idén megkapta az amerikai állampolgárságot, és jövő nyáron amerikai menyasszonyát veszi feleségül, így véglegesen a tengerentúlon tervezi leélni az életét.
Anthony Joshua brit nehézsúlyú bokszoló autóbalesetet szenvedett Nigériában.
A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain futballcsapatából öten is bekerültek az IFFHS 2025-ös álomválogatottjába.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025 sem volt mentes a hatalmas sportteljesítményektől, az óriási sztoriktól sem. Most összegyűjtöttünk néhányat, hogy velünk együtt tekints vissza a 2025-ös sportévre.
Armand Duplantis olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó svéd rúdugró végzett az élen az európai hírügynökségek 2025 legjobb európai sportolóiról rendezett szavazásán.
Újabb fordulatot vett a török labdarúgást megrázó fogadási botrány, amely október végén robbant ki.
Súlyos autóbalesetet szenvedett a magyar szövetségi kapitány: egy ittas sofőr szaladt bele a kocsijába
A baleset különösen érzékenyen érintheti a magyar teniszválogatottat, hiszen 2026 februárjában fontos Davis Kupa selejtező mérkőzés vár a csapatra.
Eszement összegeket kaszáltak a Forma 1-es pilóták: szerinted ki kereste ebben az évben a legtöbbet?
A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a Forma-1-es versenyzők bevételi listájának élén 2025-ben.
A felcsúti, idén a válogatottban is bemutatkozott támadó elmondta, melyik karácsonyi édesség a gyengéje, de szót ejtett a terveiről is.
Thomas Müller, a Bayern München legendája szerint Florian Wirtz rossz döntést hozott, amikor a bajor klub helyett az angol Liverpoolt választotta nyári átigazolásakor.
Elhunyt Sivert Guttorm Bakken norvég sílövő, akit holtan találtak olaszországi szállodai szobájában. A 27 éves sportoló halálának oka egyelőre ismeretlen.
Tragikus sílift-balesetben életét vesztette Montenegróban a 34 éves egykori német válogatott labdarúgó, Sebastian Hertner.
Lamine Yamal, a Barcelona sztárja betekintést engedett életébe egy otthonában készült videótúra során - az is kiderült, miért nem lehet barátnője.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.