2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sztetoszkóp a kardiogramon
Egészség

Az AI-sztetoszkóp forradalmasítja a szívdiagnosztikát: olyat hall, amit eddig egy orvos sem

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 12:14

Egy új, mesterséges intelligenciával működő sztetoszkóp képes három veszélyes szívbetegséget mindössze 15 másodperc alatt felismerni, és pontosabb diagnózist állít fel, mint az orvosok.

Az új AI-sztetoszkóp olyan hangokat is képes érzékelni, amelyeket az emberi fül nem hall meg, ezzel forradalmasítva a szívbetegségek korai diagnosztizálását. A 200 éves múltra visszatekintő orvosi eszköz első jelentős továbbfejlesztése lehetővé teszi a háziorvosok számára, hogy a betegeket jóval korábban diagnosztizálják és kezeljék, mielőtt állapotuk súlyosbodna.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az AI-sztetoszkóp nemcsak a szívhangokat elemzi, hanem a szívverés és véráramlás apró különbségeit is észleli, miközben egyidejűleg rögzíti a szív elektromos jeleit. Az eszköz egy játékkártya méretű készülék, amelyet a beteg mellkasára helyeznek, hogy EKG-felvételt készítsen, miközben mikrofonja rögzíti a szíven átáramló vér hangját.

Az Imperial College London kutatói által vezetett, 205 NHS háziorvosi rendelőt és 1,5 millió beteget érintő vizsgálat kimutatta, hogy az eszköz használatával kétszer nagyobb valószínűséggel diagnosztizáltak szívelégtelenséget a következő 12 hónapban, mint a hagyományos módszerekkel vizsgált betegeknél. Emellett 3,5-szer nagyobb valószínűséggel ismerték fel a pitvarfibrillációt, és közel kétszer nagyobb eséllyel diagnosztizáltak szívbillentyű-betegséget.

Dr. Patrik Bächtiger, a kutatás vezetője elmondta, hogy a mindössze 15 másodperces vizsgálat után az AI gyorsan jelzi, ha a betegnél szívelégtelenség, pitvarfibrilláció vagy szívbillentyű-betegség áll fenn. A korai diagnózis mindhárom állapot esetében létfontosságú, mivel lehetővé teszi a betegek számára, hogy hamarabb hozzáférjenek a potenciálisan életmentő kezelésekhez - tudósított a Daily Mail.

A szívelégtelenség, amely több mint egymillió embert érint az Egyesült Királyságban, az esetek több mint 70 százalékában csak akkor kerül diagnosztizálásra, amikor a beteget sürgősséggel kórházba szállítják. Az AI-sztetoszkópot olyan betegeknél próbálták ki, akik a szívelégtelenségre utaló három tünet – légszomj, fáradtság vagy az alsó lábak és/vagy lábfejek duzzanata – bármelyikét mutatták.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A technológia azonban kihívásokkal is szembesül: a vizsgálatban részt vevő háziorvosi rendelők 70 százaléka 12 hónap után abbahagyta vagy ritkán használta az okos sztetoszkópokat, és a gyanús esetként azonosított betegek kétharmadánál a további vizsgálatok nem igazolták a szívelégtelenséget. A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eszközt csak a szívproblémák tüneteivel rendelkező betegeknél kellene használni, nem pedig rutinellenőrzésként egészséges embereknél.

A TRICORDER nevű tanulmányt a Nemzeti Egészségügyi és Ellátási Kutatóintézet (NIHR), a British Heart Foundation és az Imperial Health Charity finanszírozta. A kutatók a következő lépésként Wales, Dél-London és Sussex háziorvosi rendelőiben tervezik bevezetni a technológiát.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #orvos #háziorvos #hallgató #szív #szívbetegség #eszköz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:45
12:27
12:14
12:03
11:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
2025. szeptember 6.
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Miért hagyják el a tudósok az Egyesült Államokat? Karikó Katalin erős választ adott
2
2 napja
Te is lefagyasztod ezeket az ételeket otthon? Óriási hibát követsz el, mutatjuk, miért
3
2 hete
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
4
3 hete
Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
5
1 hónapja
Elhunyt a magyar színészlegenda: egy ország borul most gyászba
PÉNZÜGYI KISOKOS
Éves hozam
Évesített  és százalékos formában megadott mutatószám, amely segítségével összehasonlíthatjuk befektetéseink után járó jövedelmet. A hozam mutatószám megmutatja, milyen arányban gyarapszik a befektetett pénzünk az adott évben.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 11:17
Gyakran fáj a gyerek feje? Ezekre a tünetekre figyelj oda, nagy bajt jelezhetnek előre
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 10:03
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 12:32
Nehéz helyzetben sok termelő: gondok lehetnek a terméssel