Úgy veszik ezeket a telefonokat a magyarok, mint a cukrot: miért kell minenkinek pont ez a készülék?

Friss értékesítési adatok szerint a magyar vásárlók továbbra is a páratlan sorszámú iPhone-modellek iránt mutatnak nagyobb érdeklődést. A héten bemutatott iPhone 17-széria és az iPhone Air készülékek esetében is hasonló trendet vár a felújított telefonok szakértője. Az új Apple-modellek megjelenése ráadásul a korábbi szériák iránti keresletet is felfelé hajtja: tavaly szeptember óta az iPhone 13 Pro és az iPhone 15 Pro felújított változatai iránt kétszer akkora volt a kereslet a Rejoy-nál, és a cég idén is hasonló tendenciára számít.

Mivel tízből hét ügyfél felújított iPhone-t választ, a Rejoy forgalmára minden évben jelentős hatást gyakorolnak az Apple szeptemberi termék bejelentése. Tavaly, az iPhone 16 széria bejelentését követő napokban megduplázódtak az előző évi iPhone 15 Pro és a két évvel korábbi, kedvezőbb árú iPhone 13 Pro modellek eladásai.

A felújított készülékeket kínáló cég azt tapasztalta a korábbi évek alapján, hogy a hazai vásárlók a páratlan számú modellek iránt mindig nagyobb érdeklődést tanúsítanak, talán mert ezek általában több újítást hordoznak a páros számozásúaknál. Korábban az eladások csúcsán lévő felújított iPhone 11, most pedig az iPhone 13 népszerűsége is ezt bizonyítja.

Mivel az iPhone 17-es széria esetében az alapmodell is megkapott a korábban csak a drágább modellekben elérhető funkciókat (például a 120 hertzes képfrissítést), vonzó választás lehet az aktuálisan váltást tervezőknek.

Korábban minden új széria megjelenésekor elmondhattuk, hogy az előző modellév Pro készüléke jobb választás, mint az aktuális alapmodell. Ezúttal azonban nem ennyire egyértelmű a helyzet

– hangsúlyozta Blaumann Bence, a Rejoy.hu ügyvezetője.

Az iPhone 17 végre megkapta a régóta várt magasabb képfrissítést, kamerái pedig nemcsak vetekszenek a tavalyi szériával, hanem az előlapi kamera még jobban is teljesít. Az új iPhone Air sikerét ugyanakkor nagyban meghatározza majd, hogy hosszú távon hogyan teljesít az akkumulátor üzemideje – hiszen ez az egyik legfontosabb vásárlói elvárás. Ezúttal kevés érv szól a Pro modellek mellett, de aki vágyik az új dizájnra, a profi kamerás képességekre, és meg tudja fizetni a legmagasabb árcédulát, az ennél erősebb készüléket nem talál

– tette hozzá. A Rejoy vezetője szerint ha az iPhone 17 felkerül a kínálatukba, hasonló népszerűségre számíthat, mint a korábbi páratlan sorszámú szériák.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A cég várakozásai szerint a 17-es széria első felújított példányai kisebb darabszámban már idén karácsonykor elérhetők lehetnek az oldalukon, nagyobb készletekre pedig a jövő év tavaszán érdemes számítani az új típusokból.

Ezeket vedd iPhone 17 helyett

A közel 400 ezer forintos iPhone 17 (256GB) alapmodell árából a Rejoynál újszerű állapotú iPhone 16 Pro (128GB), vagy szintén az újszerű állapotú iPhone 15 Pro Max (256GB) típust lehet választani, mindkét korábbi modell kiemelkedően teljesít a kijelző, a kamera képességei és az üzemidő terén is.

Az iPhone 17 Pro (256GB) hazai ára 550 ezer forint körül van, míg a Rejoynál félmilló forint alatti áron már újszerű állapotú iPhone 16 Pro Max (256 GB) készülék is elérhető felújított változatban.

A limitált büdzséből vásárlók számára a felújított iPhone 13 Pro és 14 Pro az ideális választás, előbbi ugyanis már jóval 200 ezer forint alatti áron, utóbbi pedig kicsivel e feletti összegért rendelhető. Mindkét típusra elérhető lesz a nemsokára érkező iOS 26 rendszer, és mind fotózás, mind kijelzőminőség és üzemidő terén a mai napig remekül teljesítenek.