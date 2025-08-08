2025. augusztus 8. péntek László
31 °C Budapest
Igazi ezeréves diákpár, akik megosztják egymással az életet és a mindennapi életben rejlő forrásokat. Egyensúlyozzák havi költségvetésüket, számlákat fizetnek a digitális banki szolgáltatások segítségével. A felvételhez banki applikáci
Így vernek át minket a saját mobilonkun keresztül: súlyos összegeket bukhatunk a figyelmetlenséggel

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 11:03

A mai modern, digitális világban a mobilalkalmazások nélkülözhetetlenek a legtöbb ember életében. Egy mobilapplikáció letöltése előtt azonban érdemes több szempontot is figyelembe venni (biztonság, megbízhatóság, hasznosság). A GVH most tájékoztató anyagokkal segíti a fogyasztókat, hogy megismerjék a mobilapplikációk láthatatlan veszélyeit.

A digitális világban az okostelefonok és az alkalmazások (applikációk, appok) mindennapi életünk szerves részévé váltak. A vásárlásokon túl használjuk a közösségi kapcsolatteremtéshez, a szórakozáshoz, a tájékozódáshoz, a munkához, az információszerzéshez, a különböző szolgáltatások (pl. közüzemi szolgáltatás, taxi) igénybevételéhez.

Az alkalmazásboltok segítségével könnyedén hozzáférhetünk különböző applikációkhoz, amelyek megkönnyítik és színesítik életünket. Azonban nem árt óvatosnak lenni a letöltések előtt, mivel előfordulhat, hogy az ingyenes app később fizetési kötelezettséggel jár, vagy éppen a személyes adatainkra jelenthetnek veszélyt egyes alkalmazások.

Mire érdemes figyelni az app letöltése előtt?

  • Ismert alkalmazásboltból (App Store, Google Play) töltsünk le applikációkat és mindig olvassuk el a fogyasztói véleményeket!
  • Az ismeretlen forrásból letöltött alkalmazások kockázatot jelenthetnek. Csak az alkalmazás működéséhez szükséges engedélyeket fogadjuk el!
  • Nézzük át a telepítés megkezdése előtt, hogy az applikáció mely más funkciókhoz/alkalmazásokhoz kíván a későbbiekben hozzáférni (pl. névjegyekhez, fotókhoz, kamerához, vagy akár az eszköz helyadataihoz). Amennyiben egy alkalmazás feltételeivel nem értünk egyet vagy nem értjük, semmiképp se telepítsük azt.
  • Olvassuk el az alkalmazás adatvédelmi szabályzatát! Az adatvédelmi szabályzatból kiderül, hogy az alkalmazás megosztja-e mással az adatainkat, és ha igen, hogyan, milyen terjedelemben. Homályos szabályzat vagy túl sok adat kérés esetén érdemes inkább elkerülni a letöltést.
  • Tájékozódjunk, hogy az alkalmazás valóban ingyenes-e vagy esetleg felmerülhetnek később költségek az applikáció használatával!
  • Mindig használjunk erős és egyedi jelszavakat, amennyiben az alkalmazások regisztrációt írnak elő! Ne használjuk ugyanazt a jelszót különböző fiókokban és rendszeresen módosítsa belépési kódjait.
  • Lehetőség szerint alkalmazzuk az úgynevezett „kétlépcsős” azonosítást/hitelesítést! A „kétlépcsős” azonosítás lehetővé teszi, hogy a felhasználó nevének, jelszavának megadásán felül csak további adatok megadásával lehessen belépni az alkalmazásba, így védekezhet az applikáció feltörése ellen.

Mire figyeljünk a már letöltött applikációknál?

  • Nézzük át az egyes alkalmazásainak adott engedélyeket! Győződjünk meg arról, hogy telepített alkalmazásai csak a valóban szükséges információkhoz férhetnek hozzá, és távolítsa el a szükségtelen engedélyeket. Fordítsunk különös figyelmet azokra az alkalmazásokra, amelyek hozzáférnek a névjegyzékhez, a kamerához, a tárhelyhez, a képekhez, a helyadatokhoz és a mikrofonhoz. Arra is van lehetősége, hogy egyes engedélyeket csak az alkalmazás használata közben adjunk meg. Felülvizsgálhatjuk az alkalmazás-engedélyeket, beállításokat az iOS és Android rendszerű készülékek esetében is.
  • Tartsuk naprakészen az alkalmazásokat és a készüléke operációs rendszerét! Az elavult szoftverrel rendelkező alkalmazások nagyobb veszélynek vannak kitéve, ezért szükség van az alkalmazások frissítésére. A készülék operációs rendszerének frissítése nem csak az új funkciók, hanem a kulcsfontosságú biztonsági intézkedések/javítások elérése miatt is szükséges. Készülékünk biztonsága érdekében fontoljuk meg az automatikus frissítések engedélyezésének lehetőségét, amellyel naprakészen tudja tartani készülékét!
  • Töröljük azokat az alkalmazásokat, amelyeket nem használ, így csökkentheti az adatgyűjtés kockázatát!
  • Legyünk óvatosak, amikor közösségi fiókokkal (pl. Facebook, Google fiók) jelentkezik be egyes alkalmazásokba! Előfordulhat, hogy az alkalmazás integrálva van a közösségi oldalakkal, ilyen esetben pedig információkat gyűjthet az közösségi fiókunkból. Biztonságosabb, ha az alkalmazásokba való belépéshez az e-mail címet használjuk és egyedi jelszót adunk meg!

Milyen egyéb biztonsági intézkedésekre figyeljünk?

  • Ne hagyjuk felügyelet nélkül a készüléket, mert illetéktelenek hozzáférhetnek az adatokhoz vagy kárt tehetnek bennük!
  • Ismerjük meg hogyan zárolhatjuk készülékünket vagy törölhetjük személyes adatainkat akkor is, ha fizikailag nem férünk hozzá készülékünkhöz! Az Apple Find My iPhone és Android Find My Device olyan helymeghatározó alkalmazások, amelyek egy másik készülék segítségével képesek beazonosítani a saját készülékének helyadatait, ezen felül pedig készülékünk zárolására, adataink törlésére is alkalmasak.
  • Állítsunk be biometrikus azonosítást (pl. ujjlenyomat olvasás, vagy arcfelismerés), így csak mi férhetünk hozzá a készülékhez. Abban az esetben, ha ellopják a mobilt, azonnal lépjünk kapcsolatba a szolgáltatóval az adataink és egyéb értékeink védelme érdekében!
  • Gyanús üzeneteket ne nyissunk meg, és soha ne kattintsunk az abban szereplő linkekre! Ezek adathalász vagy kártékony tartalmakat rejthetnek.

A GVH azt javasolja, hogy a fogyasztók használják a technika fejlődésével újonnan rendelkezésre álló eszközöket, azonban mindig tartsák szem előtt, hogy a fogyasztó legnagyobb fegyvere és védőeszköze nem más, mint a megfelelő és körültekintő tájékozódás. A GVH honlapjának Gondolja Végig Higgadtan menüpontja alatt további hasznos információkat olvashatnak a mobilapplikációkkal kapcsolatban.
Címlapkép: Getty Images
A közösségi piactér
