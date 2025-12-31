2025. december 31. szerda Szilveszter
Életveszélyes műtéten esett át a brazil focilegenda szilveszterkor: emiatt volt szükség a beavatkozásra
Sport

Életveszélyes műtéten esett át a brazil focilegenda szilveszterkor: emiatt volt szükség a beavatkozásra

Pénzcentrum
2025. december 31. 17:15

Roberto Carlos, a legendás brazil balhátvéd szívproblémáira egy rutinvizsgálat során derült fény, ami azonnali műtéti beavatkozást tett szükségessé - írja az Eurosport.

A 2002-es világbajnok labdarúgó családjával nyaralt Brazíliában, amikor egy rutinvizsgálat során vérrögöt találtak a lábában. A teljes testvizsgálat kimutatta, hogy szívének jelentős része nem működik megfelelően, ami azonnali orvosi beavatkozást igényelt.

Az 52 éves egykori klasszist kórházba szállították, ahol katéteres műtétet hajtottak végre rajta. Az eredetileg 40 percesre tervezett beavatkozás komplikációk miatt közel három órán át tartott.

A nehézségek ellenére a műtét sikerrel zárult, a Real Madrid nagykövete nincs életveszélyben, de továbbra is szoros orvosi felügyelet alatt tartják. Az orvosok várhatóan legalább további 48 órán át megfigyelés alatt tartják állapotának nyomon követése érdekében.

Maga Roberto Carlos is megnyugtatta rajongóit, közölve: "Jól vagyok, és szoros megfigyelés alatt állok." A 125-szörös brazil válogatott játékost korábban nem sújtották egészségügyi problémák, így az év utolsó napján megjelent hírek váratlanul érték a futballvilágot.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #egészségügy #foci #sport #műtét #labdarúgás #szív #szívbetegség #real madrid #brazil #roberto carlos

